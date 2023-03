Haiger: In Baumarkt eingestiegen –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen Diebe in den Haigerer Obi-Markt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt und ließen nach einer ersten Einschätzung der Marktleitung sogenannte Smarthome-Leuchten im Wert von rund 2.000 Euro mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der genannten Nacht am Obi beobachtet? Wem sind dort am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg – B 277: Gegen Ampelmast gekracht –

Ohne Verletzungen überstanden die Insassen eines Golfs gestern Nachmittag einen Zusammenprall mit einer Ampel. Der 20-jährige Fahrer lenkte seinen VW gegen 12.50 Uhr auf der B 277 vom Jahnknoten in Dillenburg kommend in Richtung Herborn. An der Einmündung der Berliner Straße erkannte der Greifensteiner offensichtlich zu spät, dass die Ampel Rotlicht zeigte und leitete eine Vollbremsung ein. Obwohl der Golf eine rund 70 Meter lange Bremsspur hinlegte, prallte der Wagen noch gegen einen Ampelmast und gegen ein Verkehrsschild. Der Unfallfahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer aus Herbornseelbach blieben unverletzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an dem Wagen, der Ampel und dem Verkehrsschild können noch nicht beziffert werden.

Herborn: Heckklappe zerkratzt –

Mit einem spitzen Gegenstand trieb ein Unbekannter Kratzer in den Lack eines Opels. Der rote Corsa parkte zwischen Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr im Wendehammer des Walkmühlenweges. Die Reparatur des Lackschadens wird rund 300 Euro kosten. Hinweise zu dem Täter nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Dutenhofen: Außenspiegel abgefahren –

Beim Vorbeifahren beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Münchholzhäuser Straße einen dort geparkten Toyota. Der graue Auris mit Wetterauer Zulassung (FB-Kennzeichen) parkte gestern, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 52. Nachdem der Unfallfahrer gegen den Außenspiegel des Toyota gekracht war, machte er sich aus dem Staub. Ein neuer Spiegel wird rund 200 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Gegen Böschung geprallt –

Mit schweren Verletzungen musste eine Unfallfahrerin gestern Morgen ins Krankenhaus transportiert werden. Die 37-Jährige war gegen 07.45 Uhr auf der Landstraße von Rechtenbach in Richtung Wetzlar unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet sie mit ihrem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 207 um 180 Grad herum. Die Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Der Franzose hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gefälschte Topf- und Messersets aus dem Verkehr gezogen

Wetzlar – A 45: Mit der Sicherstellung und der anschließenden Vernichtung gefälschter Topf- und Messersets verhinderten Mitarbeiter einer operativen Einheit der Autobahnpolizei in Butzbach Betrügereien zweier in Dortmund lebender Männer.

Während ihrer zivilen Streifenfahrt auf der A 45 bei Wetzlar fiel den Ermittlern ein Kleintransporter ins Auge. Sie lotsten das im Ruhrgebiet zugelassene Fahrzeug auf einen Parkplatz und kontrollierten die beiden in Dortmund lebenden Männer sowie deren Ladung. In dem Transporter entdeckten sie eine Vielzahl von Topf- und Messersets. Bei der genauen Inaugenscheinnahme der Haushaltswaren bemerkten die Polizisten ein deutliches Missverhältnis zwischen der erwarteten Qualität des renommierten Herstellers und der tatsächlichen Qualität der Töpfe und Messer, so dass sie von Plagiaten ausgehen mussten. Ermittlungen ergaben, dass die gefälschten Sets von den Dortmundern für rund 4.000 Euro angekauft wurden. Bei Haustür- und Flohmarktgeschäften sowie bei Verkäufen über Internetportale hätten die Betrüger einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Gewinn einheimsen können.

Ein vereidigter Experte für Schneidwaren begutachtete die Messer. In seinem Praxistest verbogen sich die gefälschten Klingen. Expertisen zu den Töpfen entlarvten diese ebenfalls als aus minderwertigen Materialien gefälschte Ware. Tests ergaben, dass sie für die angegebenen Herdarten nicht geeignet waren.

Letztlich wurden die Sets durch ein Fachunternehmen geschreddert.

Gegen die beiden Dortmunder leiteten die Ermittler der Polizeiautobahnstation Mittelhessen Strafverfahren unter anderem wegen markenschutzrechtlicher Verstöße sowie wegen Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ein.