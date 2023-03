Main-Taunus: Die Polizei-News

Sachschaden durch Hebelversuche,

Hochheim am Main, Alte Malzfabrik, Montag, 27.03.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 28.03.2023, 09:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an einem Hochheimer Gebäude durch Hebelversuche verursacht. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten die Täter zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 09:00 Uhr an einer Eingangstür des in der Fußgängerzone, in der Straße „Alte Malzfabrik“, gelegenen Gebäudes. Anschließend flüchteten der oder die gescheiterten Einbrecher erfolglos und entsprechend ohne sich Zutritt verschafft zu haben.

Personen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen in der Hochheimer Fußgängerzone gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

Seat mutwillig beschädigt,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 28.03.2023, 18:15 Uhr bis 18:50 Uhr

(jn)In der Bahnhofstraße im Hattersheimer Ortsteil Eddersheim ist am Dienstagabend ein Pkw augenscheinlich vorsätzlich beschädigt worden. Der schwarze Pkw parkte an besagter Örtlichkeit zwischen 18:15 Uhr und 18:50 Uhr, als er zerkratzt wurde und damit ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Auffahrunfall mit hohem Schaden,

Landesstraße 3011, zwischen Hofheim und Lorsbach, Dienstag, 28.03.2023, gegen 14:45 Uhr

(jn)Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw kam es am Dienstagnachmittag auf der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach. Der Unfallaufnahme folgend befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer um 14:45 Uhr die Landesstraße in Richtung Lorsbach, als er auf Höhe der Krebsmühle auf den VW eines vorausfahrenden, verkehrsbedingt haltenden, 50-jährigen Idsteiners auffuhr. Die zwei Männer wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, was zu Verkehrsbehinderungen bis etwa 17:20 Uhr führte. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 14.000 Euro geschätzt.