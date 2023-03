Verkehrsrowdy gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Verkehrsrowdy, der am frühen

Montagabend in der Mainzer Straße unangenehm aufgefallen ist. Die Polizei

ermittelt wegen Nötigung.

Betroffen war ein 32-jähriger Mann, der gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw

stadteinwärts fuhr. Seinen Angaben zufolge wurde er von einem silbernen Mercedes

links überholt und anschließend derart geschnitten, dass er selbst stark

abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Beifahrerin im Mercedes

habe ihm den sogenannten „Stinkefinger“ gezeigt. Dann sei der Wagen in Richtung

Asternweg davongefahren.

Das Kennzeichen, das der 32-Jährige am Mercedes ablas und der Polizei mitteilte,

ergab keinen Treffer, das heißt es ist nicht in den Informationssystemen

eingetragen. Von den beiden Fahrzeuginsassen konnte der Betroffene folgende

Beschreibung abgeben:

Der Fahrer ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und hat schulterlange, lockige

dunkelbraune Haare. Die Beifahrerin dürfte ungefähr 30 bis 35 Jahre alt sein,

hat schulterlange blonde Haare und trug eine olivgrüne Jacke.

Zeugen, denen der silberfarbene Mercedes ebenfalls aufgefallen ist, oder die

Hinweise auf das Kennzeichen und die beiden Insassen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1

in Verbindung zu setzen. |cri

Der Wind war der „Täter“

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er einen Einbruch in ein

Wohnhaus vermutete, hat ein aufmerksamer Zeuge am Montagabend die Polizei

verständigt. Dem Mann war gegen 21 Uhr in der Hauptstraße eine offen stehende

Türe aufgefallen. In der Wohnung lagen diverse Gegenstände auf dem Boden. Zu

Hause war niemand.

Die ausgerückte Polizeistreife schaute vor Ort nach, konnte aber keine Hinweise

auf eine gewaltsame Türöffnung finden. Die Wohnung sah auch nicht „durchwühlt“

aus. Vielmehr hatten die Beamten den Eindruck, dass vermutlich die Terrassentür

nicht richtig geschlossen war, durch eine Windböe aufgestoßen wurde und der Wind

auch verschiedene Gegenstände in dem Raum umher wirbelte.

Die Polizisten schlossen deshalb alle Türen und stellten einen Wohnungsschlüssel

sicher. Dem Bewohner wurde mitgeteilt, dass er sich seine Schlüssel auf der

Polizeiwache abholen kann. |cri

Ladendieb nach Flucht gestellt

Kaiserslautern (ots) – Einen Ladendieb hat die Polizei am Montagnachmittag in

der Innenstadt geschnappt. Der Mann war gegen halb 3 in einem Supermarkt am

Stiftsplatz beim Stehlen erwischt worden, konnte aber flüchten.

Dank der sofortigen Verständigung der Streife und der Täterbeschreibung konnten

die Beamten den Dieb bei einer Suche in der Umgebung sichten. Beim Anblick des

Polizeifahrzeugs ergriff der Mann erneut die Flucht.

Er konnte aber in der Bruchstraße gestellt werden. Bei sich hatte er diverses

Diebesgut. Eine Mitarbeiterin des Marktes am Stiftsplatz identifizierte zwei

Kopfhörer sowie zwei Dosen eines alkoholischen Getränks als Gegenstände aus

ihrem Sortiment.

Der Tatverdächtige wurde mit zur Dienststelle genommen. Da er stark

alkoholisiert war, wurde ihm ein Atemtest angeboten – dieser zeigte einen Wert

von 1,66 Promille an. Auf den 40-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

|cri

Polizei stellt verbotenes Messer sicher

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Stiftsplatz hat die Polizei am Montag eine

Personenkontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle fanden Einsatzkräfte bei

einem 43-jährigen Mann ein verbotenes Einhandmesser. Das Messer wurde

sichergestellt. Den Betroffenen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes

gegen das Waffengesetz. Er muss mit einem teuren Bußgeld rechnen. |erf

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Dank mehrerer Zeugen ist die Polizei am Montag einem

Autofahrer auf die Schliche gekommen, der vermutlich in betrunkenem Zustand

einen Unfall gebaut hat und anschließend abgehauen ist. Ein Zeuge meldete gegen

20 Uhr einen Unfall in der Carl-Sonnenschein-Straße. Der Fahrer eines Skoda

Roomster sei nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei

einen am Straßenrand geparkten Chrysler Crossfire gestreift. Danach sei der

Fahrer in Schlangenlinien davon gefahren. In der Konrad-Adenauer-Straße konnten

die Polizeibeamten den beschriebenen Wagen an der Straße geparkt auffinden. Die

Schäden an dem Skoda passten zu dem Unfall. Mit Hilfe weiterer Zeugen konnte der

Fahrer des Wagens an seine Wohnanschrift ausfindig gemacht werden. Der

49-jährige Mann bestätigte, der alleinige Fahrer des Wagens zu sein, konnte sich

aber an einen Unfall nicht erinnern. Weil der Mann einen stark alkoholisierten

Eindruck machte, wurde er zum Atemtest gebeten. Demnach hatte der 49-Jährige

einen Alkoholpegel von 2,19 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit auf die

Dienststelle kommen. Führerschein, Fahrzeugschein und der Fahrzeugschlüssel

wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Frau verletzt sich bei Alleinunfall leicht

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Eine 42-Jährige hat sich am

Montagnachmittag bei einem Alleinunfall auf der K 5 leicht verletzt. Die Frau

aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr gegen 14:30 Uhr die Kreisstraße von

Niederkirchen in Richtung Messersbacherhof. Wahrscheinlich aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr inBrand durch weggeworfene Zigarette

Waldmohr (ots) – Am gestrigen Montagabend verursacht ein Anwohner einen Einsatz

von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zunächst wurde der Brand eines

Mehrfamilienhauses gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte vor Ort

glücklicherweise festgestellt werden, dass das Ausmaß in keinster Weise der

Meldung entsprach. Ein Anwohner hatte eine noch glimmende Zigarette unbedacht in

einen Plastikeimer geworfen, wodurch dessen Inhalt Feuer fing. Es gelang das

Feuer ohne größere Schäden zu löschen. Den Verursacher erwartet rechtsbedingt

ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. |pikus

Streit unter Freundinnen hat ein Nachspiel

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Freundinnen ist am Montagabend sozusagen

„aus dem Ruder gelaufen“ – und hat zumindest für eine der Beteiligten ein

strafrechtliches Nachspiel. Gegen die Frau wird jetzt sowohl wegen

Sachbeschädigung als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt.

Die 20-Jährige war gegen halb neun mit ihrer drei Jahre älteren Freundin in

Streit geraten und hatte dabei an der Wohnung der 23-Jährigen eine

Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei nahm vor Ort den Sachverhalt auf und

erteilte der Täterin einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurden Drogen gefunden.

Die 20-Jährige hatte einen Joint in der Jackentasche. Dieser wurde

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Ladendiebin auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Eine 51-jährige Frau ist am Montag in der Fackelstraße

beim Ladendiebstahl erwischt worden. Mitarbeiter beobachteten die Frau dabei,

wie sie Kleidung im Wert von circa 700 Euro entwendete. Die 51-Jährige versuchte

noch aus dem Laden zu fliehen, wurde aber von Mitarbeitern aufgehalten. Die Frau

kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Geschäft

erhielt sie ebenfalls. |elz

Brand: Zwei Verletzte durch Rauchgasvergiftung

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Mehrfamilienhaus hat am

Montagabend gebrannt. Zwei Menschen wurden durch Rauchgase schwer verletzt.

Ein Hausbewohner wählte gegen 18:30 Uhr den Notruf. Ein Rauchmelder hatte Alarm

geschlagen, weshalb der Mann den Brand bemerkte. Das Feuer brach vermutlich in

einer Wohnung aus und griff auf den Dachstuhl über. Durch die Flammen wurde das

Dach in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte. Zwei Hausbewohner

erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst

medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens eine Wohnung

des Hauses ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzt

die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern an. Hierzu ist ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Die

Beamten schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus. |erf

Streit zieht Strafanzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern an der Mall endete am

Montagabend mit Strafanzeigen gegen die beiden. Gegen 19 Uhr gerieten die 40-

und 52-Jährigen wegen eines frei laufenden Hundes aneinander. Als der Disput

eskalierte, zückte der jüngere Mann ein Cuttermesser, woraufhin der 52-Jährige

ein Tierabwehrspray in das Gesicht des 40-Jährigen sprühte. Als die

Polizeibeamten eintrafen, hatten die zwei Männer schon voneinander abgelassen.

Der 40-Jährige erlitt Rötungen an den Augen, lehnte aber eine ärztliche

Behandlung ab. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,86 Promille.

Er musste für eine Blutabnahme mit auf die Dienststelle kommen. Der 52-Jährige

hatte, laut Atemalkoholtest, einen Wert von 0,81 Promille. Die Polizei leitete

jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Nach Wohnungsdurchsuchung mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat nach richterlicher Anordnung am

Donnerstag eine Wohnung auf dem Betzenberg durchsucht und dabei Drogen

sichergestellt. Ein Mann kam in Untersuchungshaft.

Mit der Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik

und Technik durchsuchten Beamte der Kriminaldirektion Kaiserslautern in den

Morgenstunden die Wohnung eines 22-Jährigen. Ihm wird Handel mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bei der Durchsuchung fand

die Polizei unter anderem Marihuana, Haschisch, psychoaktive Pilze, Ecstasy

sowie eine Cannabis-Indoorplantage. Die Beamten stellten zudem über 1.500 Euro

Bargeld und fünf hochwertige Uhren sicher. Eine Rolex konnte mittlerweile einem

Diebstahl in Baden-Württemberg zugeordnet werden. Die Uhr hat einen Wert von

etwa 20.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das

Amtsgericht Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Widerholungsgefahr gegen den

22-Jährigen an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. In

einem anderen Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

bestand gegen den Mann bereits eine Haftstrafe. Sie war auf Bewährung

ausgesetzt. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |erf

Roller kurzgeschlossen und Teile geklaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ziemlich irritiert war ein

Jugendlicher aus Enkenbach-Alsenborn, als er am Montagnachmittag in der

Rosenhofstraße zu seinem Motorroller kam: Er stand nicht mehr dort, wo er ihn

zwei Tage zuvor abgestellt hatte, und es fehlten verschiedene Fahrzeugteile.

Offenbar haben unbekannte Täter das Kleinkraftrad „kurzgeschlossen“, so dass es

ohne Schlüssel gestartet werden konnte, sind damit herumgefahren und haben auch

Teile abgebaut. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagnachmittag, 16

Uhr. Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer sich auf dem Parkplatz

eines Supermarktes an dem Roller zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in

Kaiserslautern zu melden. |cri

