Ampel beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit vom 25.03.2023 um 20 Uhr und dem 27.03.2023 um 11 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Ampel in der Bgm.-Grünzweig-Straße. Die provisorisch aufgebaute Ampel musste durch eine Fachfirma repariert werden. Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Schaden beläuft sich auf 200 EUR.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen (ots) – Sowohl im Zeitraum von Sonntag 19. März von Mitternacht bis Montag 16.30 Uhr, als auch von Sonntag 26.3., 0 Uhr bis Montag 27.3., 16.30 Uhr beschädigte jemand in er Georg-Herwegh-Straße mit einem unbekannten spitzen Gegenstand an verschiedenen Stellen einen weißen Porsche Cayenne.

Zunächst stach der unbekannte Täter in den rechten Reifen, der danach einen Platten hatte. Eine Woche später meldete der Autobesitzer, dass er seinen Wagen stark zerkratzt vorgefunden hatte. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der Schaden betrug insgesamt rund 6.000 Euro. Haben Sie verdächtige Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Touchierte eine Autofahrerin eine 12-jährige Radfahrerin?

Ludwigshafen (ots) – Am Montag, 27. März, soll eine 56-jährige Autofahrerin um 7:30 Uhr eine 12-jährige Radfahrerin in der Kallstadter Straße mit dem Auto von der Fahrbahn abgedrängt und hierbei leicht touchiert haben. Zuvor soll die Autofahrerin die Radfahrerin angehupt und angesprochen haben, um das Mädchen darauf hinzuweisen, dass sie ihre Kopfhörer abnehmen solle.

Die Autofahrerin bestritt die Radfahrerin abgedrängt zu haben, sie habe das Mädchen lediglich angesprochen da sie Schlangenlinien gefahren sei und sie die Kopfhörer getragen habe. Einen Zusammenstoß habe es nicht gegeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen (27.03.2023), gegen 10:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 31-jährigen Autofahrer im Strandweg. Die Beamten konnten bei dem Fahrer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest erhärtete den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem 31-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 3.000 EUR und einem Fahrverbot rechnen.

Pedelec gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Die Fensterscheibe eines Häuschens, das sich auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Saarlauter Straße befindet, wurde zwischen dem 24.03.2023, 19 Uhr und dem 27.03.2023, 07 Uhr, beschädigt. Aus dem Innern des Häuschens wurde ein Pedelec gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Die Polizeiwache Oggersheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Kropsburgstraße

Ludwigshafen (ots) Am Montagabend 27.03.2023 zwischen 19:45-20:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand stahlen sie wenige Euro. Durch den Einbruch entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Wenn Sie etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 27.03., 18 Uhr bis zum 28.03.2023, 5:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Schützenstraße ein. Aus dem Kiosk wurden Zigaretten und alkoholische Getränke gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Wohnung eingebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In eine Wohnung in der Friedrich-Bassemir-Straße brach am 27.03.2023, zwischen 05:30 Uhr und 13:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person ein. Es gelang ihr, mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld zu erbeuten. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Ein Nachbar hatte zur fraglichen Zeit einen ihm unbekannten Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses beobachtet. Ob es sich bei diesem um den Täter handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Sie haben etwas Auffälliges beobachtet oder können Angaben zu dem Mann machen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 27.03.2023 gegen 15 Uhr, wurde ein 48-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße missachtete ein 47-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen den Vorrang des Auf dem Radweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 350 EUR.