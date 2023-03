Unfall beim Einparken

Um 08:40 Uhr befuhr gestern Morgen eine 46-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Hindenlangstraße in Eschwege. Beim Vorwärtseinparken touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 10:06 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 43-Jähriger aus Wernigerode mit seinem Lkw mit Spezialaufbau (Container) den Parkplatz an der B 27 in der Gemarkung von Wehretal. Auf dem Parkplatz setzte der Fahrer seinen Lkw etwas zurück, übersah aber dabei einen Pkw, der hinter dem Lkw ebenfalls auf den Parkplatz gefahren war und zwischenzeitlich hinter dem Lkw parkte. Dieser wurde von einem 25-Jährigen aus Schmalkalden gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3300 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 14:57 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 69-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw die L 3403 aus Richtung Jestädt kommend und beabsichtigte in Höhe der Kreuzung Thüringer Straße/ Jestädter Straße nach rechts in Richtung Göttingen abzubiegen. Da diese aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, bog der 69-Jährige nach links ab, übersah aber dabei den entgegenkommenden Pkw, der von einer 64-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallfluchten

Im Pommernweg/ Ecke Danziger Weg in Eschwege wurden am 27.03.23 in den Nachtstunden die Blumenkübel, die auf einer Verkehrsinsel aufgestellt sind, angefahren und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 17:15 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Pkw Mercedes beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Schaden ca. 500 EUR. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte ein 62-Jähriger aus Eschweger als Verursache ermittelt werden.

Geldbörsendiebstahl

Um 13:00 Uhr hielt sich gestern Mittag eine 73-Jährige aus Eschwege im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Dabei wurde ihr die Geldbörse aus der rechten Außentasche der Jacke entwendet. Neben Bargeld befanden sich noch diverse persönliche Dokumente in der Geldbörse. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Kinderwagens

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege wurde in den vergangenen Wochen ein Kinderwagen der Marke „ABC“ entwendet. Die Tat wurde gestern Vormittag festgestellt. Der oder die Täter öffneten das Schloss unberechtigt, ohne dieses dabei zu beschädigen. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Reh ausgewichen

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 17-jähriger aus Helsa mit einem Leichtkraftrad die L 3439 zwischen Retterode und Wickenrode. Als ein Reh auf die Straße lief, leitete der 17-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und wich dem Tier aus. Dadurch kam er mit seinem Krad zu Fall. Der 17-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt; am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Ein schwarzgrünes Mountain-Bike der Marke „Conway“ wurde am gestrigen Montag vor dem tegut-Getränkemarkt in der Straße „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen entwendet. Das Rad war dort um 06:00 Uhr morgens gesichert abgestellt worden. Gegen 10:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Schaden: ca. 200 EUR. Hinwiese: 05542/93040.

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Um 20:28 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine Polizeistreife der Polizeistation Eschwege in der Dünzebacher Straße in Eschwege ein Kraftrad anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Nachdem die Polizeibeamten das Krad kurzfristig aus den Augen verloren, konnte dieses in der Straße „Am Schindeleich“ in Eschwege wieder vorgefunden werden. Das Krad war gegenüber einem Spielplatz abgestellt. Auf dem Spielplatz konnte dann der dazugehörige Fahrer angetroffen werden, Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal. Es stellte sich bei der Personenüberprüfung heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem roch er nach Alkohol, ein durchgeführter Test verlief entsprechend positiv mit ca. einem Promille. Der ebenfalls durchgeführte Test auf den Konsum von illegalen Drogen verlief auch positiv auf THC. Blieb noch die Überprüfung des Krads. An diesem war ein Versicherungskennzeichen angebracht, dass aus dem Jahr 2020 stammt. Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt; der 22-Jährige zur Polizeidienststelle sistiert und eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

55-jähriger Mann wird nach Schüssen mit „Soft-Air-Waffe“ vorläufig festgenommen und später in die Psychiatrie verbracht

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Beamten der Eschweger Polizei einen 55-jährigen Mann aus Eschwege vorläufig festgenommen und später dem psychiatrischen Krankenhaus in Eschwege zugeführt, nachdem der Mann im Innenhof einer Pflegeeinrichtung in der Eschweger Innenstadt mit einer „Soft-Air-Waffe“ geschossen hatte.

Gegen 01.14 Uhr waren von den Bewohnern des Pflegeheims und den dortigen Pflegekräften lautes Geschrei und auch verdächtige Geräusche wie von leisen Schüssen oder Steinwürfen wahrgenommen worden, woraufhin diese die Polizei verständigten.

Wie sich vor Ort herausstellte hielt sich in dem offenen Innenhof der Pflegeeinrichtung ein Mann auf, der dort mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht näher definierbaren Schusswaffe vereinzelte Schüsse auf Fenster und abgestellte Fahrzeuge abgegeben hatte.

Daraufhin umstellten die Beamten sowohl den Innenhof als auch mögliche Fluchtwege und verständigten vorsorglich u.a. auch Spezialkräfte. Letztlich kamen diese dann aber nicht mehr zum Einsatz, da die vor Ort befindlichen Beamten den Tatverdächtigen bei günstiger Gelegenheit ansprechen und schließlich gefahrlos überwältigen und festnehmen konnten.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 55-jährigen Mann aus Eschwege, der später aufgrund seines Gesundheitszustandes der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste. Bei der Begutachtung der von der Polizei in Verwahrung genommenen Waffe stellte sich schließlich heraus, dass es sich hierbei um eine sog. „Soft-Air-Waffe“ gehandelt hatte. Wegen des Umgangs und des Schießens mit der „Soft-Air-Waffe“ muss der 55-Jährige sich nun gleich in mehrfacher Hinsicht strafrechtlich verantworten, u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist durch die abgegebenen Schüsse lediglich ein leichter Schaden am Außenspiegel eines abgestellten Pkw entstanden.

Zigarettenautomaten entwendet

Nach dem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Witzenhausen-Dohrenbach am vergangenen Wochenende, wurden mittlerweile zwei weitere Taten zur Anzeige gebracht.

Angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Hessisch Lichtenau-Hausen. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 24./25.03.23 in der Straße „Zur Hausener Hute“, wo der Automat von einer Hauswand komplett abgeflext und entwendet wurde. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Am gestrigen Nachmittag meldete sich, um 16:39 Uhr, eine Spaziergängerin, die den Automaten auf dem Wanderweg in Höhe des Parkplatzes „Viehhaushütte“ aufgefunden hat. Dort hatte man den aufgebrochenen und komplett entleerten Automaten ca. 50 Meter tief eine Böschung hinabgeworfen.

Ein weiterer Diebstahl wird aus der Eschweger Straße in Witzenhausen-Wendershausen gemeldet. Dort wurde in der Nacht vom 25./26.03.23 der Automat von der Außenwand einer Gaststätte abgehebelt und am gestrigen Tag im Bereich „Flachsbachtal“ durch einen Zeugen am Waldweg aufgefunden. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 5000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930 oder in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.