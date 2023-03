138 Bundespolizisten feierlich am Flughafen Frankfurt vereidigt

138 Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main leisteten am 28. März im Beisein der Dienstvorgesetzten ihren Diensteid auf das Grundgesetz. Bereits seit Anfang März versehen sie ihren Dienst am größten Verkehrsflughafen Deutschlands.

In ihrer Rede betonte Präsidentin Kerstin Kohlmetz die Bedeutung der Bundespolizei für das Rhein-Main-Gebiet: „Der Frankfurter Flughafen und damit auch die Bundespolizei hier vor Ort standen und stehen immer im politischen und auch medialen Blickpunkt und somit auch Sie und Ihre tägliche Arbeit. Der schreckliche Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Aufnahme von Flüchtlingen, die anhaltende Migration nach Europa, die Aktionen von Klimaaktivisten, die Diskussion um Abschiebungen und nicht zuletzt die Bewältigung der wieder ansteigenden Passagierzahlen – alles Themen, in welche wir involviert sind.“

Das Ensemble „Poliphonic“ des Bundespolizeiorchesters München sorgte für die musikalische Untermalung der feierlichen Vereidigung.

Für die aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden Beamtinnen und Beamten bietet der Frankfurter Flughafen einen vielfältigen und interessanten Einsatzbereich mit internationalem Publikum. Die jungen Bundespolizisten haben in ihrem Aufgabenfeld komplexe und schnelle Entscheidungen in den unterschiedlichsten Themenfeldern zu treffen. Diese erfordern nicht nur ausgeprägtes Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an sozialer und interkultureller Kompetenz.

Im Jahr 2022 wurden über 240.000 verbotene Gegenstände bei den Luftsicherheitskontrollen aufgefunden. Darüber hinaus erzielten die Bundespolizisten rund 20.000 Fahndungstreffer und vollstreckten rund 1.700 Haftbefehle. Sie stellten zudem mehr als 30.000 Straftaten fest, darunter rund 1.600 Urkundendelikte.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Smartphone entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 27. März 2023, gegen 20.20 Uhr, war ein

21-Jähriger zu Fuß unterwegs durch die Elbestraße. In Höhe des Anwesens Nummer

55 kamen vier Männer auf ihn zu, die sich im Halbkreis um ihn stellten und ein

Gespräch suchten. Plötzlich beendeten die Männer das Gespräch und zogen weiter

in Richtung der Niddastraße. Nun bemerkte der 21-Jährige, dass ihm sein

Smartphone, ein Samsung Galaxy J12, aus der Hosentasche entwendet worden war.

Zwei der Täter kann der Geschädigte wie folgt beschreiben:

Täter: 175-180 cm groß, eventuell ein Tattoo an der rechten Schläfe.

Bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Wollmütze.

Täter: ca. 22 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Bekleidet mit einer rötlichen

Kapuzenjacke mit grauem Reißverschluss und einer schwarzen Jacke.



Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Unbelehrbar – Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) haben am Montag, den 27. März 2023, im Bahnhofsviertel

einen 28-jährigen Mann nach einem Drogenhandel festgenommen und bei ihm 7,01

Gramm Crack sichergestellt.

Zuvor beobachteten sie ihn in der Taunusstraße, als er das Rauschgift auf der

Straße verkaufte. Als sie ihn anschließend einer Kontrolle unterzogen, versuchte

er noch sich der Drogen zu entledigen, was die Beamten jedoch verhinderten und

ihm Handfesseln anlegten.

Im Anschluss der Festnahme verbrachten sie den 28-Jährigen in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Der wohnsitzlose Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden. Erst vor zwei Wochen wurde er gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft

entlassen, in welcher er sich wegen des Handels mit Marihuana befunden hatte.

Zur Information:

Eine Konsumeinheit Crack beginnt bei 0,01 Gramm. Bei der hier sichergestellten

Menge an Crack handelt es sich somit um bis zu 700 einzelnen Verkaufs- /

Konsumeinheiten.

Verkehrsunfall mit Lkw am Katharinenkreisel

(am) Am Dienstagvormittag (28.03.2023) kam es gegen elf Uhr im Bereich der Ludwig-Landmann-Straße und des Katharinenkreisels zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein Kleinlaster die Ludwig-Landmann-Straße in Richtung Katharinenkreisel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden beide Insassen verletzt, der Beifahrer im Fußbereich eingeklemmt. Während die Versorgung der Verunfallten durch Rettungsdienst und Notarzt durchgeführt wurde, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Beifahrer mit hydraulischen Rettungsgeräten aus seiner Notlage befreien. Die Verletzten wurden anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst waren mit acht Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallursache und zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

Fahndung erfolgreich – Dieb festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Am frühen Montagmorgen klickten im Frankfurter

Hauptbahnhof für einen 19-jährigen algerischen Staatsangehörigen die

Handfesseln. Ihm wird ein Diebstahl vom 24. März 2023 vorgeworfen, bei dem er

einer 25-jährigen Reisenden aus Indien den Rucksack samt Inhalt entwendete.

Nachdem die Geschädigte die Tat bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main zur Strafanzeige gebracht hatte, wurden die Videodaten aus dem Hauptbahnhof

gesichtet und Fahndungslichtbilder gesichert. Zivilbeamte der Bundespolizei

konnten den Mann anhand dieser Lichtbilder wiedererkennen und nahmen den

19-Jährigen fest.

In dem Rucksack befand sich ein hochwertiges Laptop sowie ein indischer

Reisepass. Der Wert des erlangten Stehlgutes beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zum

Verbleib äußerte sich der Beschuldigte bislang nicht.

Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 19-Jährigen

wird nun wegen einem weiteren Fall des Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss der

Maßnahmen wurde der Mann entlassen.