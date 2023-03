Türscheibe beschädigt

Waldsee (ots) – Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntagmorgen in einem ehemaligen Hotel in der Königsberger Straße. Dort beschädigten ein 37- und 25-jähriger mittels Fußtritten eine Tür. Als dann ein 27-jähriger Mitbewohner die beiden damit konfrontierte, wurde dieser dann am Hals gepackt und nach hinten gerückt.

Die beiden Männer, die die Tür beschädigt hatten, standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Dem 25-jährigen, der einen Atem-Alkoholwert von 3,71 Promille hatte, wurde zunächst aufgrund seiner aggressiven Stimmung ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die beiden Männer erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Betrunken mit dem Fahrrad auf der B39 unterwegs

Hanhofen (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldet am Sonntag 26.03.2023 um 19.30 Uhr, einen Fahrradfahrer auf der B39 zwischen Hanhofen und Dudenhofen, welcher Schlangenlinien fahre. Auf einer Verkehrsinsel in der Ausfahrt Hanhofen-Ost wird der 36 – jährige Fahrradfahrer festgestellt. Bei dem Mann, der die deutsche Sprache angeblich nicht verstand, wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt.

Nachdem er sich weigerte, Angaben zum Sachverhalt zu machen oder einen Atemalkoholtest durchzuführen und er außerdem keine Ausweispapiere mitführte, wurde er zu hiesiger Dienststelle verbracht. Hier konnten nicht nur die vollständigen Personalien ermittelt werden, ihm wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung festgesetzt.

Suche nach Unfallbeteiligten

Schifferstadt (ots) – Beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen touchierte eine 47-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Schifferstadt in der Hauptstraße 45 einen bisher unbekannten anderen Verkehrsteilnehmer. Als sie kurze Zweit später an den dort geparkten Fahrzeugen nachschaute, konnte sie an keinem einen korrespondierenden Schaden feststellen.

Danach fuhr die Dame zur Polizei, um den Sachverhalt zu melden. Der Verkehrsteilnehmer, der am vergangenen Freitag gegen 18:40 Uhr sein Fahrzeug in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 45 geparkt hatte und nun einen Schaden am linken Außenspiegel hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 telefonisch oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Alkoholisiert Auto gefahren

Neuhofen (ots) – Am Sonntagabend meldete eine Zeugin bei der Polizei, dass eine Frau soeben in der Ludwigshafener Straße augenscheinlich betrunken in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sei. Aufgrund des übermittelten Kennzeichens konnte an der Halteranschrift eine 59-jährige Frau angetroffen werden, die offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Ein bei ihr durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Im Anschluss wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.