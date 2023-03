Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Mannheim-Sandhofen (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag

gegen 21 Uhr auf der Frankenthaler Straße. Ein 63-Jähriger Smart-Fahrer befuhr

den linken Fahrstreifen der B44 in Fahrtrichtung Lampertheim, als ihn auf dem

rechten Fahrstreifen ein großer, weißer Geländewagen überholte und vermutlich

den Smart übersah.

Der 63-Jährige Fahrer erschrak sich und versuchte nach links auszuweichen, woraufhin er den Mittelgrünstreifen überfuhr und mit einem entgegenkommenden Chevrolet kollidierte. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, der 33-Jährige Fahrer des

Chevrolets wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Geländewagens flüchtete von der

Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B44 in Fahrtrichtung Mannheim war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

zeitweise voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, im speziellen von dem großen, weißen

Geländewagen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Smartphone aus unverschlossenem PKW entwendet

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 19 Uhr entwendete ein bisher unbekannter

Täter aus einem PKW in der Luisenstraße ein Smartphone. Der Unbekannte wird wie

folgt beschrieben:

50-55 Jahre, über 1,85m groß, stämmige Figur, graue Haare, ungepflegte Erscheinung. Der Verdächtige hatte eine dunkle Jacke, eine Schildmütze sowie eine dunkle Jacke. Er führte außerdem eine Plastiktüte mit Pfandflaschen und ein Skateboard mit sich.

Zeugen, welche den Mann beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Schmuck und Notebooks nach Einbruch gestohlen

Mannheim (ots) – Am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 16 Uhr entwendeten bisher

unbekannte Täter aus einem Einfamilienhaus in der Waldlichtung mehrere

Notebooks, Schmuck und Mobiltelefone. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit

noch nicht beziffert werden.

Die Unbekannten gelangten über den Garten auf das Grundstück und hobelten schließlich eine Balkontür auf. Im Innern durchsuchte die Täterschaft sämtliche Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss durch die Hauseingangstür.

Die Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei sowie die zentrale Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 zu melden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Mannheim (ots) – Am Samstag kurz nach 17 Uhr nutzte ein Einbrecher die

Gelegenheit in der Mönchwörthstraße und betrat eine Wohnung durch eine

unverschlossene Hintertür. Die Bewohnerin, welche zu Hause war, bemerkte den

Verdächtigen, als dieser gerade in der Küche die Schränke durchwühlte.

Als die Frau den Unbekannten ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht. Einen

bereitgestellten Rucksack mit einer hochwertigen Kamera und einer Spielekonsole

ließ er zurück.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre, schwarze Haare ohne Bart.

Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0

entgegen.

Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet

Mannheim (ots) – Am späten Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr bog ein bisher

unbekannter Fahrzeugführer von der Lenaustraße kommend nach links in die

Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei kollidierte der unbekannte PKW-Fahrer mit einem

22-jährigen Radfahrer, welcher von der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung der

Langen Rötterstraße fuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte

Verletzungen zu.

Das Auto mit Heidelberger Kennzeichen flüchtete von der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfall oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Sachbeschädigung an Parteibüro

Mannheim (ots) – In dem Zeitraum von Freitagnachmittag gegen 16 Uhr bis

Samstagvormittag gegen 10 Uhr beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft

die Fensterscheiben eines in den T-Quadraten befindlichen Parteibüros mit

verfassungswidrigen Symbolen sowie einem Schriftzug.

Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch

ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174-4444, zu

melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr, ereignete

sich an der Kreuzung Suebenheimer Allee / Offenburger Straße ein Verkehrsunfall

mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-jährige

Opelfahrerin die Suebenheimer Allee in Richtung Suebenheim. An der Einmündung

zur Offenburger Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen und übersah

hierbei einen entgegenkommenden Mercedes.

In Folge der Kollision wurde bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurde die 93-jährige Beifahrerin im Opel sowie der 37-jährige Beifahrer des Mercedes verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Nähere Informationen zu den Verletzungen liegen bislang nicht vor, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur abschließenden Fahrbahnreinigung blieb die Suebenheimer Allee gesperrt. Der Verkehr konnte gegen 19:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Gegen die Fahrerin des Opels wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos

Mannheim (ots) – Stand 08.40 Uhr – Am Montagmorgen kurz vor 08 Uhr kollidierten aus noch unbekannter Ursache in der Auffahrt von der A656 aus Heidelberg kommend auf die B38a in Richtung Feudenheim führend zwei Fahrzeuge miteinander. Hierbei wurde mindestens eine Person verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz.

Der Unfallhergang sowie das Schadensausmaß sind derzeit Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation wird empfohlen,

die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.