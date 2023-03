Sachbeschädigung in Vorraum von Bankfiliale in Leipziger Straße: Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen: Zu Beschädigungen im Vorraum einer Bankfiliale in der Leipziger Straße in Kassel wurde die Polizei am gestrigen Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, gerufen. Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost berichten, hatte ein Unbekannter dort gezündelt und dabei eine Wand und einen Türschalter beschädigt. Zudem wurde in den Raum uriniert und eine Fensterscheibe beschädigt, die einen Riss davontrug. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Schwarzer VW Touareg in Brand gesetzt: Zeugen in Tischbeinstraße gesucht

Kassel-Süd: In der Nacht zum Samstag kam es in der Kasseler Südstadt zum Brand eines geparkten VW Touareg. Ein Anwohner war gegen 3:20 Uhr auf das Feuer in der Tischbeinstraße, nahe dem Hegelweg, aufmerksam geworden, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten brannte der schwarze VW Touareg komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die mit den Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen aktuell davon aus, dass der SUV vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Willingen, Ortsteil Usseln (Landkreis Waldeck- Frankenberg): Raubüberfall auf Tankstelle

Am heutigen Abend, gegen 19:00 Uhr, beabsichtigte die Mitarbeiterin der Tankstelle, diese nach Geschäftsschluss zu schließen. Zwei unbekannte Täter sprachen die Mitarbeiterin an und verlangten unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Tageseinnahmen. Doch diese waren bereits nicht mehr in der Kasse, sodass die Täter unverrichteter Dinge ohne Raubgut in unbekannte Richtung flüchteten.

Beschreibung der Täter:

ca. 180 – 185 cm groß

dunkel gekleidet, schwarze FFP2 Maske

beide Täter hatten eine Sporttasche umgehängt

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Korbach zu melden.