Wiesbaden: Die Polizei-News

Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Montag, 27.03.2023, 08:10 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden wurde am Montagmorgen

ein Mann schwer verletzt, er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit

werden. Ein 31-Jährige befuhr mit einem Sprinter Kleintransporter die A 66 in

Richtung Frankfurt. Als er von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen

wechselte, geriet dort der Verkehr ins Stocken und ein 45-Jähriger musste seinen

Seat abbremsen. Der 31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und

prallte gegen das Heck des Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

45-Jährige schwer verletzt und in seinem Pkw eingeklemmt. Er musste unter

notärztlicher Aufsicht von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden.

Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Für die

Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Es

kam zu einem Rückstau über mehrere Kilometer bis zu Anschlussstelle Erbenheim.

Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 20.000 EUR.

Auseinandersetzung in Bar,

Wiesbaden, Häfnergasse, 27.03.2023, 02.50 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Häfnergasse wurden in der

Nacht zum Montag ein 23-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau leicht verletzt.

Im Rahmen von Streitigkeiten und einem Gerangel mehrerer Personen soll ein

bislang unbekannter Täter dem 23-Jährigen gegen 02.50 Uhr eine Flasche gegen den

Kopf geworfen und der 21-Jährigen einen Faustschlag verpasst haben. Der

Angreifer wurde als 1,78 Meter groß mit blond/braunen kurzen Haaren beschrieben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Ertappte Diebe werden handgreiflich,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 25.03.2023, 06.50 Uhr,

(pl)In der Richard-Wagner-Straße wurden am frühen Samstagmorgen zwei ertappte

Baustellendiebe handgreiflich. Das Duo hatte sich gegen 06.50 Uhr Zugang zur

Baustelle verschafft und ein Heizgerät samt Trägerplatte von der Halterung

demontiert. Beim Abtransport des Diebesguts wurden die beiden von einem

erschienenen Arbeiter erwischt. Die Ertappten griffen den Arbeiter im weiteren

Verlauf mit einem Werkzeug an und ergriffen anschließend mit einem weißen

Kleinwagen die Flucht. Während sie die erbeutete Trägerplatte mitnahmen, ließen

sie das Heizgerät vor Ort zurück. Der Arbeiter wurde durch den Schlag mit dem

Werkzeug leicht verletzt. Einer der beiden Diebe soll etwa 1,95 Meter groß sowie

schlank gewesen sein und eine gelbe Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose

sowie Turnschuhe getragen haben. Der Komplize wurde als etwa 1,70 Meter groß,

ca. 90-95 Kilogramm schwer, mit kurzen Haaren und einem rundlichen Gesicht

beschrieben. Er habe eine blaue Jacke sowie eine blaue Jogginghose getragen und

gebrochenes Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Erbenheim, Gronaustraße, 25.03.2023, 07.30 Uhr bis 26.03.2023, 07.15

Uhr,

(pl)Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in die Wohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Gronaustraße in Erbenheim eingebrochen. Die

Einbrecher kletterten auf den Wohnungsbalkon und verschafften sich anschließend

durch das Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie dann die

Zimmer nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie mit bislang noch

unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Geschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

25.03.2023, 18.00 Uhr bis 26.03.2023, 17.00 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag

ein Geschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine

aufgehebelte Eingangstür in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese nach

Diebesgut. Offensichtlich wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Meldung über Person mit Messer,

Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße, 26.03.2023, 22.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde der Wiesbadener Polizei mitgeteilt, dass sich im

Bereich der Münchener Straße womöglich eine Person mit einem Messer aufhalten

würde. Aufgrund der gegen 22.00 Uhr eingegangenen Mitteilung wurde unmittelbar

eine Polizeistreife vor Ort entsandt. Die Polizeikräfte konnten im Umfeld der

Münchener Straße keine verdächtigen Personen oder mögliche Geschädigte

antreffen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 21.03.2023 bis 23.03.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde in der

vergangenen Woche eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte

die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie

Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Wiesbaden,

Äppelallee, Freitag, 24.03.2023, 18:20 Uhr

(am) Am Freitagabend kam es auf der Äppelallee zu einem Verkehrsunfall mit einem

Motorrad und einem Pkw. Der Fahrer des Motorrades wurde dabei schwer verletzt.

Ein 34 Jahre alter Mann aus Münster fuhr mit seinem Pkw VW von dem Gelände einer

Tankstelle nach rechts auf die Äppelallee in Richtung Biebrich. Nach wenigen

Metern entschloß sich der Fahrer auf der Äppelallee zu wenden. Dabei beachtete

er nicht den von hinten herannahenden 54-jährigen Motorradfahrer einer Kawasaki.

Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern und prallte

gegen die linke Seite des Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer

zu Boden geschleudert. Dieser erlitt dadurch schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste stationär in einem Krankenhaus

aufgenommen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6500 Euro. Es wurde ein

Gutachter zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Betrunkene und renitente Autofahrerin, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring,

Samstag, 25.03.2023, 00:30 Uhr

(am) Eine betrunkene Autofahrerin wurde in der Freitagnacht zunächst durch eine

Polizeistreife angehalten. Auf dem Revier wurde sie renitent und schlug nach den

Beamten.

Eine 43 Jahre alte Frau aus Wiesbaden wurde aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise

mit ihrem Pkw gegen 00:30 Uhr durch eine zivile Polizeistreife auf dem

Gustav-Stresemann-Ring angehalten. Der Grund für die Fahrweise erklärte sich bei

einem Atem-Alkoholtest, der einen Wert von über 3 Promille ergab. Erschwerend

hinzu kam noch der Umstand, dass im Fahrzeug das Kind der betrunkenen

Autofahrerin saß. Dieses wurde einem Verwandten übergeben und die Mutter mit zur

Polizeiwache gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der

Führerschein sichergestellt. Auf dem Revier wurde die Frau zunehmend aggressiver

und ließ sich kaum beruhigen. Sie wurde anschließend zur Ausnüchterung in das

Polizeigewahrsam eingeliefert. Der von der Frau geführte Pkw der Marke Mercedes

wies rundherum mehrere Beschädigungen auf. Ermittlungen ergaben, dass sie in der

Parkstraße gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen sein musste und sich

anschließend von der Unfallstelle entfernte. Außerdem war das Fahrzeug der Frau

nicht versichert und wurde abgeschleppt.

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche weitere beschädigte Fahrzeuge unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140.

Schlägerei vor Gaststätte, Wiesbaden, Michelsberg, Freitag, 24.03.2023, 23.00 Uhr

(akl) Zwei 25 und 30 Jahre alte Männer aus Wiesbaden versuchten am Freitagabend

Zutritt zu einer Gaststätte am Michelsberg zu erlangen. Aufgrund einer

geschlossenen Gesellschaft wurde ihnen der Zugang untersagt und sie wurden vor

die Tür verbracht. Dort entwickelte sich eine Schlägerei mit mehreren Personen,

bei der auch eine Glasflasche ins Getümmel geworfen wurde. Eine Person erlitt

hierdurch eine Kopfplatzwunde, eine weitere zog sich eine Risswunde an einem

Zaun zu. Alle fünf Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und auf das 1.

Polizeirevier sistiert. Sie konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Zweiradfahrer übersehen, Wiesbaden, Frankfurter Straße, Freitag, 24.03.2023, 19.25 Uhr

(akl) Eine 26 Jahre alte Frau aus Frankfurt übersah am Freitag gegen 19.25 Uhr

in der Frankfurter Straße bei einem Fahrstreifenwechsel ein neben ihr fahrendes

Leichtkraftrad. Der 19-Jährige Rollerfahrer aus Wiesbaden zog sich beim Sturz

auf die Fahrbahn Knochenbrüche zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 950 Euro.

Medizinischer Notfall vorm 1. Polizeirevier, Wiesbaden, Bertramstraße,

Samstag, 25.04.2023, 14.45 Uhr

(akl) Am Samstag brach ein 65-jähriger Mann aus Wiesbaden gegen 14.45 Uhr in

unmittelbarer Nähe des 1. Polizeireviers aufgrund eines medizinischen Notfalls

zusammen. Da sich Passanten um ihn sammelten, wurden Beamte des 1.

Polizeireviers über die Videoschutzanlage auf die Situation aufmerksam und

eilten zu Hilfe. Neben Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wurde durch

die Polizisten auch ein Defibrillator zum Einsatz gebracht. Nach Eintreffen des

Rettungsdienstes konnte der Mann wiederbelebt und im Anschluss in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, Wiesbaden, Helenenstraße,

Freitag, 24.03.2023, 09:55 Uhr

(kk)Ein aufmerksamer Passant informierte am Freitagmorgen die Polizei, nachdem

er beobachtet hatte, wie ein Mann in der Helenenstraße eine Tüte zwischen Reifen

und Karosserie eines geparkten Autos ablegte. Durch eine Streife des 1.

Polizeireviers wurde die Tüte sichergestellt, in welcher sich eine nicht

unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln befand. Unweit des Fundortes wurde auch

ein 21-Jähriger Wiesbadener vorläufig festgenommen, welcher zuvor durch den

Passanten beobachtet worden war. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine

Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-Jährigen angeordnet. In dem eingeleiteten

Strafverfahren wird nun gegen den 21-Jährigen ermittelt.

Einbruch in Schule, Wiesbaden, Blücherplatz, Freitag, 24.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 25.03.2023, 21:35 Uhr

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Samstagabend bekannt wurde waren Unbekannte

in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 21:35 Uhr in die Schule am

Blücherplatz eingebrochen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Zugangstür

aufgebrochen und die Unbekannten so in das Gebäude gelangten. Hier wurden

mehrere Räume durchwühlt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts

entwendet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber sich bei der Polizei unter 0611 – 345 2340 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Freitag, 24.03.2023 bis 25.03.2023

(kk)In der Gartenfeldstraße wurde die Abwesenheit eines Anwohners von Freitag

bis Samstag ausgenutzt, um die Wohnungstür aufzubrechen und in diese zu

gelangen. Stand der derzeitigen Ermittlungen wurde aus der Wohnung nichts

entwendet. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

Einbruch in Bar, Wiesbaden, Nerostraße, Samstag, 25.03.2023

(js) Im Verlaufe des Samstages wurde eine Bar in der Nerostraße von Einbrechern

angegangen. Die bislang unbekannten Täter stiegen vermutlich über ein

Kellerfenster in die Lokalität ein und entwendeten dort Bargeld. Der Tatzeitraum

erstreckt sich zwischen der Schließung der Bar um 02:30 Uhr bis in die

Nachmittagsstunden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

Einbruch in Wohnung, Mainz-Kastel, An der Gabelung, Samstag, 25.03.2023, 12:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel kam

es im Verlaufe des Samstagnachmittags. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster

in die Wohnung in der Straße An der Gabelung ein, durchwühlten mehrere Schränke

und entwendeten Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang am Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat,

setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in

Verbindung.

Körperliche Auseinandersetzungen, Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 25.03.2023, 21:05 Uhr und 23:55 Uhr

(kk)Am Samstag gegen 21:05 Uhr war ein 27-jähriger Mann in der Rheinstraße zu

Fuß unterwegs als er von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde. Der

27-Jährige schilderte, dass er aus unbekannten Gründen von der Personengruppe

mehrfach geschlagen wurde, bis er am Boden lag. Die Angreifergruppe konnte

unerkannt flüchten. Die Angreifer seien, laut Zeugenangaben, zwischen 17 und 18

Jahren alt gewesen. Einer der Männer sei mit einem beigen Kapuzenpullover und

einer schwarzen Weste bekleidet gewesen.

Gegen 23:55 Uhr wurden zwei Männer (49-Jahre und 55-Jahre) in der Rheinstraße

ebenfalls von einer Personengruppe angegriffen. Erhebliche Gesichtsverletzungen

erlitt der 55-Jährige und musste wegen der Gesichtsverletzungen einem

Krankenhaus behandelt werden. Sein 49-jähriger Begleiter wurde leicht an der

Hand verletzt. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten und sollen im Alter

zwischen 20 Jahren und 25 Jahren gewesen sein.

Die Ermittlungen hat in beiden Fällen das Haus des Jugendrechts aufgenommen und

bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Wagemannstraße, Sonntag, 26.03.2023, 03:15 Uhr

(kk)Ein 21-jähriger Wiesbadener wurde am Sonntagmorgen in der Wagemannstraße

Ecke Marktstraße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der

Täter soll ohne ersichtlichen Grund dem 21-Jährigen das Pfefferspray ins Gesicht

gesprüht haben. Anschließend sei der Angreifer unerkannt geflüchtet.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

(kk)In der vergangenen Nacht führten die Stadtpolizei und die Landespolizei

wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres Wiesbaden“

durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der

Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem

Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. In der zurückliegenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl

uniformiert, als auch zivil unterwegs. Es wurden mehrere Personengruppen

kontrolliert. Erfreulicherweise wurden im Zusammenhang mit den Kontrollen in der

Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche

Gegenstände festgestellt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Lebensmittelgeschäft,

Niedernhausen, Feldbergstraße, 26.03.2023, 04:39 Uhr

(mk) Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu

einem Lebensmittelgeschäft in der Feldbergstraße und entwendeten aus diesem

anschließend vier Geldkassetten mit jeweils 500EUR Bargeld. Die Unbekannten

zerstörten zunächst das Gitter am Fenster zum Büro des Geschäfts. Anschließend

gelangten sie durch das Fenster in die Büroräumlichkeiten, durchsuchten diese

und entwendeten vier Geldkassetten. Anschließend entfernten sie sich in

unbekannte Richtung. Insgesamt konnten 2000EUR erbeutet werden. Gleichzeitig

entstand durch die Tat ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Zeugenhinweise nimmt die

Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

Mehrere am Straßenrand geparkte Pkw beschädigt, Oestrich-Winkel, Weinheimer

Straße, Freitag, 24.03.2023, bis Samstag, 25.03.2023

(mk) Am vergangenen Wochenende beschädigte eine unbekannte Person mehrere

geparkte Pkw im Bereich der Weinheimer Straße in Oestrich-Winkel. Zwischen

Freitag 15:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr wurden insgesamt drei im Bereich der

Weinheimer Straße geparkte Pkw der Marken Mercedes-Benz, Audi und Nissan auf der

dem Bürgersteig zugewandten Seite in Form von Kratzspuren beschädigt. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Unter der Rufnummer 06722/9112-0

werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim zu

melden.

Geparkter Bus mit Graffiti besprüht – Zeugen gesucht, Schlangenbad, Parkplatz

zwischen Wambach und Bärstadt, Donnerstag, 23.03.2023, 15:30 Uhr bis Sonntag,

26.03.2023, 11:00 Uhr

(mk) In der letzten Woche wurde ein zwischen Wambach und Bärstadt auf einem

Parkplatz geparkter Bus durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Der weiße Bus

der Marke Mercedes (Modell Integro) wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr durch

den Busfahrer auf dem aus Richtung Wambach kommend rechtsseitig der Straße

gelegenen unbeleuchteten Parkplatz abgestellt. Als der Busfahrer am Sonntag

gegen 11:00 Uhr zum Bus zurückkehrte konnte er feststellen, dass auf der

Fahrerseite im hinteren Drittel des Busses ein Schriftzug in blauer Farbe mit

schwarzer Umrandung unterhalb der Fensterlinie aufgesprüht wurde. Im Heckbereich

wurde ein zweiter Schriftzug in gelber Farbe mit blauem Rand festgestellt, der

sich von der linken Fahrzeugseite bis zur Hälfte des Heckbereichs erstreckte.

Hierbei war die untere Hälfte des Heckbereichs oberhalb der Stoßstange mit Farbe

beschmiert. Am Bus entstand ein Schaden von ca. 300EUR. Hinweise nimmt die

Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Taunusstein, Rudolf-Dietz-Straße,

Sonntag, 26.03.2023, 11:45 Uhr

(mk) Am gestrigen Sonntag kam es in der Rudolf-Dietz-Straße in Taunusstein zu

einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

wurde. Der Fahrer des Kleinkraftrades kam gegen 11:45 Uhr in einer Linkskurve

nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei zunächst einen am

Fahrbahnrand geparkten Pkw, fuhr dann gegen den Bordstein und fiel dadurch

anschließend in den Gartenzaun des angrenzenden Grundstücks. Ein

entgegenkommender Pkw-Fahrer, der die Situation direkt erfasste, eilte dem

Fahrer des Kleinkraftrades daraufhin zur Hilfe. Dabei versäumte er es jedoch

seinen Pkw gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge setzte sich der Pkw in

Bewegung rollte auf den zuvor ebenfalls durch das Kleinkraftrad beschädigten, am

rechten Fahrzeugrand geparkten, Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich

heraus, dass der Fahrer des Kleinkraftrads nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Er wurde im Rahmen des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Die

Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 5500EUR geschätzt.

Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei in Eltville Im Kappelhof 4, Eltville

Sonntag, 02.04.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Polizeistation Eltville bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am

Sonntag, den 02.04.23, in der Zeit von 10:00Uhr bis 17:00Uhr die Möglichkeit

ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Eine vorherige telefonische

Anmeldung (montags bis freitags von 08:00Uhr bis 14:00Uhr) unter der

Telefonnummer: 06123 – 909053 zur Vergabe eines Termins ist hierfür zwingend

erforderlich. Da die zu vergebenen Plätze begrenzt sind, ist eine Codierung ohne

vorherige Anmeldung nicht möglich. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren

kompletten Namen, ihre Anschrift, eine Telefonnummer, sowie eine komplette

Beschreibung des zu codierenden Fahrrades an. Bei der Codierung prägen die

Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades

ein, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält.

Polizeidienststellen können diese Nummer „übersetzen“, sodass das Rad bei einem

Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden kann. Neben

dem positiven Effekt, potentielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung

zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen.

Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder aus Carbon, Kevlar oder Titan können

bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger,

wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung kann die

Herstellergarantie erlöschen.

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein

Personalausweis und ein Eigentumsnachweis wie z.B. die Rechnung des Fahrrades.

Bitte gleichen Sie bereits vorher die Rahmennummer ihres Fahrrades mit der

Rahmennummer auf dem Kaufvertrag ab.

Sollte die Nachfrage die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen,

werden ihre Daten in eine Interessentenliste aufgenommen und Sie werden bei der

nächsten Codieraktion kontaktiert.

Körperverletzung in Geisenheim

Am Freitag, den 24.03.2023 kam es gegen 23:00 Uhr in der Prälat-Werthmann-Straße

in Geisenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem

21-jährigem Mann aus Oestrich-Winkel einem 19-jährigem Geisenheimer, welcher den

Geschädigten mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Geschädigte

wurde aufgrund seiner Verletzungen im Rüdesheimer Krankenhaus behandelt. Der

Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen zunächst zur Polizeistation Rüdesheim

verbracht und im Anschluss entlassen.

Zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich der Pst. Rüdesheim In der Nacht vom

25.03.2023 auf den 26.03.2023 kam es im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 04:00

Uhr im Dienstgebiet der Polizeistation Rüdesheim zu zwei Trunkenheitsfahrten,

welche beide durch den polizeilich bestellten Arzt vollzogen werden konnten,

ohne dass dieser die Dienststelle zwischenzeitlich verlassen musste. Um 01:20

Uhr wurde eine Streife in der Vollradser Allee in Oestrich-Winkel auf das

Fahrzeug eines 68-jährigen Mannes aus Oestrich-Winkel aufmerksam und führte eine

Verkehrskontrolle durch. Im Gespräch konnte durch die Beamten ein Alkoholgeruch

in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Der durchgeführte

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Beschuldigte wurde

aufgrund des Wertes zu hiesiger Dienststelle verbracht. Nach erfolgter

Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und der Mann von

hiesiger Dienststelle entlassen.

Gegen 04:00 Uhr kontrollierte eine weitere Rüdesheimer Streife auf der

Europastraße in Rüdesheim das Fahrzeug einer 21-jährigen Aarbergenerin. Bei der

Kontaktaufnahme mit der Fahrerin war unmittelbar ein deutlicher Alkoholgeruch

festzustellen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,35 Promille. Die junge Frau wurde aufgrund des Wertes ebenfalls zur

Dienststelle verbracht, wo anschließend die Blutentnahme durch den Arzt

durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Die 21-Jährige konnte im

Anschluss an die Maßnahmen die Dienststelle zu Fuß verlassen.