Fahrkartenautomat am Bahnhof Zierenberg-Oberelsungen gesprengt: Zeugen gesucht

Zierenberg (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Zierenberg-Oberelsungen gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Lokführer war am frühen Morgen auf den beschädigten Automaten am Bahnsteig und die mehrere Meter weit geschleuderten Teile aufmerksam geworden, woraufhin er die Polizei verständigte. Im Anschluss wurde der Tatort für die Spurensicherung abgesperrt. Zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es hierdurch aber nicht. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 2:15 Uhr in der Nacht ereignet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter den Automaten auf noch unbekannte Weise gesprengt. Nach derzeitigem Sachstand nahmen die Unbekannten eine Geldkassette mit, die allerdings leer war.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Bahnhofs verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen hat oder andere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Enkeltrick: Betrüger erbeuten Geld von Senior in Fuldabrück-Dörnhagen: Zeugen gesucht

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montag erstattete ein Senior aus Fuldabrück-Dörnhagen eine Anzeige bei der Polizei, da er Opfer von Enkeltrickbetrügern geworden war. Eine unbekannte Täterin hatte den hochbetagten Mann am Samstagmorgen auf dem Festnetzanschluss angerufen und sich als enge Freundin seiner Enkeltochter ausgegeben. Die Frau am anderen Ende der Leitung schilderte glaubhaft, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall hatte und nun wegen eines Totalschadens Geld für ein neues Auto brauche. Hilfsbereit stellte der Senior einen vierstelligen Betrag zur Unterstützung des Autokaufs in Aussicht, über die er kurzfristig verfügen konnte. Dieses Geld übergab er am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr im Wohngebiet zwischen der Melsunger Straße und dem Wald an die vermeintliche Freundin, die angeblich von der Enkeltochter geschickt worden war.

Bei der Abholerin soll es sich um eine 30 bis 35 Jahre alte, 1,75 bis 1,80 Meter große und schlanke Frau gehandelt haben, die mittellange dunkle Haare hatte und Deutsch ohne Akzent sprach.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstagmittag in Dörnhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die Geldabholerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unbekannter klaut Gebrauchtwagen und fährt damit nach 200 Metern frontal gegen Ampel: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Bettenhausen: Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Pkw vom Hof eines Gebrauchtwagenhändlers in der Leipziger Straße in Kassel gestohlen. Weit kam er mit dem geklauten Wagen jedoch nicht. Nach etwa 200 Metern krachte er frontal gegen einen Ampelmast und flüchtete anschließend weiter zu Fuß. Die Polizei ermittelt nun wegen Pkw-Diebstahls und Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den Täter.

Gerufen worden war die Polizei in der Nacht gegen 23:40 Uhr von einem Anwohner. Er hatte den Unfall und die anschließende Flucht des Fahrers von seiner Wohnung aus beobachtet und daraufhin über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere führte nicht mehr zum Erfolg. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost feststellte, waren an dem verunfallten Citroen C 4 gestohlene Kennzeichen angebracht worden. Das Auto selbst war nicht zugelassen, konnte aber einem Gebrauchtwagenhändler in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden. Wie sich herausstellte, war der Pkw dort offenbar gestohlen und mit den ebenfalls gestohlenen Kennzeichen versehen worden. Auf der Flucht war der Fahrer jedoch auf der Leipziger Straße stadtauswärts, in Höhe der Yorckstraße, aus unbekannten Gründen frontal gegen den Ampelmast gefahren. Dabei war der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt worden, die Fußgängerampel wurde durch den Zusammenprall umgeknickt und stand schräg. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist momentan nicht bekannt.

Es soll sich bei ihm laut Zeugen um einen etwa 40 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, der eine Sportjacke mit roten Applikationen trug. Er war vom Unfallort in Richtung Sandershäuser Straße geflüchtet.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Schnittverletzung wird Einbrecher-Pärchen in Kleingartenanlage zum Verhängnis: Taser und Drogen bei Festnahme gefunden

Kassel-Fasanenhof: Eine bei einem Einbruch in eine Gartenlaube zugezogene Schnittverletzung wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag einem 34-jährigen Mann und seiner 26-jährigen Komplizin zum Verhängnis. Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Pärchen aus Kassel gegen 1 Uhr in der Kleingartenanlage an der Kellermannstraße in zwei Gartenhütten eingebrochen. Beim Einschlagen einer Scheibe hatte sich der 34-Jährige eine tiefe Schnittwunde zugezogen, woraufhin seine besorgte Komplizin einen Rettungswagen rief. Die daraufhin in die Kleingartenanlage entsandten Rettungssanitäter schenkten der Geschichte des Pärchens, dass sie nachts in eine andere Laube umziehen wollten und sich der 34-Jährige dabei verletzt hatte, keinerlei Glauben und verständigten daher die Polizei. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord trafen vor Ort auf den Verletzten, der im Rettungswagen behandelt wurde. Seine Komplizin war bei Eintreffen der Beamten zwar geflüchtet, im Rahmen der Fahndung klickten aber schon kurze Zeit später in der Cauerstraße die Handschellen für die 26-Jährige. Bei einer Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizisten einen Taser und eine geringe Menge Amphetamine. Beides wurde beschlagnahmt und Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau eingeleitet. Während die festgenommene 26-Jährige die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten musste, wurde der 34-Jährige von den Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide müssen sich nun wegen zweifachen Einbruchs verantworten.

Reinigungskräfte ertappen Täter bei Einbruch in Restaurant: Zeugen am Friedrichsplatz gesucht

Kassel-Mitte: Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Restaurant in der Oberen Königsstraße in Kassel, Ecke Friedrichsplatz, eingebrochen. Während die Täter dort ihr Unwesen trieben und einen Tresor mit einer Flex angingen, wurden sie von zwei Reinigungskräften ertappt. Die Einbrecher flüchteten daraufhin aus einem Fenster im 1. Stock auf ein Flachdach, sprangen herunter und entkamen unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf der Reinigungskräfte war um 2:15 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern, die als ca. 35 Jahre alte Männer mit normaler Statur beschrieben wurden, ohne dass man die Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes ergab, hatten die beiden Unbekannten ein Fenster zur Küche gewaltsam geöffnet. In der Gaststätte brachen sie eine Schublade im Thekenbereich auf und versuchten vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Anschließend gingen sie mit der mitgebrachten Flex den Tresor im Büro an, bevor sie von den Reinigungskräften überrascht wurden und sofort die Flucht antraten. Einer der beiden Täter hatte einen ungepflegten braunen Bart, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze, so die Zeuginnen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.