Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Neuhof. Am Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, fanden Einsatzkräfte der Polizei Osthessen eine leblose 21-Jährige in einem Wohnhaus in der Gieseler Himmelsbergstraße auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war die junge Frau von dem mit ihr in häuslicher Gemeinschaft lebenden 26-jährigen Mann tödlich verletzt worden. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass mehrfache halbscharfe Gewaltanwendungen gegen das Gesicht und den Nacken-/Halsbereich des Opfers todesursächlich waren – wir berichteten.

Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Er wurde am heutigen Montag (27.03.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 26-Jährigen erließ. Er wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Am Sonntag (26.03.2023) wurde gegen 13.40 Uhr ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug im Waldgebiet Ludwigsau, OT Meckbach, festgestellt. Nach Löscharbeiten der Feuerwehren aus der Gemeinde Ludwigsau wurde auf dem Fahrersitz ein Leichnam vorgefunden – wir berichteten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld zur Identität der Person, zu den Hintergründen und Umständen des Todes und warum das Fahrzeug in Brand geriet dauern weiter an. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Verkehrsunfallgeschehen vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Niederkalbach. Zwischen Dienstag (21.03.) und Mittwoch (22.03.) wurde in der Hessenstraße ein Verkehrszeichen (blauer Pfeil rechts) auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Bislang unbekannte Täter hebelten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit einem unbekannten Gegenstand das Schild mitsamt dem Betonsockel aus dem Boden, sodass dieses verbogen wurde. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.03.) schlugen Unbekannte eine Verglasung einer Tür des Stadtschlosses in Richtung des Schlossparks ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Kalbach. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (24.03.) in der Bergstraße in Niederkalbach eine Seitenscheibe eines schwarzen Renault Clio auf. Anschließend stahlen die Langfinger einen Geldbeutel aus dem Auto. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Firmeneinbruch

Petersberg. Eine Firma in der Straße „Am Ziegelberg“ wurde in der Nacht zu Freitag (24.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Petersberg. In ein Büro in der Straße „Am Ziegelberg“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24.03.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten sie in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. Ein Fenster eines Autowerkstatt in der Böcklerstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24.03.) auf. Anschließend bauten die Täter einen Katalysator aus einem dort abgestellten BMW aus und entwendeten diesen sowie weitere Werkzeuge in Höhe eines noch unbekannten Gesamtwerts. Auch der entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.03.) beschädigten Unbekannte ein erst wenige Tage zuvor aufgestelltes Kunstwerk eines „Alltagsmenschen“ am Gemüsemarkt, indem sie der weiblichen Figur auf bislang noch unbekannte Art und Weise den Kopf abschlugen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße wurde am Freitag (24.03.), zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand stiegen die Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines gekippten Fensters in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Etagen des Wohnhauses und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Neuenberg. In ein Einfamilienhaus in der Münsterfeldallee brachen mindestens drei Unbekannte am späten Freitagabend (24.03.) ein. Die Einbrecher zerstörten eine Scheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters und gelangten so in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Bei der Tat verletzte sich einer der Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an einer Hand und blutete stark. Als ein Zeuge auf den Einbruch aufmerksam wurde, flüchteten die drei Täter mit Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro fußläufig in Richtung Haimbach. Außerdem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (26.03.), zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Abt-Richard-Straße ein. Durch Einwerfen einer Scheibe gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Einbrecher mindestens zwei Ringe im Gesamtwert von etwa 400 Euro, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Außerdem hinterließen sie Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Tann. Am Samstag (25.03.), gegen 1.45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3174 im Tanner Ortsteil Neustädtges ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr zusammen mit seinem ebenfalls 16-jährigen Sozius – beide aus der Gemeinde Burghaun – auf der Landstraße aus Hofbieber kommend in Richtung Tann. In Tann-Neustädges kam der Kradfahrer aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und blieb auf einer Wiese liegen. Der Fahrer verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Der Sozius blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde dennoch zu medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Da der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Krad nicht zugelassen war, erwartet den Jugendlichen nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizeistation Hilders

HEF

Auffahrunfall mit Folgeunfall sorgt für Vollsperrung der A4

Bad Hersfeld. Am Montag (27.03.) kam es, gegen 4:45 Uhr, zu einem Auffahrunfall auf der BAB 4 kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Westen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Kleinstwagen im stockenden Verkehr auf der linken Fahrspur auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuginsassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs stiegen Zeugenaussagen zufolge aus und begutachteten ihr Fahrzeug. Da sie vermutlich augenscheinlich keinen Schaden an ihrem Fahrzeug erkennen konnten, fuhren sie anschließend weiter, ohne zuvor die Daten mit der Unfallverursacherin auszutauschen.

Während die 26-jährige Unfallverursacherin sich bereits hinter die Schutzplanke begeben und die Polizei verständigt hatte, fuhr ein 31-jähriger, polnischer Fahrer eines Renault Kangoo aus unklarer Ursache auf das noch immer auf dem linken Fahrstreifen stehende, unfallbeschädigte Kleinstfahrzeug auf. Auch der Renault konnte anschließend nicht mehr vom linken Fahrstreifen weggefahren werden, weshalb für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die BAB 4 in Fahrtrichtung Westen zeitweise vollgesperrt werden musste.

Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.03.), gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem silberfarbenen Mercedes 350 den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte zeitgleich rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß dabei gegen das Fahrzeug des 60-Jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Samstag (25.03.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Seilerweg. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich den Seilerweg in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Seilerweg stieß der 23-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Hersfelder zusammen. Der 38-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro an beiden Fahrzeugen entstand.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Samstag (25.03.), etwa gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schweiz den rechten der beiden in eine Fahrtrichtung verlaufenden Fahrstreifen der Frankfurter Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkte der 65-Jährige vermutlich zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste. Reflexartig lenkte er sein Fahrzeug daraufhin augenscheinlich nach links, wo er mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld kollidierte. Diese wurde durch den Aufprall wiederum selbst mit ihrem Wagen gegen die seitlich befindliche Leitplanke gedrückt. Beide Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Unfallfucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (25.03.), gegen 18 Uhr, bis Sonntag (26.03.), gegen 10 Uhr, parkte eine 55-jährige Fahrerin ihren grünen Jeep Compass am rechten Fahrbahnrand in der Fuldastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum den abgestellten Pkw an der linken Fahrertür. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gegen Stromkasten gefahren und Unfallflucht begangen

Schlitz. Am Sonntag (26.03.), gegen 12:40 Uhr, wurde durch einen städtischen Mitarbeiter festgestellt, dass ein Stromverteilerkasten an der Einmündung Georg-Langheinrich-Straße/ Heidgraben stark beschädigt worden war. Der Unfallverursacher fuhr ersten Erkenntnissen zufolge von der Georg-Langheinrich-Straße kommend und wollte nach rechts oder links in die Straße Heidgraben abbiegen. Hierbei geriet er aus noch unklarer Ursache nach rechts auf den Bürgersteig und stieß dort gegen den Stromkasten. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte anschließend sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Über Verkehrsinsel gefahren und Unfallflucht begangen

Herbstein-Rixfeld. Am Sonntag (26.03.), zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Vogelsbergstraße (Bundesstraße 254). Aus bisher unbekannter Ursache überfuhr er dabei die Verkehrsinsel am Ortsausgang von Rixfeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen Opel Corsa D gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Schlitz. Am Samstag (25.03.2023) kam es gegen 21.20 Uhr auf der L3143 zu einer Verkehrsunfallflucht – wir berichteten.

Zur Unfallzeit befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Pkw Porsche 911 Carrera S die L3143 aus Richtung Üllershausen kommend in Fahrtrichtung Schlitz. Hierbei kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum, wurde nach dem Anprall abgewiesen und kam im weiteren Verlauf an der Seitenböschung hinter einer Schutzplanke zum Stillstand. An der Schutzplanke entstand durch das Unfallgeschehen ebenfalls Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeistreife unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 92.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Lauterbach führt die Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen. Es liegen bereits mehrere Zeugenhinweise vor, denen die Beamten momentan nachgehen. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt fuhr sowie die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zum Unfall kommen konnte, sind jedoch aktuell noch unklar.

Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie dem Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0.

Reifen von mehreren Pkw zerstochen

Rotenburg a.d. Fulda. An insgesamt sechs Fahrzeugen zerstachen Unbekannte am Donnerstagabend (23.03.) auf einem Parkplatz im Breitinger Kirchweg je einen Fahrzeugreifen. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Bebra. Die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Nürnberger Straße warfen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 0.15 Uhr, ein. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt den Geschäftsraum. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und machte die Täter auf sich aufmerksam. Er konnte mindestens zwei Personen beobachten, die daraufhin fußläufig in Richtung einer Eisdiele flüchteten. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 1,65 Meter groß

schlank

trug eine schwarze Daunenjacke



Täter 2:

männlich

circa 1,80 Meter groß

schlank

trug eine schwarze Daunenjacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Schlitz. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße entwendete ein Unbekannter am Samstagvormittag (25.03.) die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis. Zur Tatzeit, zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr, hatte die Dame ihren Geldbeuten nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen in ihrer Handtasche in einem Einkaufwagen aufbewahrt. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Mücke. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.03.) und Samstagmittag (25.03.) eine Zugangstür einer Lagerhalle in der Gemarkung „An der Lauergalle“ in Atzenhain auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 25.03.2023 gegen 18:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren grünen PKW Jeep Compass ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Fuldastraße in Bad Hersfeld. Am nächsten Morgen gegen 10:00 Uhr stellte die Besitzerin eine nicht unerhebliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite ihres Pkw fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag, den 26.03.2023, gegen 19:50 Uhr ereignete sich in Künzell in der Straße Unterer Ortesweg ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße Unterer Ortesweg von der Georg-Stieler-Straße kommend in Fahrtrichtung Fuldaer Straße. Eine 17-jährige Fußgängerin überquerte im Bereich der dortigen Minigolfanlage einen Fußgängerüberweg. Der BMW-Fahrer übersah die überquerende Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Glücklicherweise wurde die Fußgängerin nur leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Fuldaer Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 750,-EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 25.03.2023, gegen 13:35 Uhr ereignete sich in Künzell an der Kreuzung Turmstraße / Landweg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 30-jährige Fahrerin eines PKW Volvo befuhr die Turmstraße in Künzell von der Straße „Am Frankengrund“ kommend in Richtung Landweg. Ein 77.-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bonifatiusstraße in Richtung Landweg. Im Kreuzungsbereich Turmstraße / Landweg kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Hierbei gaben Beide an bei grün anzeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Durch die Kollision entstand Sachschaden an den Pkw in Höhe von ca. 5.000 EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Mücke

Im Tatzeitraum von Freitag, den 24.03.2023, 23:00 Uhr, bis Sonntag, den 26.03.2023, 14:30 Uhr, kam es in Mücke-Flensungen, Am Eisenberg, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Bereich des vorderen linken Scheinwerfers beschädigt sein.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug in Vollbrand – Leichnam auf dem Fahrersitz vorgefunden

Ludwigsau – Am Sonntag (26.03.2023) wurde gegen 13.40 Uhr ein im Vollbrand befindliches Fahrzeug im Waldgebiet Ludwigsau, OT Meckbach, festgestellt. Nach Löscharbeiten der Feuerwehren aus der Gemeinde Ludwigsau wurde auf dem Fahrersitz ein Leichnam vorgefunden. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen hinsichtlich der Identität der verstorben vorgefundenen Person als auch der Gesamtumstände dauern an. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden, es wird zeitnah nachberichtet.

21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt

Fulda

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt

Neuhof. Am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Randalierers zu einem Mehrfamilienhaus in die Gieseler Himmelsbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine blutende und leblose Frau vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte ein 26-jähriger Mann die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende 21-jährige Geschädigte tödlich. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden und befindet sich nun im Polizeigewahrsam.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet, die im Laufe des heutigen Tages stattfinden wird.

Porsche kommt von der Fahrbahn ab – Fahrer flüchtig

Lauterbach

Schlitz – Am Samstag (25.03.2023) kam es gegen 21.20 Uhr auf der L3143 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein Pkw Porsche 911 Carrera S die L3143 aus Richtung Üllershausen kommend in Fahrtrichtung Schlitz. Hier kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum, wurde nach dem Anprall abgewiesen und kam im weiteren Verlauf an der Seitenböschung hinter einer Schutzplanke zum Stillstand. An der Schutzplanke entstand durch das Unfallgeschehen ebenfalls Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeistreife unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 92.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falschfahrer auf der A7 – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Fulda

Am Sonntag (26.03.2023) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 04.30 Uhr ein unsicher fahrendes Fahrzeug auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Autobahndreieck Fulda und Uttrichshausen in Fahrtrichtung Süden. Der Pkw Mercedes A-Klasse hatte zuvor schon die Mittelschutzplanke touchiert, seine Fahrt aber unbeirrt fortgesetzt. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Petersberg stellte auf der Anfahrt fest, dass der betreffende Pkw auf der Autobahn gewendet hatte und entgegengesetzt der Fahrtrichtung als Falschfahrer unterwegs war. Die Beamten konnten die A-Klasse stoppen und zunächst aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 44-jährige aus der Gemeinde Neuhof stammende Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Obwohl der Fahrzeugführer seinen Führerschein verloren hat, so kann er doch froh sein, dass durch seine Falschfahrt nicht noch unbeteiligte Dritte betroffen wurden.

Verkehrsunfallflucht

Mücke

Im Tatzeitraum von Freitag, den 24.03.2023, 23:00 Uhr, bis Sonntag, den 26.03.2023, 14:30 Uhr, kam es in Mücke-Flensungen, Am Eisenberg, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Bereich des vorderen linken Scheinwerfers beschädigt sein.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Einparken

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 21:00 Uhr, parkte ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Neumarkt ein. Beim Einparken stieß er gegen einen bereits ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw eines 39-jährigen Fahrzeugführers. Der Sachschaden wird auf 1100 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, dem 23.03.23, gg. 15.30 Uhr auf der L 3307 zwischen Eichenzell und Welkers in Höhe Rasthof Rhönhof.

Ein 21-jähriger Mann aus Fulda, befuhr mit seinem PKW, einem Opel Vivaro, die L 3307 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Welkers. In Höhe des Rasthofes Rhönhof zeigte die dortige Lichtzeichenanlage für die Fahrtrichtung des 21-Jährigen Rotlicht. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Kissingen wollte mit seinem PKW, einem VW Polo, vom Rasthof Rhönhof kommend über den dortigen Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung A 66, bei für ihn Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage auffahren. In der Folge kam es in dem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenprall mit dem PKW des 21-Jährigen, der offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht missachtete.

Glücklicherweise wurde weder der 21-Jährige Unfallverursacher, noch der 24-Jährige verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW`s mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, dem 24.03.23, 15.45 Uhr bis 18.15 Uhr parkte eine 23-jährige Frau ihren PKW, einen grauen PKW BMW-Kombi, in Fulda in der Straße Am Rosengarten 7, auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes Kaufland.

Als die 23-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass ihr PKW im Bereich der hinteren Fahrerseite frische Beschädigungen aufwies. Der Schaden beläuft sich auf 800,- Euro.

Der oder die unbekannte Verursacher/Verursacherin entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661-1050 zu melden.

Verkehrsunfälle auf A5 mit mehreren Fahrzeugen: Erhebliche Behinderungen

Ehringshausen/ Romrod

Aktuell (17:35 Uhr) kommt es auf der A 5 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen nach zwei Verkehrsunfällen:

Zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Norden stießen nach ersten Erkenntnissen aus bislang unbekannten Gründen mehrere Fahrzeuge zusammen, mindestens zwei Personen wurden hierbei offenbar leicht verletzt.

Nahezu zeitgleich wurde ein Verkehrsunfall auf der A 5 in Höhe Romrod, ebenfalls in nördlicher Fahrtrichtung, gemeldet.

Mit zeitweisen Sperrungen der Fahrbahn ist zu rechnen.

Polizei und Rettungsdienst sind auf der Anfahrt.