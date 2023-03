Diebstahl

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (28.03.) stahlen Unbekannte mehrere Taschen von einer Garderobe eines Einfamilienhauses im Schwester-Caritina-Weg. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonne beschädigt

Hünfeld. Zwischen Montagnachmittag (27.03.) und Dienstagvormittag (28.03.) beschädigten Unbekannte eine Mülltonne in der Töpferstraße. Augenscheinlich waren Papiere in dem Abfallbehältnis entzündet worden. Zu einem Brand war es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerblich genutzte Räume

Bebra. In der Nacht zu Dienstag (28.03.) wurde ein Gebäude in der Hersfelder Straße zum Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher über ein Kellerfenster Zutritt zu den darin befindlichen, gewerblichen Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unfallflucht: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern gesucht – Offenbach am Main

(jm) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem es bereits letzten Mittwoch (22.03.2023) in der Hermann-Steinhäuser-Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen sein soll, bei dem ein 82 Jahre alte Offenbacher schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 18.25 Uhr der 82-Jährige mit seinem Rad aus einer Ausfahrt in Höhe der 40er-Hausnummer und stieß anschließend mit einem wohl von rechts auf dem Gehweg gegen die Fahrtrichtung kommenden Radfahrer zusammen. Hierbei erlitt der Offenbacher eine Fraktur am Oberschenkelhals sowie am Handgelenk und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Zunächst blieb der Unbekannte vor Ort. Als ein Passant sich um den Rentner kümmerte, fuhr der Zweiradfahrer davon. Bei dem Radler soll es sich um einen etwa 12-jährigen Jungen mit blondem Haar gehandelt haben. Er hatte blaue Augen und trug graue Kleidung. Er war mit einem Mountainbike unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugen gesucht nach Bedrohung – Offenbach

(jg) Nach einer Bedrohung am Freitagabend in der Ludwigstraße sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Gegen 22 Uhr kam es zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinem Opfer auf Höhe der Hausnummer 33 zu einem Handgemenge. Der Angegriffene konnte sich losreißen und flüchtete zu Fuß. Der mutmaßliche Aggressor setzte ihm mit einem Auto hinterher und bedrohte ihn beim Vorbeifahren, indem er aus dem Fahrzeug heraus augenscheinlich eine Schusswaffe in Richtung des Flüchtenden hielt. Der Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls sind aktuell Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet nun Zeugen des Geschehens sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht an Tankstelle – Neu-Isenburg

(jg) An einer Tankstelle in der Frankfurter Straße wurde am Sonntagmorgen eine Fußgängerin durch einen Lastkraftwagen angefahren und leicht verletzt. Die Geschädigte hatte zwischen 9 und 10 Uhr an der Tankstelle gestanden. Als sie von dort weggehen wollte, sei ihr ein kleiner Lastkraftwagen mit Transportfläche über den Fuß gefahren. Anschließend sei der Wagen davongefahren. Durch einen unbekannten Mann wurde der Leichtverletzten aufgeholfen. Genauere Informationen zum Fahrzeug oder dem Fahrer sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach dem helfenden Mann an der Tankstelle sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls. Unter der Rufnummer 06183 91155-0 werden Hinweise entgegengenommen.

Unfallflucht auf Parkplatz – Mainhausen

(dw) Beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Straße „Am Zellerbruch“ ereignete sich am Dienstag, zwischen 16.45 und 17 Uhr, eine Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens vermutlich beim Ausparken die Beifahrertür des links danebenstehenden grauen Audi Avant. An dem Audi wurden rote Farbanhaftungen an der Beifahrertür entdeckt. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben. Hinweise werden bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

Vandalismus an Kita: Wer kann Hinweise zum Eierwerfer geben? – Seligenstadt / Froschhausen

(jg) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Eierwurf gegen eine Kita in der Straße „Am Zippenweg“ am vergangenen Mittwochnachmittag (22.03.2023). Durch Mitarbeiter der Kita konnten gegen 17 Uhr die Überreste frisch geworfener Eier an der Fassade festgestellt werden. Ein solcher Vorfall hatte sich bereits vor wenigen Wochen ereignet. Hinweise zu den Übeltätern und der Tat werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Opel Astra? – Mühlheim

(dw) Die Polizei fahndet nach dem Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, welche sich in der Bettinastraße, Höhe der Hausnummer 28, in Mühlheim ereignete. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte der bisher unbekannte Fahrer gegen 13 Uhr beim Vorbeifahren an dem am Fahrbahnrand parkenden Opel Astra, dessen Kotflügel und die Fahrertür. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Auffällige Personengruppe – Wer hat was gesehen? – Mühlheim

(dw) Eine Gruppe von circa zehn Personen war am Montagabend um etwa 22 Uhr in einem Mühlheimer Wohngebiet, am Ende der Forsthausstraße kurz vor dem Waldgebiet, unterwegs. Nach ersten Erkenntnisse trugen diese teilweise Tarnanzüge und verhielten sich sehr auffallend. Die Hintergründe des Zusammentreffens sind bisher unklar. Wer an dem Abend oder auch an anderen Tagen eine solche Personengruppe in diesem Bereich wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Eine Person nach erfolglosem Schockanruf vorläufig festgenommen – Hanau / Innenstadt

(jg) Am Dienstagnachmittag nahmen Beamte nach einem Schockanruf den mutmaßlichen Abholer am Steinheimer Tor fest. Der 80-Jährige hatte in mittlerweile bekannter „Schock-Manier“ einen Anruf erhalten, indem ihm berichtet wurde, dass die Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution zur Freilassung der Tochter nötig sei. Indem die Betrüger ihr Opfer geschickt am Telefon hielten und Anweisungen gaben, dass Geld von der Bank zu holen und einem Abholer auszuhändigen, stand eine Übergabe des Geldes kurz bevor. Wäre da nicht die aufmerksame Bankmitarbeiterin gewesen, die aufgrund der Gesamtumstände umgehend die Polizei informierte. Die Bankmitarbeiterin handelte geistesgegenwärtig und informierte umgehend die Polizei. Das geforderte Bargeld in Höhe von über 30.000 Euro wurde somit nicht abgehoben. Unter Anweisungen der Polizei ging der Geschädigte zum vereinbarten Treffpunkt – einem Parkplatz am Steinheimer Tor. Hierbei riefen ihn immer wieder angebliche Richter und Staatsanwälte an. Letztlich erschien gegen 17.20 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz, um das Geld entgegenzunehmen. Als ihm die Tüte mit dem „Bargeld“ übergeben wurde, klickten die Handschellen und er wurde vorläufig festgenommen.

Brand eines Rollers – Maintal/Hochstadt

(jm) Ein motorisiertes Zweirad brannte am Dienstagabend in der Wachenbuchener Straße völlig nieder. Gegen 23 Uhr meldete ein Anwohner den brennenden Roller vor einem Wohnhaus. Die Feuerwehr Maintal löschte den Brand. Die Polizei schätzt den Schaden am Roller auf 450 Euro. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06101 100-123 entgegen.

Wer sah die Autodiebe in Lieblos? – Gründau

(jm) Autodiebe waren am frühen Dienstagmorgen in Lieblos zugange: Zwischen 0.40 und 3 Uhr stahlen sie in der Weinbergstraße einen blauen Toyota Lexus. Das Fahrzeug mit MKK-Kennzeichen war in der Hofeinfahrt neben dem Wohnhaus abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Von einem liegt eine Beschreibung vor. Er war mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem soll er aus der Einfahrt gerannt sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 06051 827-0.

Nach Schüssen in Hochhaus: Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes – Hanau

(lei) Nach einem Polizeieinsatz am Dienstagabend in der Forsthausstraße im Stadtteil Wolfgang (wir berichteten) wurden durch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Hanau Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Mehrere Zeugen hatten gegen 17 Uhr den Polizeinotruf gewählt und über Schüsse sowie Schreie aus dem Inneren eines Wohnhochhauses berichtet, woraufhin zahlreiche Streifenwagen an die Adresse entsandt wurden. Im Treppenhaus stellten die Beamten fest, dass es dort ganz offensichtlich zu mehreren Schussabgaben auf die Wohnungstür eines Hausbewohners kam. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen fanden am Tatort umfassende Spurensicherungsmaßnahmen statt. Überdies dauern seit gestern Abend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen an.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun um weitere Zeugenhinweise im Zusammenhang mit der Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern zu melden.

Aktueller Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Hochhaus – Hanau

(cl) Nach Schussgeräuschen in einem Hochhaus in der Forsthausstraße ist die Polizei derzeit mit starken Kräften im Einsatz. Mehrere Zeugen hatten gegen 17 Uhr Schüsse aus dem Inneren des Objekts vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert, die unmittelbar zahlreiche Streifenwagen nach dort entsandte. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar und nun Gegenstand des derzeit noch andauernden Polizeieinsatzes. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.