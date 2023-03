Heidelberg: Pfosten herausgerissen und auf Straße gelegt – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Vermutlich in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags

hat eine bislang unbekannte Täterschaft in der Kriegsstraße, Ecke An der

Tiefburg einen eisernen Schutzpfosten aus dem Fußgängerbereich vor der Kirche

gerissen und ihn längs auf die Fahrbahn gelegt. Ein Fahrradfahrer, der kurz nach

05.00 Uhr auf der Kriegsstraße an dieser Stelle unterwegs war, konnte bei

eingeschalteter Fahrradbeleuchtung den dunkelgrauen Pfosten auf dem Straßenbelag

erst im letzten Moment erkennen und ausweichen. Er stieg ab, beseitigte das

Verkehrshindernis, in dem er den Pfosten wieder provisorisch in die vorgesehene

Verankerung einbrachte und informierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen

wegen Straßenverkehrsgefährdung hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord

übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich

bitte unter der 06221 45690.

Heidelberg: Platte Autoreifen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Im Bereich der Zwingerstraße wurden am vergangenem Wochenende

an drei Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Ein 61-jähriger

Autobesitzer alarmierte die Polizei, nachdem er an seinem Auto den Platten

feststellte. In dem Zeitraum von Samstagvormittag gegen 09:00 Uhr bis

Montagmittag gegen 14:25 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft scheinbar

die Reifenventile an seinem Auto aufgedreht. Auch konnte eine unbekannte

Substanz zwischen Ventil und Ventilverschluss festgestellt werden, sodass die

Luft auch mit verschlossenem Ventil wieder entwichen wäre. Vor Ort stellten die

Einsatzkräfte dann auch an zwei weiteren Fahrzeugen Reifenplatten fest.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die weiteren Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, aber auch weitere Geschädigte,

werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.