Landau: Die Polizei-News

Beleidigenden Randalierer eingesperrt

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Landau randalierende Personen im Bereich des Hauptbahnhofes gemeldet, welche auf einen Automaten eingetreten und eingeschlagen hätten. Die Personen konnten im Nahbereich angetroffen werden, wobei sich insbesondere eine Person direkt aggressiv und uneinsichtig zeigte.

Da er sich mehrfach der Kontrolle entziehen wollte, wurde er gefesselt. In der Folge beleidigte er einen der Polizisten, weshalb ihn neben einem Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung auch ein weiteres wegen Beleidigung erwartet. Weiter gab er an, dem erteilten Platzverweis nicht Folge leisten zu wollen. Zur Durchsetzung des Platzverweises und der Verhinderung weiterer Strafverfahren wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen.

Betrunken in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs

Landau (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30h wurde der Landauer Polizei eine randalierende Person in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die Person hätte gegen ein geparktes Auto geschlagen und würde umherschreien. Der 39-Jährige aus Speyer konnte angetroffen, an dem Fahrzeug jedoch kein Schaden festgestellt werden. Dem alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt.

Kurze Zeit später wurde der Mann Passanten anpöbelnd an der gleichen Örtlichkeit gemeldet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Hinweise auf eventuelle Beschädigungen im genannten Bereich nimmt die Polizei Landau entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Queichheimer Hauptstraße

Landau (ots) – Eine 87-jährige Frau überschlug sich mit ihrem Auto in der Queichheimer Hauptstraße von der Innenstadt kommend heute Vormittag mehrfach. Ein 51-Jähriger hatte ihr mit seinem Volvo von der Schneiderstraße kommend die Vorfahrt genommen, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Vermutlich dem angelegten Sicherheitsgurt ist es zu verdanken, dass die Frau lediglich leichtere Verletzungen davon trug. Zur Sicherheit wurde sie dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Neben den beiden Fahrzeugen wurden noch ein Zaun und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Straße war für 30 Minuten gesperrt.

Fahrradkontrollen

Landau (ots) – In der vergangenen Woche wurden neben zahlreichen Kfz. auch Fahrradfahrer in Landau kontrolliert. Hierbei ergaben sich 7 Verstöße im Bereich Beleuchtung und 3 Verstöße durch die Nutzung von Mobiltelefonen.

Vermisste 87-Jährige durch Polizei angetroffen

Landau (ots) – Am Sonntagabend war eine 87-jährige Frau aus einem Landauer Krankenhaus abgängig. Aufgrund ihrer Erkrankung wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Dank intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau nach ca. 1,5 Stunden im Stadtbereich Landau angetroffen werden.