Zu stark gebremst

Rülzheim (ots) – Am 27.3.2023 unterschätzte eine 83-jährige Fahrradfahrerin offenbar die Bremsleistung ihres Fahrrads, als sie in der „Mittleren Ortsstraße“ in Rülzheim verkehrsbedingt anhalten musste. Sie stürzte vom Fahrrad und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schulweg- und Geschwindigkeitsüberwachung

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen führte die Polizei Germersheim in der Mozartstraße eine Schulwegkontrolle mit gleichzeitiger Geschwindigkeitsüberwachung durch. Insgesamt waren 11 Autofahrer zu schnell unterwegs.

Der „Spitzenreiter“ wurde bei erlaubten 30 mit 51 km/h gemessen.

Beim Thema Kindersicherung gab es dagegen keinerlei Beanstandungen.