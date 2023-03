Einbruch in Schule – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19:45 Uhr und 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter die Außentür eines Schulgebäudes in der Kardinal-Wendel-Straße auf, zerstörten den Glaseinsatz einer weiteren Tür und drangen durch diese in den Aufenthaltsbereich der Lehrkräfte vor, wo sie mehrere Spinde und Bürotüren aufbrachen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendeten. Weiterhin entwendeten die Täter einen Möbeltresor, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, eine Digitalkamera sowie die Mitgliedskarte einer Jugendherberge befanden.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall zwischen PKW und Radfahrerin auf falschem Radweg

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 47-jährige Radfahrerin verbotswidrig den für sie linken Radweg auf der Landauer Straße in Richtung Römerberg. Währenddessen fuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände einer Bäckerei in der Landauer Straße in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, die daraufhin mit der rechten PKW-Front kollidierte.

Die 47-Jährige konnte ich abfangen und vermied einen Sturz, trug allerdings beim Auftreten mutmaßlich einen Bänderriss im Fuß davon. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an PKW und Fahrrad beläuft sich auf ca. 700 Euro.