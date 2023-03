Karlsruhe: Neue Schnupperkursreihe in der Lernwerkstatt der Badischen Landesbibliothek

Karlsruhe. Die Mitte März eröffnete Lernwerkstatt der Badischen Landesbibliothek bietet eine breite Auswahl an Veranstaltungen. In Kooperation mit der Volkshochschule Karlsruhe startet am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 16 Uhr eine neue Schnupperkursreihe. Sie gibt Einblicke in Themen aus dem Bereich „Beruf und Digital“ des aktuellen Kursprogramms der Volkshochschule Karlsruhe. Die Schnupperkurse sind kostenfrei und richten sich an Berufstätige, Studierende und Schülerinnen und Schüler.

Bei der ersten 45-minütigen Veranstaltung „Excel für Profis“ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfangreiche Berechnungen und Datenverwaltung mit Microsoft Excel und bekommen Tipps für die Grundlagen der Tabellenkalkulation. Die Dozentin Uta Eva Möller, Diplom-Ingenieurin und Softwaretrainerin an der Volkshochschule Karlsruhe, leitet den Kurs.

Am Montag, dem 24. April 2023, um 16 Uhr geht es bei „Geschickt verhandeln“ um erfolgreiche Kommunikationstechniken. Am Montag, dem 8. Mai 2023, um 16 Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die erfolgreiche Selbstpräsentation gelingen kann. Für alle Interessierten an einer kaufmännischen oder betriebswirtschaftlichen Weiterbildung bietet „Xpert Business“ am Montag, dem 10. Juli 2023, um 16 Uhr hilfreiche Einblicke.

Die Lernwerkstatt der Badischen Landesbibliothek bietet eine moderne Lernumgebung und ist ein offener Ort für alle, die Neues lernen und ausprobieren möchten.

Weitere Informationen zu den Schnupperkursen und der Lernwerkstatt sind auf der Webseite der Badischen Landesbibliothek zu finden: www.blb-karlsruhe.de/lernwerkstatt

(Quelle: Badischen Landesbibliothek Karlsruhe)