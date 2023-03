Verletzte Radfahrerin – Rettungshelikopter im Einsatz

Dudenhofen (ots) – Am Montag gegen 14:55 Uhr befuhr eine 39-Jährige in ihrem PKW die Eichendorffstraße in Richtung Hermann-Löns-Straße und fuhr hierbei an einem am rechten Straßenrand parkenden PKW links vorbei.

Währenddessen fuhr eine 36-jährige Radfahrerin aus der Brucknerstraße nach rechts in die Eichendorffstraße ein, kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW der 39-Jährigen und stürzte zu Boden. Die 36-Jährige trug einen Unterschenkelbruch davon. Rettungsdienst und Notarzt verbrachten sie mittels Rettungshelikopter in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Vorkasse für Transportleistungen

Schifferstadt (ots) – Nach dem eine 50-jährige aus Schifferstadt über soziale Medien einen Thermomix zum Verkauf angeboten hatte, wurde sie von unbekannten Tätern aufgefordert, für die Abholung durch einen Transportdienstleister insgesamt 600 Euro vorab über PayPal zu zahlen.

Dieses Geld würde sie zurückerhalten, sollte der Kauf abgeschlossen sei. Erst als die Geschädigte aufgrund eines angeblichen Verkehrsunfalls weitere 1.000 Euro zahlen sollte, bemerkte diese den Betrug und überwies kein weiteres Geld. Von dem bisher überwiesenen Geld konnte die Frau lediglich 200 Euro zurückholen.