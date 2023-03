Enkenbach-Alsenborn – Eine besondere Ehre wurde Bernhard Sauer zuteil, der mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Landrat Ralf Leßmeister überreichte die Auszeichnung im Rahmen des Frühlingskonzerts in der Rudi-Müller-Turnhalle in Enkenbach an den verdienten Musiker und hob in seiner Ansprache dessen außerordentliche aktive Vereinstreue hervor.

Sauer erhielt die Auszeichnung aufgrund seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements in der Katholischen Vereinskapelle Enkenbach sowie in der katholischen Pfarrei St. Norbert. Der Geehrte wurde 1934 in Kaiserslautern geboren, wuchs mit sieben Geschwistern in Enkenbach auf, wo er noch heute wohnt. Mit neun Jahren wurde er am Es-Horn ausgebildet und erlernte anschließend die Zugposaune, die er auch nach achtzig Jahren noch spielt. Selbst als er von 1958 bis 1962 aus beruflichen Gründen nach Friedrichshafen an den Bodensee zog, fuhr er bei wichtigen Konzerten seines Vereins auf eigene Kosten nach Enkenbach, um seine Musik-Kameraden nicht im Stich zu lassen. Seit 1963 mit seiner Frau Mathilde verheiratet, ist er Vater von fünf Kindern, von denen drei in seine Fußstapfen als Musiker getreten sind. Bis heute ist Sauer aktiver Musiker in der Vereinskapelle und engagiert sich im Kirchenchor.

Das Frühlingskonzert selbst erfreute sich großen Zuspruchs, fast 500 Zuschauer waren gekommen, um unter dem Konzertmotto „Großes Kino“ einer Auswahl an bekannten Filmmelodien zu lauschen, vom „River-Kwai-Marsch“ bis zu „James Bond“. Neben dem Großen Orchester führten auch die Nachwuchsmusiker von „Three4Music“ ihre Fortschritte vor. Dirigent Michael Gärtner leitete beide Gruppen engagiert und moderierte humorvoll und gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Johannes Kronenberger durch die Veranstaltung.