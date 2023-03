Ludwigshafen: „KINGS… and QUEEN“ – Konzerte des SBO Ludwigshafen am 16. und 17. April 2023

Ludwigshafen – Im April 2023 kehrt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen für sein beliebtes Konzert im Frühling an zwei Abenden in die Friedenskirche Ludwigshafen zurück. Mit dem Programm KINGS…and QUEEN – Symphonic Pop & Rock schlagen die 60 Musiker völlig neue Töne an.

Nach der feierlichen Konzerteröffnung durch Georg Friedrich Händels Music for the Royal Fireworks (Feuerwerksmusik) folgen anspruchsvolle Bearbeitungen von einigen der größten Pop- und Rockmusiker des vergangenen Jahrhunderts. Das Orchester lädt ein, mit Musik vom King of Pop Michael Jackson, von Elvis Presley, dem King of Rock’n’Roll, sowie von Freddie Mercury und seiner BandQueen in die Klänge des sinfonischen Pop und Rock einzutauchen. Ergänzt wird der Klangkörper hierbei um eine Mini-Rockband aus Gitarre, Bass und Drumset, die bei Pop und Rock den letzten klanglichen Schliff geben.

Da das Konzert am 16. April bereits ausverkauft ist, hat das Orchester einen zusätzlichen Konzerttermin am 17. April angesetzt. Restkarten hierfür sind unter www.sbo-lu.de/tickets für 15 € / 10 € ermäßigt erhältlich.

Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms NEUSTART AMATEURMUSIK gefördert.

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen ist ein Liebhaberorchester, das Blasmusik als neues Klangerlebnis präsentieren will. Mehr als 60 ambitionierte Musikerinnen und Musiker aus Ludwigshafen und der gesamten Rhein-Neckar-Region treffen sich wöchentlich zur intensiven Probenarbeit. Dabei versuchen wir musikalisches Erleben schon hier Woche für Woche zu ermöglichen. Das Orchester wurde bereits 1969 als Schulorchester des Theodor-Heuss-Gymnasiums gegründet und besteht seit 1987 als eigenständiger Verein. Der Schwerpunkt unserer musikalischen Arbeit liegt auf symphonischen Werken, in Form von zeitgenössischer, originaler Bläsermusik sowie ausgewählten Transkriptionen. Seit 2012 liegt die musikalische Leitung des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen bei Dorian Wagner.