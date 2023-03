Main-Taunus: Die Polizei-News

Tasche heruntergerissen und weggerannt, Eschborn, Niederhöchstadt, Falkensteiner Straße, Freitag, 24.03.2023, 12:30 Uhr

(jn)Zwei kindlich bis jugendlich aussehende Täter haben am Freitagmittag einer Seniorin aus Eschborn ihre Handtasche gestohlen und sind zunächst unerkannt geflüchtet. Im Rahmen einer Fahndung der Polizei konnten zwei Jugendliche angetroffen werden, wobei derzeit noch unklar ist, ob es sich bei diesen um die Tatverdächtigen handelt.

Um 12:30 Uhr ging die 87-jährige Geschädigte die Steinbacher Straße in Richtung Falkensteiner Straße entlang, als just in dem Moment, als sie in die Falkensteiner Straße einbog, die zwei Täter auf sie zu rannten. Einer habe ihr dann die mitgeführte weiß-blaue Tasche vom Arm gerissen und sei anschließend gemeinsam mit dem Zweiten in die Unterführung des Niederhöchstadter Bahnhofs geflüchtet. Dort verlor die bestohlene Seniorin die beiden Täter aus den Augen. Sie beschrieb das Duo als 12 bis 15 Jahre alt, knapp 1,60 Meter groß, südländisch aussehend mit dunklen Haaren und dunkler Bekleidung. Die alarmierte Polizei kontrollierte kurze Zeit später zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche in der Nähe des Tatortes, die auf die abgegebene Beschreibung passte und deren Tatbeteiligung nun im Verlauf weiterer Ermittlungen abgeklärt werden muss.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

An Haustür gehebelt,

Hochheim am Main, Kolpingstraße, Samstag, 25.03.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 26.03.2023, 10:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Wochenende gewaltsam versucht, die Hauseingangstür eines Hochheimer Wohnhauses zu öffnen. Den Angaben der Geschädigten folgend machten sich die Unbekannten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Tür zu schaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das angegangene Gebäude liegt in der Kolpingstraße.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

Glastür von Geschäft zerstört,

Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Samstag, 25.03.2023, 03:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag kam es in Sulzbach augenscheinlich zu einem Fall von Vandalismus, bei dem ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstanden ist. Gegen 03:30 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch in der Schwalbacher Straße. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er einen Mann, welcher in Richtung „Platz an der Linde“ wegrannte und darüber hinaus die zerstörte Glastür eines Blumengeschäftes. Derzeit geht die Polizei nicht von einem versuchten Einbruch, sondern von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus.

Weitere Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten, etwa 1,75 Meter großen Mann erbittet die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Autos vorsätzlich beschädigt,

Hattersheim am Main, Breslauer Straße, Kelkheim (Taunus), Im Förstergrund, Freitag, 24.03.2023 bis Samstag, 25.03.2023

(jn)In Hattersheim und Kelkheim sind im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes zwei Pkw mutwillig beschädigt worden. Zunächst zerkratzten ein oder mehrere Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag einen in der Breslauer Straße in Hattersheim geparkten Opel an der Beifahrertür und flüchteten unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Zu einer weiteren Tat kam es am Samstagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr in der Straße „Im Förstergrund“ in Kelkheim. An besagter Örtlichkeit parkte ein Mini, dessen Heckscheibe aus nicht ersichtlichen Gründen eingeschlagen wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. In beiden Fällen fehlt von Tatverdächtigen jede Spur.

Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim (Telefonnummer 06192 / 2079 – 0) bzw. die Polizei in Kelkheim (06195 / 6749 – 0).

Polizei hat Schulweg im Blick,

Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 27.03.2023, 07:30 Uhr bis 08:20 Uhr

(jn)Zu Beginn der neuen Schulwoche wurde am Montag in Hattersheim eine Verkehrskontrolle durchgeführt, die vorrangig der Schulwegsicherung diente. Zwischen 07:30 Uhr und 08:20 Uhr überprüften Hofheimer Polizisten Verkehrsteilnehmer in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Regenbogenschule. Neben sensibilisierenden Gesprächen bzgl. der Sicherungspflichten von Kindern in Pkw, mussten zwei Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, da zwei Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Leider zeigten sich die jeweiligen Fahrzeugführer uneinsichtig und beratungsresistent. Gleichzeitig wurde die polizeiliche Maßnahme seitens zahlreicher Fahrradfahrer und Eltern begrüßt.

Zahlreiche Gurtverstöße bei Kontrolle, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Samstag, 25.03.2023, 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)Polizistinnen und Polizisten aus Hofheim haben am Samstagnachmittag den Verkehr in Kriftel kontrolliert und dabei mehr als ein Dutzend Verstöße geahndet. Zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr nahmen die Beamten Verkehrsteilnehmer im Schmelzweg ins Visier und stellten neben zwei Verstößen gegen das Handyverbot am Steuer mehr als ein Dutzend Verstöße gegen die Gurtpflicht fest. Erfreulicherweise reagierten sämtliche Alkohol- und Drogenvortests negativ, so dass davon auszugehen ist, dass sämtliche Autofahrerinnen und Autofahrer nicht berauscht waren.

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Mittwoch, 01.03.2023 – Freitag, 24.03.2023, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße

Im angegebenen Tatzeitraum kam es in der Königsteiner Straße zu einem Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen an einem dort geparkten BMW der X-Reihe. Der noch unbekannte Täter entwendete neben dem linken Außenspiegel auch beide Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage und beschädigte hierbei das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.

Bargeld aus Wohnung entwendet, Flörsheim, Hunsrückweg, Mittwoch, den 22.03.23, 19:00 Uhr bis Freitag, den 24.03.23, 14:30 Uhr

(jk)In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde ein höherer Geldbetrag aus einer Wohnung entwendet. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Hierbei wurde zielgerichtet das versteckte Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt Ermittlungsgruppe der Pst. Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 – 54760 entgegen.

Einbruch in Fahrzeug, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, den 25.03.23, 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr

(jk)In dem kurzen Zeitfenster wurden Bargeld und eine Tasche aus einem Fahrzeug entwendet. Möglicherweise wurde mittels eines Jammers verhindert, dass sich das Fahrzeug verschließt. Im Anschluss öffnete der Täter den Kofferraum und entwendete die Gegenstände.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Polizeibeamte mit Laserpointer geblendet, Kriftel, Parkstraße, Samstag, den 25.03.23, 19:58 Uhr

(jk)Während der Fahrt im Streifenwagen wurden zwei Beamte der Polizeistation Hofheim mit einem Laserpointer im Gesicht getroffen und kurzzeitig geblendet. Glücklicherweise wurden die Beamten hierbei nicht verletzt und es kam zu keiner Gefahrensituation im Straßenverkehr. Die Person mit dem Laserpointer konnte kontrolliert werden und muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Berauscht unterwegs, Hofheim, Schmelzweg, Samstag, den 25.03.23, 23:45 Uhr

(jk)Eine Polizeistreife aus Hofheim kontrollierte am Samstagabend einen grauen Ford in Hofheim, der auf dem Schmelzweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. In der Befragung räumte der Fahrer ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Der Mann kam für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation Hofheim und wurde nach Einleitung des entsprechenden Strafverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

Alkoholisiert unterwegs, Bad Soden, Sulzbacher Straße Sonntag, den 26.03.23, 01:50 Uhr

(jk)Zu einer weiteren Blutentnahme kam es in Eschborn, nachdem einer Streife der Polizeistation Eschborn ein Peugeot in Bad Soden, aufgrund der Fahrweise auffiel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei der 26-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach den entsprechenden Maßnahmen auf der Polizeistation in Eschborn, wurde auch sie wieder auf freien Fuß gesetzt.