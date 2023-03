Bergstrasse

Einhausen/Klein-Hausen: 55-Jähriger geschlagen und schwer verletzt/Polizei sucht Zeugen

Einhausen (ots) – Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am späten

Mittwochabend (22.03.), gegen 23.30 Uhr, zu einem Angriff auf einen 55 Jahren

alten Mann auf einem Verbindungsweg zu einem Parkplatz in der Mathildenstraße.

Der 55-Jährige wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von zwei Unbekannten

unter anderem mehrfach in das Gesicht geschlagen. Infolge der Attacke erlitt er

schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim ist nun mit dem Fall betraut und hat ein

Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen

suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06252/7060

sind die Ermittelnden für alle Hinweise zu erreichen.

Einhausen: Farbschmierereien an Hallenbad, Sporthalle und weiteren Orten/Polizei sucht Zeugen

Einhausen (ots) – Mit Farbe besprühten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag,

März und Montag, 20. März, Wände des Hallenbads, der Sporthalle, eines in

der Nähe befindlichen Trafo-Häuschens sowie zwei Hinweisschilder entlang der

Weschnitz. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1500 Euro. Verwendet

haben die Täter verschiedene Farben, wie pink, weiß, schwarz, lila, blau und

türkis.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Heppenheim ermitteln nun wegen

Sachbeschädigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um

Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Bensheim: Drei Autofahrer berauscht am Steuer

Bensheim (ots) – Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Bensheim am

Montag (27.03.) mit berauschten Autofahrern zu tun.

Bereits gegen 11.00 Uhr stoppte die Polizei in der Heidelberger Straße einen 21

Jahre alten Autofahrer. Es zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von

Kokain. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die

Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ein.

Wenige Minuten später kontrollierten die Beamten an gleicher Stelle einen 26

Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten auch hier, dass der

26-Jährige unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte

anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Es folgten auch

hier Blutentnahme und eine Anzeige.

Um 15.15 Uhr hielten die Streifenbeamten schließlich in der Schwanheimer Straße

noch einen 40 Jahre alten Autofahrer an, der offensichtlich unter Kokaineinfluss

stand. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn

erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Lastenrad aus Tiefgarage entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Auf ein Lastenrad, abgestellt in einer Tiefgarage in der

Heidelberger Landstraße, nahe einem Tauchgeschäft, hatten es Kriminelle am

Montag (27.3.) abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die

Täter zwischen 15 Uhr und 22.40 Uhr Zugang zu dem Gebäude, durchtrennten die

Sicherungskette des hochwertigen Rades vom Hersteller Riese und Müller und

suchten damit das Weite. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders

schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den

Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: 46-Jähriger auf frischer Tat ertappt / Anzeige und vorläufige Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots) – Ein 46 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend (27.3.) bei

dem Versuch, ein Fahrrad in der Heidelberger Landstraße zu entwenden, auf

frischer Tat ertappt und von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen

21.30 Uhr hatten Zeugen das verdächtige Treiben des Mannes an der

Straßenbahnhaltestelle „Kirche“ bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Diesem

umsichtigen Verhalten ist es zu verdanken, dass der Tatverdächtige noch vor Ort

gestellt werden konnte. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgten die

Anzeigenaufnahme und seine erkennungsdienstliche Behandlung. Weil er offenbar

dem Alkohol stark zugesprochen und unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er

zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie seiner Ausnüchterung, dem Gewahrsam

zugeführt. Am Morgen wurde er nach Hause entlassen. Der 46-Jährige wird sich

zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Feuerlöscher entleert und Wand beschmutzt

Weiterstadt (ots) – Am Bürgerhaus vor dem Medienschiff haben mehrere Jugendliche

am späten Montagabend (27.3.)ihr Unwesen getrieben. Gegen 21 Uhr entleerten sie

missbräuchlich einen Feuerlöscher und verschmutzten eine Wand der Bücherrei.

Danach traten die 15- bis 17-Jährigen die Flucht zu Fuß in Richtung Hallenbad

an. Zeugen hatten das Treiben der sechs jungen Männer beobachtet und unmittelbar

die Polizei verständigt.

Die alarmierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stoppten die jungen Männer

aus Gräfenhausen, Weiterstadt und Groß-Bieberau und leiteten ein

Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer

Erziehungsberechtigten übergeben. sie werden sich nun strafrechtlich

verantworten müssen.

Groß-Umstadt/Klein-Umstadt/Richen: Kripo ermittelt nach zwei Bränden am Montagabend / Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Montagabend (27.3.) kam es gegen 21:50 Uhr in

Klein-Umstadt, auf einem Gartengrundstück im Dörrwiesenweg, zu einem Brand eines

Wohnwagens. Anwohner alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr

konnte den Brand schließlich löschen.

Gegen 22.30 Uhr geriet eine Thuja-Hecke eines Hauses in Richen, in der Straße

„Am Sportplatz“ in Brand. Auch dieses Feuer konnte durch die eingesetzte

Feuerwehr gelöscht werden.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Verletzt wurde

niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und

schließt eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht aus. Ob es einen

Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, wird ebenfalls geprüft.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Gross-Gerau

Bischofsheim/Gustavsburg: Verkehrskontrollen der Polizei/Unter Drogen, betrunken und ohne Führerschein

Am Montag (27.03.), zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr, wurden von Beamten der Polizeistation Bischofsheim sowie Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen in Bischofsheim „Am Schindberg“ sowie in Gustavsburg auf der Bundesstraße 43, in Höhe der A 671 und im Bereich der Kostheimer Brücke durchgeführt. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter hierbei 53 Fahrzeuge und 66 Personen.

Bei der Kontrolle in Gustavsburg auf der Bundesstraße 43 wurde gegen 20.15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer überprüft, der sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,29 Promille an. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. An gleicher Stelle wurde gegen 21.00 Uhr zudem ein 27 Jahre alter Fahrer unter Kokaineinfluss gestoppt. Auch ihm droht nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Bereits gegen 18.00 Uhr nahmen die Kontrolleure im Bereich der Kostheimer Brücke einen 35 Jahre alten Autofahrer genauer unter die Lupe. Er konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen, welcher in Deutschland nicht gültig ist. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weiterhin wurden von den Polizistinnen und Polizisten verschiedene andere Verkehrsverstöße, wie 19 Geschwindigkeitsverstöße und 13 Verstöße gegen die Gurtpflicht im Rahmen der Kontrolle geahndet.

Raunheim: Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Aufgrund des sehr lauten Motorgeräuschs eines Motorrades, beabsichtigten zivile Verkehrsfahnder der Polizei am Montagabend (27.03.), gegen 17.15 Uhr, auf der A 3 den Fahrer der Maschine zu kontrollieren. Der Mann gab Gas.

Zunächst verfolgten die Beamten den Biker auf die Bundesstraße 43 in Richtung Kelsterbach. Am Mönchhof-Kreisel versuchte er durch ein Fahrmanöver außer Sichtweite der Zivilstreife zu gelangen und verlor anschließend auf dem Autobahnzubringer zur A 3 in Richtung Frankfurt in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Der Biker prallte in die Schutzplanke. Auch das Polizeiauto stieß beim Ausweichen gegen die Planke. Der 28-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 14.000 Euro

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Motorrad und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Biebesheim: Betrügerische Masche mit teuren Büchern/Seniorin überweist fast 70.000 Euro-Kripo warnt

Eine über 70 Jahre alte Seniorin wurde über einen Zeitraum von fast drei Jahren von dubiosen Vermittlern sowohl telefonisch kontaktiert aber auch zu Hause aufgesucht und in der Folge von ihnen dazu veranlasst, angeblich hochwertige Bücher, sogenannte Faksimiles, zu erwerben. Die nach derzeitigem Ermittlungsstand minderwertigen Bücher wurden von ihr für jeweils vierstellige Summen käuflich erworben. Um die enormen Summen für die Bücher bezahlen zu können, wurden der Geschädigten sogar Kredite bei verschiedenen Banken vermittelt, für die sie nun in monatlichen Raten aufkommen muss. Insgesamt erwarb die Seniorin 10 Bücher im Wert von insgesamt fast 70.000 Euro. Zudem bezahlte die Frau für ein angebliches Gutachten zusätzlich noch mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Beamten des Rüsselsheimer Betrugskommissariats K 23 in der Sache dauern derweil an.

Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor der Masche:

Bücher und Faksimiles sind nach Angaben von Verbraucherzentralen als Wertanlage nicht zu empfehlen. Sie können nur ganz selten zu dem Preis weiterverkauft werden, zu dem sie erworben wurden. Wirklich wertvolle Faksimiles werden nicht an der Haustür verkauft.

Grundsätzlich ist bei Geschäften an der Haustür immer Vorsicht geboten. Wer außerhalb von Geschäftsräumen zum Kauf überredet wurde und das bereut, kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Diese Frist läuft erst ab Erhalt der Ware.

Wurde nicht oder nur unvollständig über das Widerrufsrecht belehrt, kann der Vertrag auch noch nach Ablauf der 14 Tage widerrufen werden.

Verbraucher, die einmal an der Haustüre einen Kauf über teure Faksimile oder Lexika abgeschlossen haben, müssen mit weiteren Vertreterbesuchen rechnen. Denn die dubiosen Vermittler sind untereinander offenbar gut über ihr Klientel informiert. „Lassen Sie diese Verkäufer erst gar nicht in Ihr Haus“, rät die Polizei.