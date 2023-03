Fahren ohne Fahrerlaubnis jedoch mit Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal (ots) – Am gestrigen Montag 27.03.2023 wurde gegen 14:30 Uhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer im Studernheimer Weg in Frankenthal einer Verkehrskontrolle aufgrund von Geschwindigkeitsmessungen unterzogen. Hierbei war er bereits zu schnell unterwegs. Im Laufe der Kontrolle ergab sich, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab jedoch stattdessen eine positive Reaktion auf Betäubungsmittel. Zudem konnte im Fahrzeug eine Substanz festgestellt werden, welche im Nachgang ebenfalls als Betäubungsmittel eingeordnet werden konnte.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Substanz sichergestellt und eine Weiterfahrt verhindert. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eröffnet.

Verkehrsunfallflucht in der Glockengasse

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 25.03.2023, 14:30 Uhr bis 26.03.2023, 08:45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen BMW in Längsaufstellung in der Glockengasse in Frankenthal. Als diese zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden entlang der Fahrerseite fest. Vermutlich touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die genaue Schadenshöhe ist Teil der Ermittlungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem Zeitraum Wahrnehmungen im Bereich der Glockengasse, auch hinsichtlich motorisierter und nichtmotorisierter Zweiradfahrer, gemacht haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen für Verkehrsunfallfluchten gesucht!

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 24.03.2023, 10:30-15:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen Hyundai auf dem Röntgenplatz in Frankenthal. Als die 72-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich des Heckstoßfängers fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 24.03.2023, zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Frankenthal. Bei dem geschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde ein Schaden am Heckstoßfänger, in Höhe von ca. 600 EUR, verursacht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.