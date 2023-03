Zeugen nach Unfallflucht gesucht (Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Zwischen dem 25.03. und 26.03.23, wurde an der Trillerstraße/Ecke Danziger Straße, ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 063434/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Einbruch in die Poststelle beim Gartencenter

Edesheim (ots) – Unbekannte sind von Sonntag auf Montag (TZ 26.03.2023, 11 Uhr bis 27.03.2023, 9 Uhr) in die Poststelle beim Gartencenter in der Staatstraße eingebrochen. Dabei wurde zunächst eine Überwachungskamera deaktiviert und anschließend die Abschlusstür aufgehebelt. Im Innern wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag einer Trinkgeldkasse entwendet. Hinweise zu dem Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 entgegen.

Betrunkener Autofahrer ignoriert Anhaltezeichen

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Montag 27.03.2023 gegen 21:00 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Wiesenstraße und anschließend in der Hauptstraße, ein sehr langsam fahrender Pkw auf. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dazu wurde auch das Blaulicht eingeschaltet, was aber den Pkw-Fahrer offensichtlich nicht interessierte. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und kam auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw-Fahrer hielt erst an, als die Beamten ihn überholen konnten. Der 75-jährige Mann aus der Südwestpfalz stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Unfallflucht – Verkehrszeichen umgefahren

Pleisweiler-Oberhofen B48 (ots) – Am Montag 27.03.2023 zwischen 03-09:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kreisverkehr auf der B 48 bei Pleisweiler-Oberhofen, ein Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

