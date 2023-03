In Garagen eingebrochen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Stefan-Zweig-Straße wurde in einer Tiefgarage mehrere Garagen gewaltsam geöffnet. Den Unbekannten gelang es aus einer Garage ein Quad zu stehlen. Ob auch aus weiteren Garagen etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt.

Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise geben? Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an der Leichtathletikhalle

Ludwigshafen (ots) – In der Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße wurde in der Nacht von Sonntag, 26. März, auf Montag, 27. März, gegen 00:45 Uhr ein Fenster eingeschlagen. Der Sicherheitsdienst hatte keine Person finden können, die in das Gebäude eingedrungen ist. Gestohlen wurde nichts, dementsprechend wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen.

Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen an der Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße 90 gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrolle eines E-Scooter-Fahrers

Ludwigshafen (ots) – Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am 26.03.2023, gegen 19:15 Uhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen auffielen, wurde ihm ein freiwilliger Drogenschnelltest angeboten. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Der 34-Jährige wurde zur Dienststelle mitgenommen, um eine Blutprobe zu entnehmen.

Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Regeln in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit gelten wie im Auto oder auf dem Motorrad. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem E-Scooter fährt, gefährdet sich und andere und muss mit Strafen rechnen. Diese reichen von Bußgeldern bis hin zu Freiheitsstrafen.

Zudem war das Versicherungskennzeichen des 34-Jährigen abgelaufen. Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin: Auch für E-Scooter ist eine Haftpflichtversicherung zwingend vorgeschrieben. Diese wird durch ein entsprechendes Kennzeichen nachgewiesen.

Bei einem Verstoß muss mit einer Strafanzeige gerechnet werden.

Zwei Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag (26.03.2023) wurden bei der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Autos gemeldet. In der Zeit vom 25.03., 15 Uhr bis zum 26.03.2023, 8:30 Uhr, brachen Unbekannte einen grauen VW Lupo auf. Das Auto war zu der Zeit auf einem Parkplatz in der Dammstraße unterhalb der Hochstraße geparkt. Aus dem Auto wurde ein Ersatzreifen gestohlen.

Der Gesamtschaden wird auf rund EUR 200 geschätzt.

Einen Opel Astra Kombi brachen Unbekannte in der Zeit vom 25.03., 21:45 Uhr bis zum 26.03.2023, 9 Uhr, in der Paul-Klee-Straße auf. Das Auto war zu der Zeit in einer Tiefgarage geparkt. Aus dem Auto wurden eine Sonnenbrille und zwei Jacken gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund EUR 350.

Haben Sie verdächtige Personen in der Dammstraße oder in der Paul-Klee-Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch verhindert

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer 58-jähriger Zeuge meldete am 27.03.2023, 01:45 Uhr, dass zwei Personen in der Adolf-Kolping-Straße soeben versucht hätten die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als er die beiden angesprochen habe, seien sie geflüchtet. Der 58-Jährige konnte folgenden Personenbeschreibung abgeben: Beide zwischen 1,60 und 1,75m groß und dunkel gekleidet. Ein der Personen habe eine blaue Jeans getragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.