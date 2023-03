Frankfurt-Praunheim: Falsche Polizeibeamte rauben älteres Ehepaar aus

Frankfurt (ots) – (lo) Am späten Sonntagabend (26. März 2023) kam es im

„Praunheimer Weg“ zu einem schweren Raub. Das geschädigte Ehepaar erlitt einen

Schock. Die Täter sind flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen

23.00 Uhr im „Praunheimer Weg“ bei einem Ehepaar im Alter von 70 und 72 Jahren

geklingelt haben. Als der 70-jährige Ehemann die Wohnungstür öffnete, standen

vier angebliche Polizeibeamte in Zivil vor ihm. Sie gaben an, von der örtlichen

Polizeidienststelle zu sein und in die Wohnung zu müssen. Nachdem die

mutmaßlichen Täter die Wohnung betreten hatten, bedrohten sie sowohl den

Ehemann, als auch seine 72-jährige Ehefrau mit Schusswaffen. Sie durchsuchten

die Wohnung und flüchteten eineinhalb Stunden später in unbekannte Richtung. Als

die Polizei alarmiert wurde und eintraf, stand das Ehepaar sichtlich unter

Schock. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Über die

Beute liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, ca. 188 cm groß, 30 – 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare,

dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

Täter: Männlich, ca. 188 cm groß, 30 – 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare,

dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

Täter: Männlich, ca. 165-172 cm groß, 30 – 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare,

dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung,

Täter: Männlich, ca. 165-172 cm groß, 30 – 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare,

dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung.



Frankfurt-Sachsenhausen: Schwere Körperverletzung

Frankfurt – (fue) Am Samstag, den 25. März 2023, gegen 16.10 Uhr, war ein

16-Jähriger zu Fuß unterwegs durch die Böcklinstraße in Sachsenhausen.

Dort, in Höhe des Anwesens Nummer 5, kam gemäß seinen Angaben eine bislang

unbekannte männliche Person hinzu und schoss ihm aus kurzer Distanz mit einer

Schreckschusswaffe ins Gesicht.

Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Franz-Lenbach-Straße.

Der Geschädigte musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er

sofort ärztlich behandelt wurde. Der junge Mann muss dort stationär verbleiben.

Täterbeschreibung: 16-17 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlank. Trug eine

breite, grüne Jacke, eine schwarze Hose und eine grüne Kappe.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum

Geschehensablauf bzw. zu dem Täter machen können, sich mit ihr unter der

Telefonnummer 069-755 53110 in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle

anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Frankfurt-Bockenheim: Raub auf Wettbüro

Frankfurt – (fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstag, den 25.

März 2023, gegen 22.20 Uhr, ein Wettbüro in der Schloßstraße.

Zunächst bat der Mann darum, die Toilette benutzen zu dürfen, was ihm auch

gestattet wurde. Als er danach an den Tresen zurückkam, hatte er sich eine

schwarze Mund- und Nasenbedeckung aufgesetzt und bedrohte die 43-jährige

Angestellte mit einem Messer. Von der Frau forderte er die Herausgabe des

Bargeldes, was diese jedoch verweigerte. Danach verließ er ohne Beute die

Räumlichkeiten in Richtung der Rödelheimer Straße.

Das Wettbüro wurde bereits am 4. September 2022 überfallen (siehe hierzu die

Pressemitteilung 220905 – 1025 Frankfurt-Bockenheim: Schwere räuberische

Erpressung). Ob hierzu eine Verbindung besteht ist ebenfalls Teil der

Ermittlungen.

Täterbeschreibung: 20-30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Helle Augen, kurzer,

schwarzer Bart. Maskierte sich mit einer schwarzen Mund- Nasenbedeckung. Trug

eine schwarze Winterjacke der Marke Wellensteyn, graue Jeans und schwarze

Schuhe.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069-755 51299)

Bundesautobahn 5: Wildwest auf der Autobahn

Frankfurt – (fue) Am Freitag, den 24. März 2023, gegen 20.00 Uhr, war der

35-jährige Fahrer eines Seat mit seinem Fahrzeug auf der dritten von vier

Fahrspuren unterwegs auf der BAB 5, in Fahrtrichtung Darmstadt.

Zum gleichen Zeitpunkt, zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt und der

Anschlussstelle Zeppelinheim, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes die

vierte Fahrspur. Als der 35-Jährige mit seinem Seat nach links die Fahrspur

wechselte, musste der 48-Jährige seinen Mercedes abbremsen und betätigte

daraufhin auch mehrmals die Lichthupe. Dies veranlasste wiederum den

35-Jährigen, seinen Seat unnötig stark abzubremsen.

Der Mercedesfahrer wechselte nun auf die dritte Fahrspur, überholte den Seat

verbotswidrig rechts und setzte sich vor diesen. Danach bremste er den Seat bis

zum Stillstand der Fahrzeuge aus. Beide Fahrzeuge standen nun mit Abblendlicht

auf der linken Fahrspur der BAB 5, die zu diesem Zeitpunkt noch stark befahren

war.

Eine 33-jährige Autofahrerin, welche ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen

unterwegs war, musste in dieser Situation abbremsen und sicherte die

Gefahrenstelle mit einem Warndreieck.

Unterdessen waren die beiden Männer aus ihren Autos ausgestiegen und teilten

sich gegenseitig ihre Meinung mit. Schließlich stieß der 35-Jährige seinen

Kontrahenten gegen die Betonleitwand und nahm ihn anschließend in den

„Schwitzkasten“.

Nachdem die Polizei vor Ort eintraf, wurde zunächst der Gefahrenbereich geräumt

und anschließend die Beteiligten befragt. Hierbei fertigte der 35-Jährige

Audioaufnahmen mit seinem Smartphone, was ihm der 48-Jährige untersagte.

Nach mehrmaligen Aufforderungen, dies zu unterlassen, wurde dem 35-Jährigen das

Smartphone abgenommen, wobei der Mann leicht an der Nase verletzt wurde. Eine

ihm angebotene ärztliche Behandlung wurde verweigert.

Die Führerscheine der beiden Autofahrer wurden beschlagnahmt. Sie werden sich

nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu

verantworten haben.

Glücklicherweise entstanden durch diese Wildwestaktion keine weiteren Unfälle

und es kam zu keinen verletzten Verkehrsteilnehmern.

Frankfurt-Sachsenhausen: Roller verfolgt

Frankfurt – (fue) Am Freitag, den 24. März 2023, gegen 02.45 Uhr, fiel der

Besatzung eines Funkstreifenwagens an der Kreuzung Darmstädter Straße/Mörfelder

Landstraße ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf, der dort an der

Rotlicht zeigenden Ampel hielt. Da der Sozius keinen Helm trug, entschlossen

sich die Beamten, eine Kontrolle durchzuführen.

Auf die Anhaltesignale reagierte der Rollerfahrer jedoch nicht, sondern

versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Seine Fahrt führte durch den Hainer Weg, entgegen der Einbahnstraßenregelung im

Hühnerweg, den Wendelsweg und die Quirinstraße wieder zurück in Richtung

Geleitstraße. Während der Fahrt wurde er immer wieder über Lautsprecher

aufgefordert, anzuhalten.

An der Ecke Hainer Weg/Hühnerweg hatte sich ein zweiter Funkstreifenwagen mit

geöffneter Fahrertür positioniert.

Dort versuchte der Rollerfahrer an der Engstelle zwischen Fahrertür und Gehweg

langsam vorbeizukommen, stieß jedoch gegen die Fahrertür. Nun war die Fahrt für

den 19-jährigen Fahrer und seinen 18-jährigen Sozius zu Ende.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung der beiden Personen konnten jeweils

geringe Mengen Haschisch und Ecstasy aufgefunden werden. Außerdem schlug auch

der Alkoholtest bei dem 19-Jährigen an. An dem Roller der Marke Piaggio befand

sich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014, welches nicht für diesen

Roller ausgegeben worden war.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ebenso der Roller und das

Kennzeichen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.