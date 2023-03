Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Vollbrand

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der L 532 (Hauptstraße)/Kreuzung

Deywiesenstraße steht aktuell ein Fahrzeug in Vollbrand. Einsatzkräfte der

Feuerwehr sind eingetroffen. Mit Verkehrsbehinderungen bis zur vollständigen

Löschung und Räumung des Brandortes ist zu rechnen. Über Verletzte oder die

Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Diesel und Werkzeug von Baustelle – Zeugen gesucht!

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitagnachmittag 17:00

Uhr bis Montagmorgen 06:45 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft zu

einer im Gänseacker befindlichen Baustelle. Dort verschafften sich die

Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Container und entwendeten Werkzeug sowie

mehrere gefüllte Dieselkanister. Zudem entwendeten sie einen auf einem Container

abgestellten Sägetisch und entleerten von zwei Baustellenfahrzeugen die

Dieseltanks.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier

Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wieviel Diesel entwendet

worden ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen wegen besonders schweren

Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06203/ 9305-0 zu wenden.

Weinheim: Einbruch in Baustellencontainer – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Samstagmittag 12 Uhr und Montagmorgen 07 Uhr

kam es in der Händelstraße zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Die

bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete

mehrere Baumaschinen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang nicht

beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier

Weinheim übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/1003-0 zu melden.

Hockenheim: Fahrradfahrer verursacht Unfall und fährt weiter – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am Montagmittag gegen 14:45 Uhr fuhr eine 26-jährige

VW-Fahrerin von der Talhausstraße kommend die Überführungsstraße in Richtung

Stadtmitte entlang. Unvermittelt soll eine Fahrradfahrerin oder ein

Fahrradfahrer die Straße vom linken Gehweg auf den rechten Gehweg gewechselt

haben, weshalb die 26-Jährige mit ihrem Auto in den Grünstreifen im

Kurvenbereich ausweichen musste. Sie konnte zwar einen Zusammenstoß mit der oder

dem Radfahrer/ in verhindern, stieß aber mit mehreren Verkehrsschildern

zusammen, die, wie ihr VW, beschädigt worden sind. Sie selbst blieb

glücklicherweise unverletzt.

Der oder die Fahrradfahrer/ in, die/der nicht näher beschrieben werden konnte,

entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden

in Höhe von circa 8.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Hockenheim, das die Ermittlungen aufgenommen hat, unter der Tel.:

06205/ 2860-0, zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen mutwillig Plakate

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in

Schriesheim zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, mehrere Plakate

eines Angelvereins. Die Plakate hingen im Wiesenweg, der Landstraße, der

Talstraße und der Leutershäuser Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf einen

Betrag in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden

gebeten, sich bei dem Polizeiposten Schriesheim zu melden, unter: 06203-61301.