Jugendfeuerwehr Kandel rettet Mann das Leben

Kandel (ots) – Am Samstag 25.03.2023 fand ein Aktionstag “ Saubere Landschaft“ der Jugendfeuerwehr Kandel statt, bei welchem am Mitfahrerparkplatz in Kandel Müll gesammelt wurde. Im Zuge dessen fanden die fleißigen Helfer gegen 10:30 Uhr einen 71-jährigen Mann welcher im Gebüsch lag und sich in hilfloser Lage befand.

Dieser lag vermutlich schon mehrere Tage dort und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Durch die Aktion der Jugendfeuerwehr konnte der Mann geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zu schnell, betrunken und Unfall verursacht

Rülzheim (ots) – Kurz nach 19 Uhr bog ein 33-Jähriger am vergangenen Samstag mit seinem Fahrzeug von der Mittleren Ortsstraße kommend in die Römerstraße ab. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er hierbei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden; zudem mussten sowohl der Unfallverursacher wie auch die entgegenkommende Fahrzeugführerin zwecks Abklärung in medizinische Einrichtungen verbracht werden.

Bei dem 33-Jährigen nahmen die Beamten zudem Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille. Noch vor Ort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Knittelsheim (ots) – Am 25.3.2023 gegen 21:30 Uhr verlor ein 25-Jähriger aus Hochstadt mit seinem Fahrzeug am Ortseingang Knittelsheim, von Ottersheim kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte gegen ein Steinkreuz und kam an der Friedhofsmauer zum Stillstand.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen eine Alkoholisierung von 0,32 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet; eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und der Führerschein sichergestellt.

An dem Steinkreuz sowie der Friedhofsmauer entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und dürfte einen Totalschaden darstellen.

Kollision mit Baum in der Gemarkung Hatzenbühl

Hatzenbühl (ots) – Am Freitag 24.03.2023 kam es gegen 11:25 Uhr auf der L 549 bei Hatzenbühl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Baum. Der Baum fiel auf den vorbeifahrenden PKW, sodass dieser beschädigt wurde. Die 40-jährige PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Wörth

Wörth (ots) – Am frühen Samstagmorgen, dem 25.03.23 gegen 01.50 Uhr wurde ein 19-jähriger Autofahrer durch aufmerksame Beamte der Polizei Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser fielen den Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum und die daraus resultierende Beeinflussung auf.

Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Brand in Hagenbach

Hagenbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 23:45 Uhr aufgrund von Funkenflug in einer Firma im Industriegebiet Hagenbach zu einem Brand. Durch das schnelle agieren der Feuerwehr kam es zu keinem Personen- oder größeren Sachschaden.

Ladendiebin gestellt in Rheinzabern

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 24.03.2023 gegen 20:15 Uhr, konnte durch Mitarbeiter einer Drogeriefiliale in Rheinzabern eine 15-jährige Ladendiebin gestellt werden. Diese hatte Make-Up-Produkte im Wert von 38 Euro eingesteckt und wollte ohne diese zu bezahlen den Laden verlassen.

Als der Alarm auslöste wurde sie durch Mitarbeiterinnen aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.