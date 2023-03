Landau: Die Polizei-News

Räuberischer Diebstahl und Fahrraddiebstahl – Eigentümer gesucht

Landau (ots) – Am 28.03.2023, kam es in der Haardtstraße in Landau, dortiger Rewe-Markt, zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter konnte vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er führte ein hochwertiges Fahrrad mit sich, zu welchem er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt, da es vermutlich durch den Beschuldigten entwendet wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren-MTB der Marke On-One Hello Dave. Gegen den amtsbekannten Beschuldigten werden zwei Strafverfahren eingeleitet. Der Eigentümer des Fahrrades kann sich gegen Eigentumsnachweis bei der Polizei Landau melden.

Unfall durch tiefstehende Morgensonne

Offenbach/L509 (ots) – Der 73-jährige Unfallverursacher befuhr am 28.03.23, gg. 08:27 Uhr, mit seinem PKW die L 509 aus Richtung Offenbach in Richtung Ottersheim. Vor dem Kreisverkehr am Interpark in Offenbach konnte dieser aufgrund der tief stehenden Morgensonne die Fahrbahn nicht mehr wahrnehmen, so dass er über die dortige Fahrbahninsel vor der Einfahrt des Kreisverkehrs fuhr und hierbei zwei Verkehrsschilder beschädigte. Außerdem entstand ein Flurschaden.

Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Hierfür wurde der Kreisverkehr für ca. 15 Minuten gesperrt. Die Straßenmeisterei nahm sich des Schadens an. Der Verursacher klagte über leichte Schmerzen im Rückenbereich. Einer Verbringung in ein Krankenhaus bedurfte es glücklicherweise nicht. Laut Zeugen sei der Verursacher mit angemessener Geschwindigkeit gefahren. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Fußgänger umgefahren

Landau (ots) – Am Dienstag wurde ein 84-jähriger Mann auf dem Rewe-Parkplatz in der Haardtstraße. Der Mann zog sich mehrere Schürfwunden im Gesichtsbereich und eine blutende Nase zu. Nach Angaben des Verletzten und eines weiteren Zeugen war der 83-jährige Verursacher mit seinem Auto auf dem Parkplatz zu schnell unterwegs.