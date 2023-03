Po-Grabscher löst Schlägerei aus

Kaiserslautern (ots) – In einem Lokal in der Altstadt sind sich in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in die Haare geraten. Alkohol war auch im Spiel, aber der eigentliche Grund der Auseinandersetzung war, dass einer der beiden der Freundin des anderen immer wieder an den Po fasste und dies auch trotz mehrfacher Aufforderung nicht unterließ.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen platzte dem 18-jährigen Freund der jungen Frau gegen 4.20 Uhr der Kragen und er legte sich mit dem 27-jährigen Grabscher an. Der Streit verlagerte sich nach draußen, wobei sich ein Kumpel des 27-Jährigen einmischte und dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Das Sicherheitspersonal des Lokals wollte dazwischengehen, um zu schlichten, wurde allerdings in die Schlägerei verwickelt. Einer der Mitarbeiter wurde dabei körperlich attackiert und setzte sich seinerseits ebenfalls mit Schlägen zur Wehr. Am Ende blieben zwei Verletzte: Sowohl der 18-Jährige als auch der 30 Jahre alte Kumpel des Grabschers zogen sich bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu.

Die genauen Abläufe konnten aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten vor Ort nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen, sowohl wegen des Sittlichkeitsdeliktes als auch wegen der Körperverletzung, dauern an. |cri

Tinte überführt Verdächtige

Kaiserslautern (ots) – Schwarze Tinte hat am Sonntagmorgen ein mutmaßliches Räuber-Trio überführt. Den zwei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, einen 24-Jährigen um unter anderem um eine Tasche und Schmuck gebracht zu haben. Die Polizei geht von zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen aus. Die Ermittlungen dauern an.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprachen zwei Männer und drei Frauen gegen 05 Uhr den 24-Jährigen in der Martin-Luther-Straße an. Nachdem ihn mindestens ein Mann angriff, flüchtete die Gruppe. Danach fehlten die Tasche und persönliche Gegenstände des 24-Jährigen. Einsatzkräfte der Polizei trafen in der Burgstraße drei Tatverdächtige an. Sie waren alkoholisiert.

Auffällig: Ein 19-Jähriger hatte schwarze, mit Tinte verfärbte Finger. Die entwendete Tasche fanden die Beamten in der Nähe, und in ihr einen zerbrochenen Kugelschreiber. Die schwarze Tinte des Stifts war ausgelaufen. Aus der Tasche fehlten zwei Ringe. Den Modeschmuck entdeckte schließlich eine Polizistin während der Durchsuchung im Büstenhalter der verdächtigen Frau. Die Polizei sicherte Spuren, und die 18-Jährige sowie der 19-Jährige wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Der dritte Verdächtige ist bereits polizeibekannt. Das Trio blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. Zur weiteren Aufklärung der Tat und insbesondere zu den möglichen Mittäterinnen, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zwei Anzeigen aus unterschiedlichen Gründen

Kaiserslautern (ots) – Aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag Strafanzeigen eingehandelt: Einmal wegen Bedrohung mit einer Waffe und einmal wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Polizei war zunächst gegen 16.45 Uhr gemeldet worden, dass sich in der Steinstraße ein Mann aufhalte, der ein Messer in der Hand habe und offenbar wahllos Passanten anpöbele. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad.

Dank der Personenbeschreibung konnten die ausgerückten Streifen im Bereich Haspel-/Schanzstraße einen Tatverdächtigen ausfindig machen. Er wurde widerstandslos festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser und stellten es sicher. Der 53-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen. Zur vorgeworfenen Bedrohung äußerte er sich nicht.

Weil der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte, wurde ihm ein Atemtest angeboten, dieser bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,01 Promille. Daraufhin musste 53-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad wurde vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Vermeintlicher Ölfilm auf Weiher

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Gewässerverunreinigung ist die Polizei am Sonntagnachmittag in die Weilerbacher Straße gerufen worden. Ein Mann hatte auf dem Wasser des dortigen Weiher einen „Film“ festgestellt, den er für einen Ölschleier hielt. Feuerwehr und Polizei kamen vor Ort, um die notwendigen

Maßnahmen zu treffen.

Zwar konnte der „Film“ auf dem Wasser bestätigt werden, ein Test durch die Feuerwehr ergab jedoch, dass es sich nicht um Öl handelte, sondern vermutlich um das Produkt einer organischen Zersetzung. Eine umweltschädliche Verunreinigung konnte ausgeschlossen werden. |elz

Schlüssel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Sonntag aus der Schützenstraße gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter an einem Audi A4 zu schaffen. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, öffneten sie den Pkw auf noch ungeklärte Weise und entwendeten einen Haustürschlüssel, einen Garagenöffner und einen Aschenbecher.

Der schwarze Wagen war verschlossen in Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Schloss geknackt – Fahrrad weg

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrrad-Dieb hat am Wochenende in der Fröbelstraße zugeschlagen. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, riss sich der Unbekannte ein Mountainbike unter den Nagel, das in Höhe des Hauses Nummer 3 mit einem Spiralschloss an einer Laterne angekettet war. Zurück blieb nur das beschädigte Schloss.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Fuji, Modell Odessa, mit weiß-rot-schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro. An der unteren Stange des Rahmens ist ein weißer Getränkehalter befestigt.

Zeugen, die den Dieb möglicherweise gesehen haben, oder wissen, wer das Fahrrad jetzt benutzt, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Einbrecher erbeuten Geld, Uhren und Schmuck

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Ziegelstraße einen Einbruch verübt. Die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf. Die 58-jähriger Bewohnerin war nicht zu Hause, als die Diebe in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen durchwühlten.

Mit Bargeld in 3-stelliger Höhe, mehreren Armbanduhren und Schmuck machten sich die Einbrecher auf und davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 13 und 16 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Privater Fahrunterricht ist Bärendienst

Hochspeyer (ots) – Privater Fahrunterricht ist am Wochenende einem Vater und seiner Tochter zum Verhängnis geworden. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen: Die Tochter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Vater, weil er die Fahrt geduldet hat.

Einem Zeugen war am Sonntagabend das hin- und herfahrende Auto auf einem Supermarktparkplatz aufgefallen. Weil ihm die Sache verdächtig vorkam, informierte er vorsorglich die Polizei.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen 56-jährigen Mann und dessen Tochter, die junge Frau auf dem Fahrersitz, der Vater als Beifahrer im Pkw. Auf die Fahrmanöver angesprochen, gaben sie zu, das Einparken zu üben, da in zwei Wochen die Fahrprüfung der jungen Frau anstehe. Dafür hätten sich die beiden allerdings besser einen offiziellen Verkehrsübungsplatz ausgesucht.

Fazit: Löbliches Engagement des Vaters, aber falscher Ort für solche Übungen und letztlich ein Bärendienst für die Tochter. Ob sie nun überhaupt zur Fahrprüfung zugelassen wird, darf bezweifelt werden. |cri

Missverständnis mit Folgen

Frankenstein (ots) – Ein Missverständnis hat am Sonntagnachmittag in Frankenstein zu Streitigkeiten geführt und schließlich sogar einen Polizeieinsatz ausgelöst. Für einen der Beteiligten könnte das Ganze noch strafrechtliche Folgen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 50-Jährige mit mehreren Begleitern zu Fuß unterwegs. Die Gruppe suchte einen Brunnen auf, um Wasser zu schöpfen. Eine Anwohnerin, die sich gerade in der Nähe aufhielt und ihr Handy benutzte, war durch Geräusche aufmerksam geworden und kam näher.

Weil die Besucher-Gruppe nun dachte, die Frau habe sie unberechtigt mit dem Handy gefilmt, kam es zu einem lautstarken Streit. Die Auseinandersetzung rief einen weiteren Anwohner auf den Plan, der dann seinen Hund hinzurief. Im Verlauf des hitzigen Wortgefechts kam es zu Respektlosigkeiten, Beschimpfungen und auch einem angedrohten Schlag durch den 50-Jährigen gegenüber der Frau.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die erhitzten Gemüter beruhigen und sogar erreichen, dass sich die Beteiligten am Ende die Hände reichten und sich gegenseitig entschuldigten. Alle verzichteten auf einen Strafantrag. Der Verdacht einer Bedrohung wird aktuell noch geprüft. |cri

Reifen platt gestochen

Queidersbach (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der Kiefernstraße den Reifen eines Hyundai i30 platt gestochen. Der Wagen parkte zwischen Freitag,18:30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, auf einer Grünfläche in Höhe der Hausnummer 7.

In diesem Zeitraum machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen und zerstachen den vorderen rechten Reifen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Auto-Kennzeichen geklaut

Neuhemsbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen am Wochenende in Neuhemsbach verdächtige Personen aufgefallen sind. Konkret geht es um die Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 20-07.45 Uhr.

In diesem Zeitraum machten sich unbekannte Täter in der Straße „Am Tiergarten“ an einem Audi A6 zu schaffen, schraubten die Kennzeichenschilder ab und nahmen sie mit. Der Pkw stand in einer privaten Hofeinfahrt. Es handelt sich um die amtlichen Kennzeichen KIB – X 23.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Schilder an dem Audi abmontiert hat, oder denen das amtliche Kennzeichen seit Sonntag an anderer Stelle und an einem anderen Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat den BMW beschädigt?

Hochspeyer (ots) – Eine Unfallflucht ist am Sonntagnachmittag aus Hochspeyer gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier in der Hauptstraße einen geparkten BMW im Vorbeifahren touchiert und beschädigt.

Wie der Halter des BMW mitteilte, hatte er seinen Pkw am Samstag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 87 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Sonntag gegen 14.50 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte der Mann fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Das Gehäuse war abgebrochen und lag auf der Straße. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben oder helfen können, die Unfallzeit weiter einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Ausfahrt verpasst

Landstuhl (ots) – Am frühen Sonntagmorgen verpasste wohl ein BMW-Fahrer am Autobahnkreuz Landstuhl die Ausfahrt auf die BAB 62 in Richtung Trier. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, legte der Fahrer eine Vollbremsung hin und fuhr mit seinem BMW rückwärts bis zur Abfahrt zurück.

Hierbei mussten nachfolgende Verkehrsteilnehmer ebenfalls eine Vollbremsung hinlegen um einen Zusammenstoß mit dem Rückwärtsfahrenden zu vermeiden. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen bzw. weitere Geschädigte, die zu dem Verkehrsvorgang sachdienliche Hinweise machen können.