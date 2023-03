Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Täuschungsversuch aufgeflogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.03.2023 um 02:40 Uhr wurde ein Mercedes-Benz in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Als der PKW anhielt, konnte durch die eingesetzten Beamten erkannt werden, dass die Fahrerin des PKW versuchte mit dem Beifahrer die Sitzpositionen zu tauschen. Bevor dies geschehen konnte, wurden die Personen angesprochen und der weiteren Kontrolle unterzogen. Der Grund für den misslungenen Täuschungsversuch war schnell gefunden, da die Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheines war. Der Beifahrer, welcher zugleich Halter des PKW’s war, war im Besitz eines Führerscheines und konnte nach Abschluss der Kontrolle die Fahrt fortsetzen. Nun erwartet die 28-Jährige ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 38-Jährige Beifahrer und Halter muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten, da er zuließ, dass seine Bekannte seinen PKW führte.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):