Main-Taunus: Die Polizei-News

BMW am helllichten Tag vor der Haustür gestohlen, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wickerer Weg, Montag, 27.03.2023, 09:45 Uhr bis 11:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Montagvormittag in Hofheim einen blauen BMW X3 gestohlen, welcher in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Ortsteil Diedenbergen parkte. Zuletzt hatte der Geschädigte sein Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-RM 493 um 09:45 Uhr vor seinem Haus im Wickerer Weg gesehen. Um 11:30 Uhr musste er dann feststellen, dass sein BMW spurlos verschwunden und dementsprechend augenscheinlich gestohlen worden war. Von dem Pkw fehlt bislang jede Spur.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Alarm vertreibt Einbrecher,

Kelkheim (Taunus), Münster, Am Kirchplatz, Montag, 27.03.2023, 01:00 Uhr

(jn)Wohl der Alarmanlage eines Kelkheimer Geschäftes ist es zu verdanken, dass Langfinger in der Nacht zum Montag erfolglos blieben. Gegen 01:00 Uhr öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Schiebetür eines Geschäftes „Am Kirchplatz“, wobei sie durch ihr rabiates Vorgehen den Alarm auslösten. Bildern der Videoüberwachung im Innenraum ist zu entnehmen, dass die Täter daraufhin ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten, ohne den Verkaufsraum betreten zu haben. Was bleibt ist ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Bei Einbruchsversuch ertappt,

Hofheim, Uhlandstraße, Montag, 27.03.2023, 14:35 Uhr

(sun)Drei unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Hofheim aufzuhebeln. Eine Bewohnerin des Hauses in der Uhlandstraße konnte beobachten, wie das Trio gegen 14:35 Uhr versuchte, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als die drei jedoch die Bewohnerin bemerkten, flohen sie augenblicklich in eine unbekannte Richtung. Der durch das Hebeln entstandene Schaden beträgt circa 150 Euro.

Die Täter sollen alle männlich, circa 1,60 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Figur sowie dunkle Haare gehabt haben. Zwei der Täter hätte dunkle Kleidung getragen, wohingegen die dritte Person hell gekleidet gewesen sein soll. Eine Person soll zudem einen Bart gehabt haben.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu wenden.

Münzgeldkassette in Waschküche geknackt, Eschborn, Bremer Straße, Sonntag, 26.03.2023, 02:58 Uhr bis 03:10 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag wurde in einem Eschborner Mehrfamilienhaus die Münzgeldkassette in einem Gemeinschaftsraum geknackt und Bargeld gestohlen. Einer Videoaufzeichnung folgend betrat der etwa 1,90 Meter große Täter, bekleidet mit einer FFP2-Maske, einer dunklen Strickmütze sowie einer dunklen Jacke und einer hellen Hose das in der Bremer Straße gelegene Wohnhaus und begab sich zur Waschküche. Dort knackte er den Münzbehälter der Waschmaschinen und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Der Unbekannte führte zudem eine helle Tüte mit sich.

Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können, erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Werkzeug aus Baustellenfahrzeug gestohlen, Hattersheim-Eddersheim, Flörsheimer Straße, Donnerstag, 23.03.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 07:30 Uhr

(sun)Diebe haben im Verlauf des Wochenendes ein Baustellenfahrzeug in Hattersheim-Eddersheim aufgebrochen und diverse Gerätschaften gestohlen. Die bislang unbekannten Täter brachen auf unbekannte Art und Weise zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen die Schließvorrichtung des Baustellenfahrzeugs auf, welches auf einem Privatgelände in der Flörsheimer Straße parkte. Aus diesem entwendeten die Diebe Werkzeug im Wert von circa 1.600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Pkw, Eschborn, Niederhöchstadt, In den Weingärten, Mittwoch, 08.03.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 06:00 Uhr

(sun)Im Verlauf der vergangenen Wochen ist in Niederhöchstadt ein Pkw aufgebrochen worden. Die unbekannten Diebe entwendeten einen Staubsauger. Der weiße Ford parkte seit Mittwoch, 08.03.2023 in der Straße „In den Weingärten“. Im Tatzeitraum schnitten die unbekannten Täter die Schiebetür an der Beifahrerseite auf, wodurch es ihnen möglich war, in das Fahrzeug zu gelangen und mit der Beute zu flüchten. Während sich der Wert des Diebesgutes auf wenige Hundert Euro beläuft, beträgt der Sachschaden etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Motorrad beschädigt,

Kriftel, Frankfurter Straße, Sonntag, 26.03.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 06:36 Uhr

(sun)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in der Frankfurter Straße in Kriftel die Abdeckung eines Motorrads gestohlen und dieses anschließend beschädigt. Zwischen 21:00 Uhr und 06:36 Uhr am Montag entfernten unbekannte Täter die Abdeckung des Motorrads, indem sie die Sicherheitsvorrichtung mittels unbekannten Schneidewerkzeugs durchtrennten. Zudem stießen die Täter das Motorrad um, wobei an dem Zweirad Sachschaden entstand.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Vandalismusschaden an Porsche,

Sulzbach (Taunus), An der Schindhohl, Sonntag, 26.03.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 08:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen entstand an einem Porsche in Sulzbach ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro durch Vandalismus. Das Fahrzeug parkte in der Straße „An der Schindhohl“, als der oder die Täter sämtliche Reifen platt stach und darüber hinaus versuchte, das „Porsche-Emblem“ auf der Motorhaube abzureißen. Zwar misslang dies, jedoch entstand auch hier ein entsprechender Sachschaden.

Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Gesichertes Fahrrad gestohlen,

Hattersheim-Eddersheim, Weilbacher Straße, Samstag, 25.03.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 26.03.2023, 03:30 Uhr

(sun)In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten es unbekannte Täter auf ein hochwertiges Fahrrad in Hattersheim, Eddersheim abgesehen. Zwischen 20:30 Uhr und 03:30 Uhr stahlen die Fahrraddiebe das in der Weilbacher Straße an einem Metallpfosten angeschlossene Rad. Das grau / rote Herrenrad der Marke „Bulls“, Typ „Sharptail Street“ wurde mitsamt des Faltschlosses entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Unfallflucht auf Schul-Parkplatz,

Kriftel, Staufenstraße, Montag, 27.03.2023, 07:20 Uhr bis 13:40 Uhr

(jn)In der Staufenstraße in Kriftel ist am Montag ein blauer Ford Fiesta bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen 07:20 Uhr und 13:40 Uhr auf dem Lehrerparkplatz der Weingartenschule, als ein benachbartes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Ford kollidierte. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 mit der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Kia bei Unfallflucht beschädigt,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Montag, 27.03.2023, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)In Eschborn ereignete sich am frühen Montagabend eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Um 17:00 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren Kia auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Elly-Beinhorn-Straße geparkt und bei ihrer Rückkehr 45 Minuten später den augenscheinlichen Unfallflucht-Schaden bemerkt. Von einem Verursacher oder einer Verursacherin fehlte jede Spur.

Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei und bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Erhöhte Wildunfallgefahr nach Zeitumstellung – besondere Vorsicht geboten,

(pa)Im Zuge der jüngst erfolgten Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit warnt die Polizei vor einer damit einhergehenden erhöhten Gefahr von Wildunfällen. Die Zeitumstellung hat zur Folge, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, die etwa den morgendlichen Weg zur Arbeit nun früher auf sich nehmen, vermehrt auf Wildtiere treffen. Gerade in wald- und feldreichen Gebieten, wie es in Teilen des Main-Taunus-Kreises der Fall ist, ist daher erhöhte Achtsamkeit geboten. Durch eine angepasste Fahrweise mit reduzierter Geschwindigkeit und einem genauen Blick auf das Geschehen am Straßenrand kann man die Gefahr eines Wildunfalls deutlich reduzieren. Sollte ein Zusammenstoß jedoch nicht vermeidbar sein, gilt es, das Fahrzeug abzubremsen, ohne auf die Gegenfahrbahn oder gar in den Straßengraben auszuweichen. Nach einer Kollision melden Sie diese direkt über die Notrufnummer 110.

Wer präventive Unterstützung auch durch moderne Technik nutzen möchte, kann in der Smartphone-App „hessenWARN“ zudem die Funktion „Wildwarner“ aktivieren. Diese warnt Sie orts- und zeitabhängig während der Fahrt vor potentiellen Gefahrengebieten mit erhöhter Wildwechsel-Gefahr.