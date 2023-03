Kreis Kaiserslautern – Annähernd 300 begabte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker nahmen am diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Hochschule für Musik in Mainz teil.

Nicht weniger als 127 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz vom 25. Mai bis 2. Juni beim Bundeswettbewerb in Zwickau vertreten. Aus dem Landkreis Kaiserslautern dabei sind Amelie Perumadura aus Weilerbach, die den ersten Preis beim Harfenspiel erreichte, Fabian Gaspard aus Trippstadt, der mit der Gitarre in der Kategorie Pop überzeugte und Daniel Würz aus Otterbach, der am Drum-Set den ersten Platz erspielte.

Weitere hohe Platzierungen erreichten in der Altersgruppe II Sophia Walter und Tianya Yi am Klavier mit jeweils dem zweiten Platz sowie Franziska Gaspard mit dem dritten Platz; in der Altersgruppe III Valerie Venzke aus Queidersbach und Anastasiia Gietzen aus Enkenbach-Alsenborn mit dem zweiten und dritten Platz beim Solo-Spiel am Klavier; bei der Akkordeon-Kammermusik erhielt Flora Kuba aus Otterberg den zweiten Preis.

Die insgesamt 295 rheinland-pfälzischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in 15 unterschiedlichen Wertungskategorien von mehr als 70 fachkundigen Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland und der Schweiz bewertet. Der viertägige Wettbewerb ist der größte und erfolgreichste Musikwettbewerb seiner Art in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland.