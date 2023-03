Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen- Exhibitionist auf Parkplatz vor Supermarkt

Am Dienstagmorgen meldete eine Bad Wildungerin bei der Polizei, dass sie und ihre Tochter von einem Exhibitionisten belästigt wurden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Frau war gemeinsam mit ihrer minderjährigen Tochter zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen. Als sie gegen 10.00 Uhr aus dem Geschäft kam und zu ihrem Auto ging, fiel ihr bereits ein Mann auf, der sie beobachtete.

Zeitweise versteckte er sich hinter einer Hecke. In der Folge sah die Bad Wildungerin, dass der Unbekannte seine Hose herunterließ. Als sie an ihm vorbeifuhr, nahm er sexuelle Handlungen an seinem entblößten Glied vor. Die Frau fuhr sofort nach Hause und verständigte die Polizei, die den Unbekannten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen konnte.

Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor.

Etwa 40 Jahre alt,

etwa 175 bis 185 cm groß, kräftig bis korpulente Statur, helle Haut- und Haarfarbe, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit dunkelblauem oder grauem Kapuzenpulli und dunkelblauer Jogginghose

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Korbach – Polizei kontrolliert Autofahrerin, kein Führerschein und Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Am Montagabend kontrollierte die Polizei Korbach nach einem Hinweis eine Autofahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizeistation Korbach einen Hinweis, wonach eine 34-Jährige in Korbach mit einem Citroen unterwegs sei, obwohl sie keine Fahrerlaubnis hat.

Kurze Zeit später kam der beschriebene Citroen im Stadtgebiet von Korbach einer Streife entgegen. Die Polizisten wendeten daraufhin umgehend ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Der mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Citroen war aber kurzzeitig außer Sichtweite.

Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte das Auto stehend im Bereich des Obermarktes festgestellt werden, die Fahrerin befand sich noch in unmittelbarer Nähe und konnte kontrolliert werden. Sie war in Begleitung ihrer drei Kinder, die offensichtlich zuvor auch in dem Auto mitgefahren waren. Bei der Überprüfung der 34-Jährigen ergab sich, dass diese tatsächlich keine Fahrerlaubnis hat. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatte, führten die Polizeibeamten einen Urintest durch. Dieser verlief positiv auf Cannabisprodukte, daraufhin erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt.

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, das Auto händigte die Polizei an den Halter, ein Bekannter der 34-Jährigen, aus. Die Kinder übergab die Polizei in die Obhut einer Verwandten, die sie zu ihrem Vater brachte.

Die 34-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Volkmarsen – Aufmerksame Zeugin: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Leergutdiebstahl fest

Am Montagnachmittag (28. März) konnte die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem Leergutdiebstahl in Volkmarsen festnehmen. Vorausgegangen waren aufmerksame Beobachtungen einer Zeugin.

Gegen 17:45 Uhr meldete sich die Zeugin telefonisch bei der Polizei Bad Arolsen. Sie hatte zwei Männer beobachtet, die von dem Gelände eines Getränkehandels in der Straße Sauerbrunnen in Volkmarsen Leergut gestohlen hatten.

Aufgrund der von ihr abgegebenen guten Personenbeschreibung konnte die Polizei kurz danach in Volkmarsen zwei Tatverdächtige antreffen. Die Streifen der Polizeistationen Bad Arolsen und Wolfhagen kontrollierten die beiden Männer, die jeweils einen Plastiksack mitführten. Dabei wurde schnell klar, dass sich in den Plastiksäcken das Diebesgut befand. Die beiden unter Alkoholeinfluss stehenden Männer hatten etwa 100 PET-Flaschen dabei, die sie zuvor bei dem Getränkehandel gestohlen hatten.

Das Diebesgut stellten die Polizeibeamten sicher. Die beiden Tatverdächtigen aus Volkmarsen wurden vorläufig festgenommen, konnten die Polizeistation Bad Arolsen nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen aber wieder verlassen. Auf sie warten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. Außerdem prüft die Polizei, ob die beiden Volkmarser auch als Täter für weitere Straftaten in Frage kommen. In den letzten Wochen kam es wiederholt zu Diebstählen von Leergut vom Gelände des Getränkehandels.