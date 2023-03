Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rosbach: Diebe auf Baustellengelände zugange

Am Montagvormittag wurden der Polizei weitere Diebstähle vom Baustellengelände in der Ober-Rosbacher Carl-Benz-Straße bekannt. So stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (12 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) eine etwa 8000 Euro teure Rüttelplatte, die ursprünglich durch eine darauf abgelegte Baggerschaufel gesichert worden war. Aus einem verschlossenen Lagerraum in einem dortigen Rohbau stahlen Diebe zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) Sanitärmaterial im Wert mehrerer Hundert Euro, nachdem sie dessen Zugangstür zuvor gewaltsam geöffnet hatten. Zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) verschwanden aus einem weiteren, zuvor aufgebrochenen Lagerraum im Gebäude Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von rund 4500 Euro, darunter unter anderem ein Hilti-Bohrhammer und ein Baustellenlaser. Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Aufgrund Art und Umfang der entwendeten Gegenstände muss für deren Abtransport ein mitgebrachtes Kraftfahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Baugeländes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: An Neubau zu schaffen gemacht

Unbekannte verursachten Am späten Montagabend Sachschaden von mehreren Hundert Euro an einem noch unbewohnten Neubau im Wilhelm-Jost-Ring; vermutlich mit dem Ziel, in das Gebäude einzubrechen. Gegen 22.25 Uhr hatten Anwohner verdächtige Geräusche wahrgenommen und drei Personen beobachtet, die offenbar versucht hatten, die verglaste Terrassentür des Hauses einzuschlagen. Als das Trio bemerkte, dass sie aufgeflogen waren, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Seniorenheim. Die Polizei in Friedberg bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Kirschbäume geklaut

Von einem rechtsseitig an der B455 zwischen Friedberg und Rosbach gelegenen Grünfläche entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 10.03. bis Freitag, 17.03. zwei kleine Kirschbäume. Um auf das eingefriedete Gelände in Höhe der Anschlussstelle zur B3 zu gelangen hatten die Diebe zuvor ein Loch in den dortigen Maschendrahtzaun geschnitten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Karben: Auto erfasst Radfahrer

Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Homburger Straße (OT Klein-Karben) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer, in deren Rahmen der 33-jährige Biker stürzte und leichtere Verletzungen erlitt. Gegen 5 Uhr war der 58-jährige Fahrer eines VW Golf auf dem Selzerbachweg unterwegs in Richtung Homburger Straße und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar den bereits im Kreisverkehr fahrenden Fahrradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.