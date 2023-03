Einbrecher im Bahnhof Marburg am Werk

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Bislang Unbekannte sind in der

vergangenen Nacht (27.3; 3.30 Uhr) in den verschlossenen Bahnhof Marburg und

anschließend in ein Tabakwarengeschäft eingedrungen. Die Einbrecher versuchten

einen Tresor gewaltsam zu öffnen, blieben aber erfolglos. Aus dem Warenbestand

haben die Langfinger diverse Artikel gestohlen.

Der genaue Umfang sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht

fest und müssen noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Münchhausen: Hecke in Brand gesetzt

Auf einer Länge von 13 Metern brannte an der Grundschule in der Schulstraße eine Hecke ab. Ersten Ermittlungen zufolge setzten Unbekannte die Thuja-Hecke am Mittwoch, 22. März, gegen 19.30 Uhr absichtlich in Brand und verursachten damit einen Schaden in dreistelliger Höhe. Die Feuerwehr kam für Löscharbeiten zum Einsatz. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW zerkratzt

Über beide Türen der rechten Fahrzeugseite erstrecken sich mehrere Kratzer, die Unbekannte am Freitag, 24. März, an einem geparkten PKW hinterließen. Zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr befand sich der schwarze VW Polo auf dem Lidl-Parkplatz in der Marburger Straße. In diesem Zeitraum entstand der etwa 250 Euro hohe Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: 19-Jährigen geschlagen

Offenbar völlig unvermittelt erhielt ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg am Freitag, 24. März, mehrere Schläge und erlitt dadurch Verletzungen. Gegen 22.50 Uhr traf er in der Schwanallee zunächst auf eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen, wovon ihn einer vermutlich absichtlich anrempelte, dann aber weiterging. Zwei Personen, von denen eine deutlich größer war als die andere, kamen anschließend von der anderen Straßenseite auf den 19-Jährigen zu. Die männliche Person von den beiden versetzte ihm wohl ohne Vorwarnung mehrere Schläge ins Gesicht, danach ging der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung weiter in Richtung Gisselberger Straße. Ob diese zwei Personen zur sechsköpfigen Jugendgruppe gehörten, ist bislang nicht bekannt. Der junge Mann kam zur Versorgung seiner Verletzungen vorübergehend ins Krankenhaus. Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen, insbesondere zu dem unbekannten Täter? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Einbruchversuch

Diebe versuchten in der Moldaustraße in ein Bürogebäude zu gelangen und beschädigten beim Versuch des Aufhebelns eine Tür. Der 150 Euro hohe Schaden entstand zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 24. März, und 13 Uhr am Samstag. Ob sich die Tür nicht öffnen ließ oder die Diebe gestört wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fenster besprüht

In der Wettergasse besprühten Unbekannte die Fensterscheibe eines Cafés mit Farbe und verursachten damit zwischen Samstag, 25. März, 18 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, einen etwa 50 Euro hohen Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Erdhausen: In Gegenverkehr geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, 26. März, eine 60-jährige Smart-Fahrerin aus Gladenbach auf der B255 offenbar in den Gegenverkehr. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Endbach fuhr in Richtung Weidenhausen und konnte dem entgegenkommenden Smart nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer Verletzungen, RTW-Besatzungen brachten sie ins Krankenhaus. Die 41-jährige Beifahrerin im Audi blieb unverletzt. Für die beiden Fahrzeuge kamen Abschlepper zum Einsatz, der Schaden wird insgesamt auf 25.000 Euro geschätzt. Die B255 war während der Arbeiten an der Unfallstelle zwischenzeitlich gesperrt.

Steffenberg- Niederhörlen: Subaru touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Samstag, 25. März, zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr einen im Hinterweg geparkten Subaru Outback und verursachte dabei einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Vermutlich handelt es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Klein-LKW mit einem gelben oder grauen Führerhaus und einer Pritsche mit heller Plane. Zur Unfallzeit befanden sich wahrscheinlich zwei Personen im Fahrzeug. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mit Hund kollidiert

Auf der B 3 in Richtung Gießen zwischen den Auffahrten Marburg-Wehrda und Marburg-Messe verstarb am Freitag, 24. März, gegen 17.10 Uhr ein freilaufender Hund nach einer Kollision mit einem Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt danach offenbar unerlaubt fort. Der Hundehalter ist der Polizei bekannt. Zeugen bemerkten in unmittelbarer Nähe einen Mann, der vermutlich sein Fahrzeug auf dem Standstreifen begutachtete. Bisher ist nicht bekannt, ob dies mit dem Unfall in Verbindung steht. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 7,5t Transporter mit grauer Kabine, blauer Plane und ausländischem Kennzeichen. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall mit dem Hund gesehen? Wer kann die Angaben zum beschriebenen Transporter ergänzen oder Angaben zu einer möglichen Unfallbeteiligung mit Hund bestätigen oder ausschließen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Mercedes touchiert

Etwa 1.500 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Mercedes-Benz in der Straße Am Richtsberg hinterließ. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag passierte der Unfall, den der Verursacher im weiteren Verlauf nicht der Polizei meldete. Die Marburger Ermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Radfahrerin nach Kollision mit PKW weitergefahren

Am Montag, 27. März, stieß eine 25-jährige VW-Fahrerin aus Neustadt mit einer unbekannten Radfahrerin zusammen, die durch die Kollision stürzte. Die Autofahrerin befuhr den verkehrsberuhigten Bereich parallel der Niederkleiner Straße und wollte nach rechts Richtung Stadtmitte in die Niederkleiner Straße auffahren. Die Radfahrerin befuhr die Niederkleiner Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Nach dem Sturz gegen 11.10 Uhr wischte sie sich den Dreck von der Hose und fuhr weiter in Richtung Niederklein, ohne auf die Aufforderungen der 25-Jährigen zu hören. Sie ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, hat dunkle Haare und war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet. Ob sie sich verletzte, ist nicht bekannt. Am roten Polo entstand kein Schaden. Die Polizei in Stadtallendort bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Weimar/ B3: Mit Hindernis kollidiert

Ein 36-jähriger, aus dem Ausland stammende Fahrer einer Sattelzugmaschine konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr in der Folge am Dienstag, 21. März, eine auf der Fahrbahn der B3 liegende schwarze Heckschürze. Dadurch entstand ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden an der Scania-Zugmaschine. Der Unfall passierte gegen 20.45 Uhr auf der B3 in südliche Richtung, in Höhe von Gisselberg zwischen den Abfahren Marburg Süd und Niederweimar. Bei dem Hindernis handelt es sich um eine schwarze Heckschürze, die wahrscheinlich zu einem Mercedes- Benz gehört. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, dass auf der B3 eine Heckschürze verloren hat? Wer hat ein Fahrzeug bemerkt, das seit Dienstagabend ohne schwarze Heckschürze unterwegs ist? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.