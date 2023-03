Streit eskaliert

Rülzheim (ots) – Gestern Abend lief ein Fußgänger gegen 18 Uhr durch die Straße „Schützenpfad“ in Rülzheim. Ihm sei dann ein schnell fahrender PKW entgegengekommen, was er dem Fahrer durch Handzeichen signalisieren wollte. Der Fahrer habe sich unbeeindruckt gezeigt und den Fußgänger beleidigt. Anschließend sei der Autofahrer unvermittelt losgefahren und habe dabei den 42-jährigen mit der Fahrzeugfront erfasst. Dieser wurde dabei verletzt.

Bei einer anschließenden Fahndung konnte die alarmierte Polizei den 25-jährigen Autofahrer ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Jetzt entscheidet das Gericht, ob und wann er seinen Führerschein zurückbekommt.

„Schweigen“ hilft nicht

Schwegenheim (ots) – Ein 20-jähriger Autofahrer wurde gestern Mittag in Schwegenheim kontrolliert. Bezüglich seiner Personalien war er wenig redselig und hatte zudem keinerlei Dokumente dabei. Durch weitere Ermittlungen standen die Personalien jedoch schnell fest.

Der Grund für die fehlende Kooperation war auch zügig gefunden. Der junge Mann war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Berauscht aus dem Verkehr gezogen

Hördt (ots) – Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel am Dienstagmorgen ein 31-jähriger Autofahrer auf. Gegen 18 Uhr wurde er durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim in Hördt kontrolliert. Dabei wurden in seiner Kleidung Betäubungsmittel aufgefunden.

Einen Urintest verweigerte er, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden gleich zwei Verfahren eingeleitet.

Betrunken unterwegs

Wörth (ots) – Weil ein 48-jähriger Fahrzeugführer am Dienstagmorgen zu tief ins Glas schaute, fand er sich in einer Verkehrskontrolle wieder. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,55 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen

Wörth (ots) – Am Dienstagabend führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet Wörth durch. Insgesamt waren 17 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Ebenso konnte ein Handy- und Gurtverstoß sowie zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden.