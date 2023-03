Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr fuhr ein

36-jähriger Audi-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung

Mannheim-Innenstadt, als er mit am Schienenbereich angebrachten

Sicherheitsbalken kollidierte. Einige Teile der Balken gerieten durch den

Zusammenstoß auf die Fahrbahn, woraufhin ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer diese

überfuhr und seinen Pkw beschädigte. Beide blieben unverletzt. Durch die

hinzugerufenen Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

konnte bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest

ergab ein Ergebnis von über 0,6 Promille. Auf der Dienststelle musste er dann

neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

An den Fahrzeugen und den Sicherheitsbalken entstand ein Sachschaden in Höhe von

circa 5.000 Euro.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw auf der Wilhelm-Varnholt-Allee

Mannheim-Oststadt (ots) – Gegen 18:30 Uhr kam es auf der Wilhelm-Varnholt-Allee

(B37), in Höhe der Fahrlachstraße, in Fahrtrichtung Heidelberg, zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhr

hier, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf einen 27- jährigen Hyundai-Fahrer

auf, jener wurde durch den Aufprall auf eine 32-jährige Opel-Fahrerin geschoben

und diese wiederum auf einen 62-jährigen VW-Fahrer. Zu einem Personenschaden kam

es bei dem Unfallgeschehen jedoch nicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme

musste allerdings der PKW des Unfallverursachers von der Unfallstelle

abgeschleppt werden, da dieser durch die Kollision nicht mehr fahrbereit war.

Die Wilhelm-Varnholt-Allee musste kurzzeitig zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Der aufgestaute Verkehr wurde in dieser Zeit über die Fahrlachstraße abgeleitet.

Gegen 19:17 Uhr wurde die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben und alle Fahrbahnen

waren wieder frei befahrbar. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich

auf ca. 13.000 EUR.