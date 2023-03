Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Großenritte und Besse

Baunatal (Landkreis Kassel): Bei einem Unfall zwischen Baunatal-Großenritte und Edermünde-Besse sind am heutigen Mittwochnachmittag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Zusammenstoß auf der L 3218 gegen 15:00 Uhr. Ein 80-jähriger Mann aus Baunatal war mit seinem VW auf der Landesstraße in Richtung Besse unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford, der von einer 50-jährigen Frau aus Baunatal gesteuert wurde. Dabei zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser. An beiden Pkw waren Totalschäden entstanden.

Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten ist die L 3218 aktuell noch in beide Richtungen voll gesperrt. In die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde nun auch ein Gutachter eingeschaltet.

Nach Unfall mit vier beteiligten Autos auf Friedrich-Ebert-Straße: Ermittler suchen noch vierten Fahrer und bitten um Hinweise

Kassel-Mitte: Noch keine Hinweise auf das vorderste Fahrzeug eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten Autos und einem Leichtverletzten am Samstag, dem 18. März 2023, auf der Friedrich-Ebert-Straße ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen nun nach Zeugen des Unfalls, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße an dem Samstagabend gegen 22:50 Uhr. Vier Autos waren zu dieser Zeit vom Vorderen Westen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Ampel an der Kreuzung Karthäuserstraße auf Rot umsprang. Während die ersten drei Fahrzeuge rechtzeitig anhielten, fuhr der vierte Fahrer, ein 31-Jähriger aus Kassel, mit seinem Mercedes von hinten auf. Er schob den VW Golf eines 27-Jährigen aus Kassel dadurch auf den Mini Cooper eines 30-Jährigen aus Münster, der offenbar wiederum auf den davorstehenden Pkw geschoben wurde. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen war ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Der Mercedes-Fahrer war nach kurzer Zeit von der Unfallstelle geflüchtet, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden. Jedoch noch völlig unbekannt ist weiterhin das vierte beteiligte Fahrzeug, welches ganz vorne in der Reihe gestanden hatte. Um was für einen Pkw es sich handelte, konnte keiner der anderen Fahrer mehr sagen. Auch die weiteren Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise zu diesem Fahrzeug oder dessen Fahrer.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun um Hinweise von möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unterstützung des LKA Thüringen: Öffentlichkeitsfahndung nach drei Betrügern

Im vergangenen Jahr kam es in Erfurt und Eisenach (Thüringen) und in St. Ingbert (Saarland) zu mehreren Betrugshandlungen zum Nachteil älterer Menschen. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erschlichen sich so das Vertrauen der Opfer. Sie gaukelten den Senioren vor, dass sie Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände in Verwahrung nehmen müssen. Sie schilderten ihre Legende so glaubwürdig und manipulierten die Opfer so geschickt, dass diese ihr Vermögen an einem verabredeten Ort ablegten bzw. das Geld an eine Kurierfahrerin übergaben. Nach der Übergabe transportierte die Frau das erbeutete Geld nach Weimar, Erfurt, Bremen, Kassel und Hildesheim. Dort übergab sie die hohen Summen an die Hintermänner. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Erfurter Polizei wurde im November, die aus Thüringen stammende Kurierfahrerin ermittelt und auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Bisher gelang es nicht, die Hintermänner zu identifizieren. Das Thüringer Landeskriminalamt ermittelt wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von mindestens 11 Straftaten aus, bei denen die Betrüger an über 700.000 Euro gelangten.

Die drei unbekannten männlichen Täter (Alter zwischen 28-45 Jahre) konnten durch Zeugenaussagen, wie folgt beschrieben werden:

Person 1

deutscher Phänotyp, blonde Haare

ca. 40-45 Jahre, 180cm, muskulös

PKW BMW (5er Touring) mit Schweinfurter Kennzeichen

Person 2

südeuropäischer Phänotyp (vermutlich türkisch), schwarze Haare

ca. 35-40 Jahre, 180cm, muskulös

sprach akzentfreies Deutsch

Person 3

südeuropäischer Phänotyp (vermutlich türkisch), schwarze Haare

ca. 28-37 Jahre, 170 cm, schlank/ schmal

sprach akzentfreies Deutsch

Wer kennt die Täter und kann Hinweise zu Ihnen geben? Das Thüringer Landeskriminalamt nimmt Hinweise unter folgenden Erreichbarkeiten entgegen:

Mülltonne an Hauswand in Reinhardshagen-Vaake angezündet: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannte Täter

Reinhardshagen-Vaake (Landkreis Kassel): Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstagabend eine Papiermülltonne auf dem Grundstück eines Hauses in der Mündener Straße in Vaake, nahe des Ortsausganges Richtung Veckerhagen, in Brand gesetzt. Das Feuer war durch die Bewohner gegen 22 Uhr jedoch rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden, weshalb es nicht auf das Haus übergriff. Durch die große Hitze war die Hausfassade aber etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Brandortes möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Unbekannter beschädigt Schrankenbaum – Fahrer flüchtet

Hofgeismar (ots) – Eine bislang unbekannte Person hat gestern Abend (28.3. /

18:47 Uhr) am Bahnübergang ,,Am Hohlen Weg“ in Hofgeismar mit seinem Fahrzeug

beim Überqueren der Gleise das Metallgitter an einer Bahnschranke angefahren und

verbogen. Anschließend fuhr der Verursacher in unbekannte Richtung davon. Der

Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und dem unerlaubten Entfernen vom

Unfallort eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.