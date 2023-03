Mann flüchtet nach Auffahrunfall

Leimen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 21 Uhr in der Straße „Lingentalerhof“/L600. Eine 39-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die L600 in Fahrtrichtung Leimen als ungefähr auf Höhe der Einmündung zum Kastanienweg eine Katze die Straße kreuzte.

Daraufhin verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit leicht, woraufhin ein hinter ihr fahrender Ford-Fahrer auffuhr. Als alle beteiligten ausgestiegen waren, nutzte

der Ford-Fahrer einen unbeobachteten Moment und entfernte sich von der

Unfallstelle. Die Mercedes-Fahrerin, sowie ihr sich im Auto befindliches Kind

wurden beide leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000

Euro.

Der flüchtige Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre,

schlank, rund 1,85m groß, kurzes, dunkelbraunes, welliges Haar. Der Mann fuhr

einen dunklen Ford mit Heidelberger Kennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Unbekannter schlägt Fahrzeugscheibe ein

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag schlug ein bislang unbekannter Täter

zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Jahnhalle die Seitenscheibe

der Fahrertür eines VW Golf ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er einen

Geldbeutel, in welchem sich jedoch nicht viel Bargeld befand.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, werden

gebeten sich bei dem Polizeirevier in Hockenheim zu melden, unter: 06205-28600.

Fahrzeug kracht in Gebäude – Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, am

späten Sonntagabend unter Drogeneinfluss in die Fassade eines Wohngebäudes in

der Unteren Hauptstraße gefahren zu sein. Der Unfall soll sich gegen 23:15 Uhr

ereignet haben. Kurz nach dem Unfall sollen mehrere Personen Fahrzeugteile

eingesammelt und von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, welche den 22-Jährigen leicht verletzten Fahrer im Rahmen der Fahndung ausfindig machen konnte. Dieser räumte ein, die Kontrolle über sein Fahrzeug im Kurvenbereich verloren zu haben und danach gegen das Gebäude gefahren zu sein.

Da die Beamten des Polizeireviers Hockenheim bei dem Verdächtigen Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten, musste der Mann neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein auf der Dienststelle abgeben. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Schaden am Gebäude dürfte im mittleren

bis hohen vierstelligen Bereich liegen.