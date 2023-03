Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 des Polizeipräsidiums Osthessen – Polizeipräsident Michael Tegethoff: „Mehr als zwei Drittel aller Straftaten werden in Osthessen aufgeklärt!“

Fulda. „Osthessen bleibt eine der sichersten Regionen in Hessen“, stellte Polizeipräsident Michael Tegethoff bei der Vorstellung der Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 am heutigen Dienstag (28.03.) im Fuldaer Polizeipräsidum fest und ergänzt: „Trotz wachsender Anforderungen und Belastungen konnten wir auch im vergangenen Jahr wieder mehr als zweit Drittel aller Straftaten aufklären. Das ist das Ergebnis der sehr guten Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, denen ich hierfür herzlich danke.“

Im ersten Jahr nach Wegfall nahezu aller Pandemie-Beschränkungen stiegen die Gesamtfallzahlen in Osthessen zwar über Vor-Corona-Niveau: Mit 19.605 registrierten Straftaten (+2.290 Fälle) bewegen sich die Fallzahlen in 2022 aber weiterhin unter der 20.000-Marke – und das bereits seit 2014. Somit liegt die Häufigkeitszahl, ein wichtiger Indikator für die Sicherheit in einer Region, mit 4.362 Straften pro 100.000 Einwohner in Osthessen nicht nur auf dem zweitniedrigsten Niveau aller hessischer Polizeipräsidien, sondern auch deutlich unter der Zahl des gesamten Bundeslandes Hessen von 5.855.

Mit einer Aufklärungsquote (AQ) von 67,5 Prozent belegt das Polizeipräsidium Osthessen sogar zum vierten Mal in Folge den Spitzenplatz im Vergleich aller Polizeipräsidien in Hessen. Damit blieb die AQ zwar unter dem Bestwert von 2021 (70,6 Prozent), bewegt sich jedoch nach wie vor auf einem beständig hohen Niveau und deutlich über dem Landesdurchschnitt von 63,7 Prozent.

Dieses und weitere statistische Zahlen für Osthessen und die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg sind zudem auf unserer Homepage unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Statistik/

Wartenberg-Angersbach. Am Samstag (25.03.), gegen 7 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 41-jähriger Fahrer aus Wartenberg mit seinem 5er BMW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Goethestraße ausfahren. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Fahrer – ebenfalls aus Wartenberg – eines Nissan X-Trail, der die Goethestraße in Richtung Bundesstraße 254 befuhr, zusammen. Durch den Aufprall wurde der Nissan leicht nach rechts abgedrängt, wodurch er noch einen am Straßenrand geparkten Fiat 500 touchierte. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Zeugen gesucht: Chemikalien in öffentlichem Gewässer entsorgt

Bad Hersfeld. Unbekannte entsorgten in einem Teich nahe der Meisenbacher Straße im Bereich des Parkplatzes „Roter Neon" mehrere Kanister und Flaschen mit chemischen Substanzen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verunreinigte keine der Flüssigkeiten das Gewässer. Die unerlaubt entsorgten Chemikalien wurden am Montagvormittag (27.03.) in dem Teich festgestellt und umgehend fachgerecht von einer Entsorgungsfirma abtransportiert. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt.

Reifen von Autos gestohlen

Alsfeld. Unbefugt verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (24.03.) und Montagvormittag (27.03.) Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „An der Hessenhalle". Anschließend entwendeten die Täter zwei Komplettsätze Felgen samt Reifen von zwei Audi A6. Darüber hinaus demontierten die Langfinger eine Felge samt Bereifung von einem Audi E-tron, ließen diese allerdings aus noch unbekanntem Grund zurück. Das gestohlene Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 13.000 Euro.

Nach körperlicher Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am Freitag (24.03.), gegen 15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Straße „Vor dem Peterstor“ aus noch unklarer Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Hilders und einem 29-jährigen Fuldaer. In diesem Zusammenhang verletzte der 26-Jährige den Mann aus Fulda nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand leicht am Kopf. Als ein 25-jähriger Zeuge auf die Streitigkeit aufmerksam wurde und versuchte die Situation zu schlichten, wurde dieser durch Schläge leicht verletzt. Der Hilderser flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort. Er konnte jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeistation Fulda angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Autos zerkratzt

Kleinlüder. Insgesamt drei Pkw zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Montag (27.03.) in der Vogelsbergstraße. Zur Tatzeit waren die Fahrzeuge ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.