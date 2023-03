Hoffenheim: Heimsieg gegen Essen

Sinsheim. Die Die TSG hat ihre Hausaufgaben gemacht: Vor dem richtungsweisenden Spiel bei Eintracht Frankfurt (1. April, 13 Uhr) schlug das Team von Cheftrainer Stephan Lerch die SGS Essen vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0). In einem zähen ersten Durchgang traf Melissa Kössler nach einem Eckball zur Führung (25.), die Hoffenheimerinnen taten sich aber insgesamt schwer. Erst als Ereleta Memeti nach der Pause zum 2:0 traf (60.), fand die TSG zu ihrem Spiel, ließ anschließend aber einige hochkarätige Möglichkeiten liegen. Die Partie endete somit ohne weitere Treffer.

Ausgangslage

Vor zwei Wochen setzte sich die SGS Essen etwas überraschend mit 2:1 gegen den SC Freiburg durch, am 15. Spieltag kassierte das Team von Markus Högner bei Eintracht Frankfurt allerdings eine 1:4-Niederlage. Die TSG setzte ihre Siegesserie beim SC Freiburg fort (1:0).

Aufstellung

Im Vergleich zum Spiel beim SC Freiburg veränderte Cheftrainer Stephan Lerch die

Anfangsformation nur auf einer Position. Statt Franziska Harsch begann Gia Corley, die ihren Vertrag bei der TSG am Freitag bis 2026 verlängert hatte, im zentralen Mittelfeld.

Spielverlauf

Die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion startete hektisch. Die SGS Essen setzte die Lerch-Elf früh unter Druck, der TSG fehlten im Spiel nach vorne die Ideen. Hinzu kamen immer wieder technische Fehler, sodass insgesamt wenig zusammenlief. Die Gäste versuchten es nach Ballgewinnen mit schnellem Umschaltspiel, konnten aber nur selten gefährliche Nadelstiche setzen. Nur selten landete die Kugel in den beiden Strafräumen. Nach einer Ecke gelang den Hoffenheimerinnen durch Melissa Kössler dann aber doch die Führung (25.). Das Heimteam fand jedoch auch im Anschluss nicht wirklich zu seinem Spiel, sodass es mit dem 1:0 in die Pause ging.

Auch im zweiten Durchgang tat sich die TSG zunächst schwer. Zwar ließ das Team von

Cheftrainer Stephan Lerch defensiv weiterhin nichts zu, doch nach vorne fehlte die

Zielstrebigkeit. Erst mit dem 2:0 durch Ereleta Memeti (59.) tauten die Hoffenheimerinnen auf und verpassten anschließend trotz hochkarätiger Chancen den dritten Treffer. Die SGS blieb zwar bis zum Schlusspfiff mutig, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. So blieb es am Ende beim verdienten Heimerfolg für die TSG.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)