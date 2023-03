Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe stahlen grauen Land Rover – Dreieich / Götzenhain

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag in der Hölderlinstraße einen in Höhe der 20er-Hausnummern geparkten Jaguar Land Rover. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der hochwertige graue Range Rover Sport, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, zwischen Mitternacht und 4.25 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des SUV unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Dreieich / Dreieichenhain

(jm) Unbekannte brachen am Wochenende in ein Bekleidungsgeschäft in der Fahrgasse ein. In der Zeit zwischen Samstag, 16.15 Uhr und Montag, 9 Uhr, kletterten die Einbrecher vermutlich über ein Vordach zum Obergeschoss. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen ins Gebäude ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Eindringlinge unzählige Kleidungsstücke im Wert von mehreren zehntausend Euro und verschwanden mit ihrer Beute über den Haupteingang. Die Kripo bittet nun Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 30er-Hausnummer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Weißer Toyota gestohlen – Obertshausen / Hausen

(jg) Unbekannte haben am Wochenende einen weißen Toyota C-HR aus der Maingaustraße entwendet. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.50 Uhr, drangen die Diebe auf noch unbekannte Weise in den (im Bereich der einstelligen Hausnummern) geparkten Wagen ein und fuhren mit ihm davon. Der Autoklau könnte im Zusammenhang mit einem Kennzeichendiebstahl stehen, der sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der Albert-Einstein-Straße in Obertshausen zugetragen hat. Von einem roten Golf wurden hier beide FFB-Kennzeichen abmontiert. Möglicherweise wurden die Schilder dann an dem Toyota angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegegen.

Bereich Main-Kinzig

Verdacht der Unfallflucht: Geschädigter bitte melden! – Hanau / Innenstadt

(jg) Wer parkte am Montag tagsüber im Bereich Hanau und hat jetzt einen größeren Unfallschaden an seinem Fahrzeug festgestellt? Das fragt die Polizei in Hanau. Eine Hinweisgeberin machte am Montagabend die Polizei auf ein erheblich beschädigtes Fahrzeug im Bereich der Friedrichstraße aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher wohl mit seinem blauen Toyota Aygo zwischen 12 und 18.30 Uhr im Bereich Hanau umher. Hierbei hatte er offensichtlich einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug. Weiteren Ermittlungen zufolge soll der Halter unter Medikamenteneinfluss gestanden haben und hätte das Auto aufgrund der Medikation nicht fahren dürfen. Die Unfallörtlichkeit sowie der Unfallgegner sind zurzeit nicht bekannt, weshalb die Polizei nun nach dem Geschädigten sowie Zeugen des Unfalls sucht. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

Zeugen gesucht nach Diebstahl von Kabeltrommeln – Maintal / Dörnigheim

(jg) Diebe waren am Wochenende auf einer Baustelle in der Straße „Eichenheege“ zugange und stahlen dort mehrere Kabeltrommeln. Zwischen Samstagabend,19 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, brachen die Täter einen dort befindlichen Containeranhänger auf. Im zuvor mehrfach gesicherten Container hatten sich mehrere Kabeltrommeln befunden, die die Einbrecher in unbekannte Richtung abtransportierten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 3.500 Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Zeugen gesucht: Einbruch in Eisdiele – Maintal / Bischofsheim

(dj) Nach einem Einbruch in eine Eisdiele in der Straße „Alt Bischhofsheim“ (30er-Hausnummern) am frühen Montagmorgen sucht die Kripo nach einem männlichen Täter, der wie folgt beschrieben werden kann: Nach bisherigen Erkenntnissen war der Langfinger 30 bis 40 Jahre alt und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine karierte Basecap, eine helle Daunenjacke, eine Bauarbeiterhose mit Reflektoren sowie Arbeiterhandschuhe. Zwischen 2.30 und 6.30 Uhr hebelte der Dieb ein Fenster auf, gelangte so in das Geschäft und durchsuchte dieses. Anschließend trug er seine Beute aus dem Laden, sodass der Unbekannte letztendlich Bargeld, Jacken, Taschen, Werkzeuge und weitere Gegenstände erbeutete. Die Beamten des Fachkommissariats 21 in Hanau haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Exhibitionist entblößte sich vor Autofahrer – Gelnhausen

(jm) Ein etwa 30 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße vor einem Autofahrer entblößt. Gegen 14.40 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug unterwegs, als auf dem Gehweg in Höhe der 10er Hausnummern der 1,80 bis 1,90 Meter große Mann stand, welcher einen längeren olivgrünen Parka sowie eine graue Jogginghose anhatte. Der Täter trug zudem eine Kappe und hatte einen blonden Dreitagebart. Die Kripo Gelnhausen ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

Wahlplakate beschädigt: Zeugen gesucht – Gelnhausen / Haitz

(jm) Unbekannte haben zwei Wahlplakate in der Birsteiner Straße in Haitz beschmiert und ein Plakat in der Gelnhäuser Innenstadt abgerissen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Plakate mit einem schwarzen Stift im Mund-Nasen Bereich bemalt worden sein. Die Sachbeschädigungen wurden am Sonntag festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zweijähriger verletzt: Wer hat den Unfall beobachtet? – Bad Orb

(lei) Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag (23. März) in der Würzburger Straße ereignete und bei dem ein Zweijähriger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei in Bad Orb nun nach weiteren Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine aus Richtung Frankfurter Straße kommende 59-jährige Renault-Fahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 7 mit dem Jungen zusammenstieß, der offenbar unvermittelt auf die Straße gerannt war. Trotz sofortigen Bremsens konnte die Mégane-Lenkerin nach eigenen Angaben eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Zweijährige erlitt eine Platzwunde sowie Prellungen im Gesicht und kam mit einem Rettungshubschrauber vorübergehend in eine Klinik. Die Beamten bitten nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Bombenfund in Offenbach

Bei Baggerarbeiten im Offenbacher Stadtteil Lauterborn ist am Montagnachmittag eine Bombe gefunden worden. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auf dem Gelände der Edith-Stein-Schule finden derzeit Tiefbauarbeiten statt. Nach Auskunft des hinzugezogenen Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe wurde an Ort und Stelle entschärft. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Schulbetrieb wird morgen wieder aufgenommen.