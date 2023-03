Wiesbaden: Die Polizei-News

Tankstelle überfallen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 28.03.2023, 02.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag haben zwei mit Sturmhauben maskierte Männer eine

Tankstelle in der Dotzheimer Straße überfallen. Die beiden Räuber betraten um

kurz nach 02.00 Uhr das Tankstellengebäude und bedrohten die Angestellte mit

einer Schusswaffe und einem Messer. Der Aufforderung, die Kasse zu öffnen, kam

die Tankstellenmitarbeiterin nach, woraufhin sich die Täter das Bargeld aus der

Kasse nahmen und damit zu Fuß stadteinwärts flüchteten. Das Duo wurde als ca.

20-30 Jahre alt und ca. 1,65-1,70 Meter groß beschrieben. Der Räuber, der die

Schusswaffe mit sich führte, soll kräftig gewesen sein und ein orange-blau

kariertes Hemd, eine helle Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der mit

dem Messer bewaffnete Komplize sei schlank und mit einer schwarzen Jacke mit

weißen Streifen an den Armen, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen

Baseballmütze bekleidet gewesen. Er habe eine dunkelblaue Tasche mit sich

geführt. Hinweise zur Tat, den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden, 27.03.2023,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein Wiesbadener von Telefonbetrügern mit der

Masche des sogenannten „Schockanrufs“ kontaktiert. Die Kriminellen gaukelten dem

Angerufenen vor, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht

und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Durch

die Täuschung brachten die Betrüger den geschockten Geschädigten in dem

Telefonat schließlich dazu, eine größere Summe Bargeld in der Lützowstraße auf

dem Gehweg an einen Abholer zu übergeben. Auch nach der Übergabe versuchten die

Kriminellen den Mann weiter zu manipulieren, bis er abends schließlich Verdacht

schöpfte und seine tatsächliche Tochter anrief. In dem Telefonat stellte sich

dann heraus, dass es seiner Tochter gut ging und er Betrügern aufgesessen war.

Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 30-35 Jahre alten sowie ca. 1,70-1,75

Meter großen Mann mit dicklicher Statur gehandelt haben. Er habe dunkle

Kleidung, eine dunkle Baseballmütze und eine graue Umhängetasche getragen. Wie

in vielen Fällen wurde der Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch

äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark

beeinflusst, dass er der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In

Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon

verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen

anschließend den Notruf 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray – Zeugenaufruf, Mainz-Kostheim,

Kostheimer Landstraße, 27.02.2023, 18:00 bis 18:30 Uhr

(mk) Bereits am Montag, den 27. Februar 2023, kam es in einem Linienbus, welcher

zum Tatzeitpunkt an der Haltestelle „Am Lindequartier“ in Mainz-Kostheim stand,

zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray zum Nachteil einer

15-Jährigen. Zwischen 18:00 und 18:30 Uhr hielten sich die 15-Jährige und ihre

Freundin in Mainz-Kostheim an der Bushaltestelle „Am Lindequartier“ auf und

beabsichtigten mit dem nächsten Linienbus in Richtung Ginsheim zu fahren.

Nachdem der Linienbus hielt, stiegen die beiden durch die hinterste Tür in den

Bus ein. Anschließend sei plötzlich eine männliche Person, die sich vorher nicht

an der Haltestelle aufhielt, zur selbigen gelaufen und habe sich in den Bus

gedrängelt. Kurze Zeit später habe sich die männliche Person dann umgedreht, der

15-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und den Bus wieder

verlassen. Die Person konnte durch die Geschädigte und ihre Begleiterin als

männlich, ca. 1,70m bis 1,85m groß und ca. 35 bis 40 Jahre alt beschrieben

werden. Der Täter war laut den getätigten Aussagen komplett schwarz gekleidet.

Des Weiteren trug er einen schwarzen Loop-Schal. Im Rahmen der Ermittlungen hat

sich herausgestellt, dass eine weitere ca. 15-jährige weibliche Person von dem

Pfefferspray getroffen worden sein soll. Diese hat sich bisher nicht bei der

Polizei gemeldet. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können und

insbesondere die bisher noch unbekannte höchstwahrscheinlich weitere Geschädigte

werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Mainz-Kostheim unter der Rufnummer

0611/345-2240 zu melden.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 27.03.2023, 16.45 Uhr,

(pl) Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Montagnachmittag in der Schiersteiner

Straße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Angriff soll

sich gegen 16.45 Uhr im Verlauf eines Streits an der Ecke zum

Konrad-Adenauer-Ring ereignet haben. Der Angreifer wurde als ca. 15 Jahre alt,

etwa 1,75 Meter groß und kräftig mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er

soll in Begleitung eines etwa gleichaltrigen, ca. 1,75 Meter großen Jugendlichen

mit blonden kurzen Haaren gewesen sein. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Montag, 27.03.2023, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(sun)Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der

Rheingaustraße ein. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich die

Einbrecher Zutritt in die Wohnung, durchsuchten diese und flohen anschließend

ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Praxis,

Wiesbaden, Nerotal, Freitag, 24.03.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 12:15

Uhr

(sun)Im Verlauf des Wochenendes brachen unbekannte Täter in eine Praxis in der

Straße „Nerotal“ ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster, um durch

dieses in die Praxis zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Täter die

Räumlichkeiten und flohen offensichtlich ohne Wertgegenstände in unbekannte

Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kindertagesstätte von Einbrechern aufgesucht, Wiesbaden-Delkenheim,

Eifelstraße, Freitag, 24.03.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 07:00 Uhr

(sun)Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Delkenheim

eingedrungen. Zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag hebelten

Einbrecher ein rückwärtiges Fenster auf, durch welches sie in das Gebäude in der

Eifelstraße gelangten. Über das mögliche Diebesgut ist nichts bekannt. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Stegerwaldstraße,

25.03.2023, 14.00 Uhr bis 27.03.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In der Stegerwaldstraße hatten es Autoaufbrecher zwischen Samstagnachmittag

und Montagmorgen auf diverse Fahrzeugteile eines Mazda abgesehen. Die Täter

schlugen die Seitenscheibe des geparkten Pkw ein, um sich Zutritt zum Innenraum

zu verschaffen. Anschließend bauten sie aus dem Wagen die Schaltkulisse und eine

Seitenverkleidung aus, um dann mit den erbeuteten Fahrzeugteilen die Flucht zu

ergreifen. Der durch die Autoaufbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Sachbeschädigung durch Graffiti,

Waldems, Wüstemser Grillhütte, 28.03.2023, 19:00 Uhr

(mk) Am Dienstag, den 28. März 2023, besprühten zwei bislang unbekannte Täter

die Türen des WCs an der Wüstemser Grillhütte mit Graffiti. Gegen 19 Uhr konnten

zwei Passantinnen aus der Nähe beobachten, wie zwei männliche Personen drei

Türen des WC-Häuschens an der Wüstemser Grillhütte mit hellblauer und schwarzer

Farbe beschmierten. Als sich die Zeuginnen im weiteren Verlauf näherten,

ergriffen die beiden Täter fußläufig die Flucht und ließen dabei ein Mofa

zurück. Eine Verständigung der Polizei war durch die Zeuginnen zunächst nicht

möglich, da sie ihr Mobiltelefon nicht mit sich führten. Der Gesamtschaden an

den Türen des WC-Häuschens beläuft sich auf ca. 300EUR. Personen, die weitere

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der

Rufnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42a, 28.03.2023, 08:00 Uhr

(mk) Am Dienstagmorgen kam es im Bereich von Oestrich-Winkel zu einem

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Ein 62-Jähriger, eine 26-Jährige

und ein 22-Jähriger befuhren mit ihren Pkw gegen 08:00 Uhr in dieser Reihenfolge

die B42a aus Richtung Rheingaustraße kommend in Richtung B42. Im weiteren

Verlauf mussten die beiden vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt bremsen. Der

22-Jährige erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw der

26-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den Pkw des davor

befindlichen 62-Jährigen geschoben. Die drei Fahrer der Pkw wurden zur

medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl am Pkw des

22-Jährigen als auch am Pkw der 26-Jährigen entstand ein Totalschaden. Beide KFZ

mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des 62-Jährigen wurde im Bereich der

Heckstoßstange leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca.

13.000EUR Euro geschätzt.