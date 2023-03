Neustadt: Ausstellung “Nationale Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ ab 17. April 2023 bei der SGD Süd

Neustadt an der Weinstraße – Die SGD Süd lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Eröffnung der Ausstellung „Nationale Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ ein. Die Eröffnung findet am Montag, 17. April 2023, 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal der SGD Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, in 67433 Neustadt an der Weinstraße statt.

Nach einer Einführung durch den Präsidenten der SGD Süd, Prof. Dr. Hannes Kopf, wird die Direktorin des Biosphärenreservates Pfälzerwald, Dr. Friedericke Weber, bei einem Rundgang durch die Ausstellung die Bedeutung der Nationalen Naturlandschaften vorstellen.

Anne Laux mit ihren Tieren (Foto: Konrad Funk)

Die Ausstellung zeigt auf großformatigen Fotoleinwänden, wie Menschen in Rheinland-Pfalz ihre Nationale Naturlandschaft im Alltag oder in der Freizeit erleben können. Die Bedeutung von Streuobstwiesen oder Weideflächen für den Klimaschutz, die Artenvielfalt und die Kulturlandschaft wird in der Ausstellung deutlich. Die Nationalen Naturlandschaften sind ein Bündnis der Großschutzgebiete in Deutschland. Zu den Nationalen Naturlandschaften gehören Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturparke und Wildnisgebiete. In Rheinland-Pfalz gibt es neun Nationale Naturlandschaften, die 32 % der Landesfläche bedecken. Dazu gehört das Biosphärenreservat Pfälzerwald, das gemeinsam mit den Nordvogesen das einzige grenzüberschreitende Biosphärenreservat Deutschlands ist.