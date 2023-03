Biebertal: Einbruch in Einliegerwohnung

In der Straße „Am Großacker“ brachen zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 09.15 Uhr am Samstag Unbekannte in die Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses ein. Nachdem sie die Wohnungstür aufbrachen, durchsuchten sie die Räume. Mit einem Tresor und einem Schlüssel suchten sie das Weite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen

Gießen: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Die Alarmanlage eines Autohauses in der Straße „An der Automeile“ verschreckte offenbar Montagfrüh gegen 01.30 Uhr Einbrecher. Als die Unbekannten ein Rolltor aufbrachen, ertönte der Alarm und die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Wer hat dort Montagfrüh verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Heuchelheim a. d. Lahn: Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher in der Ostendstraße in Kinzenbach abgesehen. Die Unbekannten hebelten am Freitag zwischen 18.40 und 22.40 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Wem ist dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kennzeichen weg

In der Robert-Bosch-Straße schlugen am vergangenen Wochenende Kennzeichendiebe zu. Zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 07.20 Uhr am Montag betraten sie ein Firmengelände und montierten die Nummernschilder eines Peugeot (GI-S 922) ab. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Rollerfahrer flüchtet

Im Wißmarer Weg fiel einer Streife heute Nacht ein Rollerfahrer und sein Beifahrer ohne Schutzhelm auf. Zudem befand sich an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen. Auf die Anhaltesignale reagierte der 25-jährige Fahrer nicht und fuhr einfach weiter. In der Straße „Sandfeld“ fuhr er dann auf dem Gehweg in Richtung der Lahnbrücke „Christoph-Rübsam-Steg“. Als die Beamten den mutmaßlichen mit Pollern versehenen Fluchtweg mit ihrem Streifenwagen vor der Brücke versperrten, drehte der Fahrer und flüchtete erneut. Im „Sandfeld“ ließ er seinen Beifahrer absteigen und fuhr weiter. In einer Sackgasse konnten ihn die Beamten dann stoppen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten etwa 18 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Ein Drogentest bei dem 25-Jährigen reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Mann besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und konnte für das Fahrzeug keinerlei Papiere vorweisen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung des Fahrzeuges.

Hungen: Einbrecher durchsuchen Wohnung

1.000 Euro Sachschaden hinterließen Diebe nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Rothfeldstraße. Die Unbekannten hebelten am Sonntag zwischen 11.50 Uhr und 13.45 Uhr an der Gebäudeseite eine Tür auf. Nachdem sie die Wohnräume durchsuchten, stahlen sie Schmuck und eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: Fahrzeugtür zerkratzt

Etwa 1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Skoda, nachdem ein Unbekannter die Fahrertür seines Fahrzeuges in der Schulstraße zerkratzte. Der silberfarbenen Oktavia stand dort am Montag zwischen 17.00 und 17.45 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Auto aufgebrochen

Bargeld, ein Ladegerät und ein Navi ließen Unbekannte aus einem Audi mitgegehen. Die Diebe brachen zwischen Samstagmitternacht und 09.00 Uhr am Montag den A3 auf und stahlen daraus das Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Polizei beendete im Gießener Stadtgebiet Autofahrten

Die Polizei Gießen zog erneut sieben Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol am Steuer saßen.

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen PKW-Fahrer in der Gießener Straße ergaben sich am frühen Freitagabend Hinweise auf den Konsum von Drogen. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache

Im Gleiberger Weg erwischten die Ordnungshüter am Samstag gegen 00.10 Uhr eine berauschte 22-jährige Autofahrerin. Sie pustete 1,4 Promille und räumte zudem den Konsum von Marihuana ein. Die Beamten nahmen sie mit zur Wache und stellten ihren Führerschein sicher.

Für einen 23-Jährigen endete die Fahrt am Samstag gegen 03.20 Uhr im Wiesecker Weg. Er räumte bei seiner Kontrolle den Konsum von Marihuana ein.

Gegen 04.40 Uhr stoppte eine Streife einen 20-jährigen Autofahrer in der Grünberger Straße, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Auch hier ergaben sie Hinweise auf den Konsum von Drogen.

Weil er in Schlangenlinien unterwegs und auf dem Bürgersteig unterwegs war, geriet Montagabend gegen 19.00 Uhr ein 22-jähriger E-Scooter-fahrer und sein Begleiter in eine Kontrolle. Der 22-Jährige räumte den Konsum von Haschisch ein und musste mit auf die Wache. Seine Begleitung führte ein verbotenes Messer mit. Die Beamten stellten es sicher.

Offenbar unter dem Einfluss von THC stand ein Radfahrer bei seiner Kontrolle am Berliner Platz. Er fiel den Beamten dort am Montag gegen 19.35 Uhr auf, weil er mit Kopfhörern und freihändig fuhr. Der Drogentest bei ihm reagierte positiv.

Der Rotlichtverstoß eines E-Scooter-Fahrers und seiner Begleitperson führte zur Überprüfung eines 23-Jährigen Laubachers. Er „überfuhr“ Montagabend eine rote Ampel in der Südanlage. Sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

In allen Fällen veranlasste die Polizei Blutproben und stellte teilweise zur Verhinderung der Weiterfahrt die Fahrzeugschlüssel sicher.

Langgöns: Unfallflucht im Mandlerweg

Zwischen Samstag (25.März) 18.00 Uhr und Montag (27.März) 7.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den Mandlerweg von Dornholzhausen in Richtung Langgöns. Kurz vor der Einmündung eines Feldwegs kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und beschädigte ein Verkehrsschild sowie einen Zaun. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 6.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: VW beschädigt

Sonntagnacht (26.März) gegen 0.15 Uhr befuhr ein Unbekannter die Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Grüningen. Dabei streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf auf der Fahrerseite. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 8.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/## Gießen: Auffahrunfall mit LKWs

Montagmorgen (27.März) gegen 8.40 Uhr befuhr ein LKW die Bundesautobahn 485 zwischen der Anschlussstelle Schiffenberger Tal und Bergwerkswald. Aufgrund eines Rückstaus bremste der LKW-Fahrer und ein nachfolgender LKW bemerkte den Bremsvorgang nicht und fuhr auf. Der LKW-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.