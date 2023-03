Schlägerei vor Discounter – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Dienstagabend 29.03.2023 gegen 20 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da sich mehrere Personen auf dem Dr.-Hans-Wolf-Platz an einem Discounter schlagen würden. Nach Zeugenangaben sollen sich zunächst zwei Männer gestritten und dann u.a. unter anderem unter Zuhilfenahme einer Glasflasche aufeinander eingeschlagen haben.

Ein weiterer Mann habe schlichten wollen und sei dann von den beiden Männern angegriffen worden. Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte gingen alle Beteiligten weg und konnten auch bei einer Suche nicht mehr angetroffen werden.

Haben Sie den Vorfall beobachtet und können Sie Hinweise auf die Beteiligten geben? Zeugen und die Beteiligten werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 28.03.2023 gegen 20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 29-jährigen Fahrradfahrer in der Friesenheimer Straße. Der Radfahrer war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Pakete aus Lieferwagen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28. März, sind einem Paketauslieferer im Zeitraum von 15-15:10 Uhr in der Kropsburgstraße 7 aus seinem unabgeschlossenen Wagen 4 Pakete gestohlen worden. Drei der gestohlenen Pakete wurden von einer Passantin vor der Bezirkssportanlage in der Ebernstraße in Höhe der Hausnummer 30a gefunden.

Die Pakete waren aufgerissen und deren Inhalte wurden am Ort liegen gelassen. Das vierte Paket wurde nicht gefunden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Haben Sie an diesen Orten etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Schaden am Auto mit anschließender Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – In der Bessemerstraße hat vermutlich ein Autofahrer im Vorbeifahren einen parkenden Wagen touchiert und beging danach Fahrerflucht. Damit entstand ein Schaden am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite und am hinteren Reifen in Höhe von 3.000 Euro. Am beschädigten Auto konnte ein kleines Stück silberfarbener Lack sichergestellt werden.

Haben Sie am 28.03.2023 im Zeitraum von 8:50 bis 17:15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Romance Scamming

Ludwigshafen (ots) – Eine Seniorin aus Ludwigshafen lernte im August 2021 über eine Scrabble-Spiele-App einen Unbekannten kennen und chattet mit ihm. Der Unbekannte forderte immer wieder, unter dem Vorwand, dass sein Konto gesperrt wurde, Geld von der Seniorin. Er versprach ihr nach Deutschland zu kommen, um mit ihr zusammen zu leben. Die Frau überwies insgesamt rund 180.000 Euro an den Mann.

Bei der letzten Überweisung wurde eine Bankmitarbeiterin misstrauisch und warnte die Seniorin, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte.

Leider ist das sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema, auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0.

Sicher unterwegs in den Osterferien

Präsidialbereich (ots) – Am Wochenende 31.03.-02.04.2023 fällt in mehreren Bundesländern der Startschuss für die Osterferien, so auch in Rheinland-Pfalz. Für viele heißt das: Ab in den Urlaub. Fortbewegungsmittel Nummer 1 ist und bleibt hierbei das Auto. Stau auf Deutschlands Straßen ist folglich vorprogrammiert. Doch nicht nur Urlaubsreisende haben einen Einfluss auf die miteinhergehende angespannte Situation auf Deutschlands Straßen.

Auch Verwandtenbesuche, Kurztrips und sonstige Ausflugsfahrten tragen dazu bei.

Um nach einer entspannten Fahrt sicher am Ziel anzukommen, können Sie sich an nachfolgende Tipps halten:

Wer am Wochenende in die Ferien startet, sollte eine Nachtfahrt in Erwägung ziehen. Natürlich nur, wenn man wirklich fit ist.

Kalkulieren Sie Verzögerungen mit ein, fahren Sie frühzeitig los und planen Sie Erholungspausen ein!

Im Stau: Rettungsgasse bilden! Die Rettungsgasse muss bereits dann gebildet werden, wenn der Verkehr stockt, nicht erst, wenn die Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn angefahren kommen.

So funktioniert die Rettungsgasse: Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrende auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts.

Lassen Sie die Standstreifen für Pannenfahrzeuge frei und nutzen Sie diese nicht, um den nächsten Rastplatz oder die nächste Autobahnausfahrt schneller zu erreichen.

-Schlängeln Sie sich als Motorradfahrer nicht zwischen den Fahrzeugen hindurch!

-Informieren Sie sich im Vorfeld über mögliche Alternativrouten!

So können sie einen Stau im Notfall umfahren.

Telefonieren am Steuer ist grundsätzlich nicht erlaubt. Nutzen Sie Ihre Freisprecheinrichtung oder machen Sie eine kurze Pause um zu telefonieren.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wünscht allen schöne Osterferien und eine sichere Fahrt.