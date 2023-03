Kaiserslautern – Wenn uns die Wettergötter weiterhin wohlgesonnen sind, öffnen sich unsere Tokyo Kirschen (Prunus yedoensis) am kommenden Wochenende (01./02.04.2023 und der Japanische Garten in Kaiserslautern erstrahlt pünktlich in seiner Pracht zum offiziellen Saisonbeginn am Samstag, den 01.04.2023.

Zum Saisonstart tritt die Taiko Trommlergruppe Tennogawa um 15.00 Uhr auf dem Rasenrondell auf. Bei schlechtem Wetter kann der Auftritt verschoben werden. Aufgrund der vielen Anfragen unserer Besucher aus Nah und Fern, wurde der Japanische Garten schon seit Februar, erst nur an den Wochenenden und seit 07.03.2023 von Di – So zu geänderten Winteröffnungszeiten und Eintrittspreisen geöffnet.

Der Garten öffnet seine Tore dann ab Samstag, den 01.04.2023 wieder Di – So von 10.00 –18.00 Uhr für Sie. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro pro Person, ermäßigt 5,50 € pro Person.

Vereinsmitglieder genießen, wie immer, freien Eintritt. Unser Gartenimbiss ist dann auch wieder geöffnet und bietet Speisen und Getränke an. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison 2023 und auf Ihren Besuch. Aktuelle Informationen zu unseren geplanten Veranstaltungen 2023 können Sie auch unserer neu gestalteten Website www.japanischergarten.de entnehmen