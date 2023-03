Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:55 Uhr, Zigaretten im Wert von circa 270 Euro aus einem Kiosk in der Bgm.-Kutterer-Straße. Die Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu dem Kiosk.

Im Rahmen der Spurensuche vor Ort konnten Blutspuren gesichert werden, welche vermutlich den Tätern zuzuordnen sind. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann aus Mannheim aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann händigte einen italienischen Führerschein aus. Dieser stellte sich als eine Totalfälschung heraus. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Zudem wurde ein Konsum von Kokain eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Drogenbesitz.

Einbruch in Baustellengelände

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 18:00 bis 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Werkzeug im Wert von ca 5.000 Euro aus einem Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Rheinallee. Die Täter verschafften sich vermutlich mittels Bolzenschneider Zutritt zu dem Container.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Betrunken mit Roller unterwegs

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag wurde eine Streife der Polizei in der Prinzregentenstraße auf einen 42-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle, ergab ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 2,14 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Farbschmierer überführt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei am Samstag gegen 23:00 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren überführen, welche gerade dabei waren einen Stromkasten am Schillerplatz zu bemalen.

Bei dem 20-jährigen konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung, der 20-jährige zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Kontrolle über Pkw verloren

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag missachtetet ein 65-jähriger an der Kreuzung Schanzstraße/Rohrlachstraße mit seinem Hyundai gegen 13:30 Uhr zunächst die Vorfahrt einer 32-jährigen, weshalb er sein Fahrzeug beschleunigte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr hierdurch zunächst eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 42-jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 10.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Im Kreuzungsbereich der Lagerhausstraße/An der Kammerschleuse kam es in der Nacht zum Samstag, gegen 00:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Mann aus Speyer missachtete hierbei mit seinem PKW die Vorfahrt eines 28-jährigen PKW-Lenker aus Ludwigshafen.

Durch die Kollision wurde der 28-Jährige in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem PKW einer 29-jährigen Frau aus Weingarten. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden geschädigten Verkehrsteilnehmer, sowie deren Insassen leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca 60.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.